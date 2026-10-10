ETV Bharat / state

ঘোৰাত উঠি মৰ্ত্যলৈ আহি দেৱী দুৰ্গা, মহালয়াত কি কৰিব, কি নকৰিব

মহালয়াই আনিছে দুৰ্গোৎসৱৰ বতৰা । দেৱীপক্ষত কি কৰিব, কি নকৰিব পঢ়ক এই প্ৰতিবেদন ।

Mahalaya 2026
মহালয়াত কি কৰিব, কি নকৰিব (Etv Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 10, 2026 at 5:45 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী:

"যা দেৱী সৰ্বভূতেষু মাতৃৰূপেণ সংস্থিতা ।

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ।।"

আৰম্ভ হ'ল শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ । শক্তিৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী বন্দনাৰে মুখৰিত মহালয়াৰ পুৱা । ১৫ দিনীয়া পিতৃপক্ষৰ সামৰণি পৰিল আৰু দেৱীপক্ষৰ আৰম্ভণি হ'ল । শুকুৰবাৰে নিশা ৮:৫৯ ৰ পৰা দেৱীপক্ষৰ সূচনা হোৱাৰ লগে লগে জগতজননী মা দুৰ্গাৰ ধৰালৈ আগমন ঘটিব । এই শুভ ক্ষণটিক আদৰিবলৈ পুৱাই ওলাই আহিল হাজাৰ হাজাৰ জনতা ।

পঞ্জিকা অনুসৰি, ২০২৬ বৰ্ষৰ মহালয়াৰ অমৱস্যা তিথি ৯ অক্টোবৰ শুকুৰবাৰে নিশা ৮:৫৯ ৰ পৰা আৰম্ভ হৈ ১০ অক্টোবৰ পৰা শনিবাৰে নিশা ৮:৩৪ লৈকে থাকিব । যাৰ বাবে পুৱাৰে পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ঘাটসমূহৰ লগতে বিভিন্ন জলাশয়ত শ্ৰদ্ধালুসকলে নিজৰ পূৰ্বপুৰুষৰ আত্মাৰ সদগতিৰ উদ্দেশ্যে তৰ্পণ কৰিছে । বীৰেন্দ্ৰকৃষ্ণ ভদ্ৰৰ কালজয়ী কণ্ঠৰ ‘মহিষাসুৰ মৰ্দিনী’ৰ চণ্ডীপাঠেৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে চৌদিশ ।

মহালয়াৰ লগে লগেই মৃণ্ময় শিল্পীসকলে মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমাত চকু যুগল অংকন কৰি ‘চক্ষুদান’ পৰ্ব সম্পন্ন কৰিছে । পূজা মণ্ডপসমূহতো যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে প্ৰস্তুতিৰ কাম চলিছে । চলিত বৰ্ষৰ মূল দুৰ্গা পূজা অহা ১৬ অক্টোবৰত মহা ষষ্ঠীৰ ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতিৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হ’ব আৰু ২১ অক্টোবৰত বিজয়া দশমীৰ দিনা প্ৰতিমা বিসৰ্জনেৰে ইয়াৰ সামৰণি পৰিব ।

পঞ্জিকা অনুসৰি এইবাৰ দেৱীৰ আগমন আৰু গমনৰ তথ্য এনেধৰণৰ । দেৱীৰ ঘোৰাত আগমন, যাৰ ফল চত্ৰভংগ আৰু দেৱীৰ নৌকাত গমন, যাৰ ফল শস্য বৃদ্ধি ।

