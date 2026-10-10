ঘোৰাত উঠি মৰ্ত্যলৈ আহি দেৱী দুৰ্গা, মহালয়াত কি কৰিব, কি নকৰিব

ঘোৰাত উঠি মৰ্ত্যলৈ আহি দেৱী দুৰ্গা, মহালয়াত কি কৰিব, কি নকৰিব
মহালয়