মহালয়াৰ দিনা কৰিবলগীয়া প্ৰধান কামসমূহ

  • পিতৃ তৰ্পণ কৰা: মহালয়া হৈছে পূৰ্বপুৰুষ বা পিতৃপুৰুষক স্মৰণ কৰাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দিন । এই দিনটোত নদীৰ ঘাটত বা ঘৰতে ক’লা তিল, কেঁচা চাউল আৰু পানীৰে পূৰ্বপুৰুষৰ আত্মাৰ শান্তিৰ বাবে তৰ্পণ কৰা উচিত । শাস্ত্ৰ অনুসৰি, এই পৱিত্ৰ ক্ষণত তৰ্পণ কৰিলে পূৰ্বপুৰুষৰ আশীৰ্বাদ লাভ হয় ।
  • মহিষাসুৰ মৰ্দিনী আৰু চণ্ডীপাঠ শুনা: মহালয়াৰ দিনা পুৱতি নিশাই ৰেডিঅ’ বা ম’বাইলত বীৰেন্দ্ৰকৃষ্ণ ভদ্ৰৰ কণ্ঠত বিখ্যাত 'মহিষাসুৰ মৰ্দিনী' আৰু চণ্ডীপাঠ শুনাটো এক অপৰিহাৰ্য পৰম্পৰা । ই মনলৈ এক পৱিত্ৰ আৰু দুৰ্গাপূজাৰ আগমনৰ আনন্দ কঢ়িয়াই আনে ।
  • দান-দক্ষিণা আৰু পশু-পক্ষীক আহাৰ দিয়া: এই দিনটোত দুখীয়া-দৰিদ্ৰক অন্ন বা বস্ত্ৰ দান কৰাটো অতি শুভ বুলি গণ্য কৰা হয় । ইয়াৰ উপৰি কাউৰী, গৰু বা কুকুৰ আদি পশু-পক্ষীক খাদ্য খুৱালে পিতৃ পুৰুষ সন্তুষ্ট হয় বুলি বিশ্বাস আছে ।
  • নিৰামিষ আহাৰ গ্ৰহণ আৰু ঘৰ পৱিত্ৰ কৰা: মহালয়াৰ দিনা পুৱা সোনকালে উঠি স্নান কৰি পৰিষ্কাৰ কাপোৰ পৰিধান কৰিব লাগে । এই দিনটোত সম্পূৰ্ণ নিৰামিষ আহাৰ গ্ৰহণ কৰা উচিত ।

মহালয়াৰ দিনা কি কি নকৰিব

  • আমিষ আহাৰ আৰু নিচাযুক্ত দ্ৰব্য বৰ্জন: এই পৱিত্ৰ তিথিত মাংস, মাছ, নহৰু, পিঁয়াজ আদি আমিষ বা তামসিক খাদ্য আৰু মদ্যপান আদিৰ পৰা সম্পূৰ্ণ আঁতৰত থাকিব লাগে ।
  • চুলি আৰু নখ কটা নিষিদ্ধ: ধৰ্মীয় বিশ্বাস অনুসৰি, মহালয়াৰ দিনা চুলি কটা, দাড়ি খুৰোৱা বা নখ কটা আদি কাম কৰিব নালাগে ।
  • কাজিয়া বা হাই-উৰুমি নকৰিব: এই দিনা ঘৰৰ পৰিৱেশ শান্ত আৰু ভক্তিপূৰ্ণ কৰি ৰাখিব লাগে । কাৰোবাক অপমান কৰা বা ঘৰত হাই-উৰুমি কৰিলে পূৰ্বপুৰুষসকল অসন্তুষ্ট হৈ উভতি যায় বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ।

নতুন সা-সামগ্ৰী কিনাৰ পৰা বিৰত থকা: পিতৃপক্ষ চলি থকা বাবে মহালয়াৰ দিনা যিকোনো ডাঙৰ নতুন সা-সামগ্ৰী বা বিলাসিতাৰ বস্তু কিনাটো সাধাৰণতে শাস্ত্ৰসন্মত নহয় । দেৱীপক্ষ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছৰ পৰাহে (পিছৰ দিনাৰ পৰা) ক্ৰয় কৰাটো শ্ৰেয় ।

লগতে পঢ়ক: হিন্দু-মুছলমানৰ সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শনস্থলী নলবাৰীৰ ঐতিহাসিক ধৰ্মপুৰ সাহপুৰ ৰাজঘাট দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰস্তুতি তুংগত

শাৰদীয় উৎসৱক লৈ পৌৰ নিগমৰ আহ্বান : প্ৰতিখন পূজাস্থলীত কপৌফুলৰ দৰে পাতল বেঙুনীয়া ৰং ব্যৱহাৰ কৰক

TAGGED:

DURGA PUJA 2026
দুৰ্গা পূজা
মহালয়া
দুৰ্গোৎসৱ
MAHALAYA 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.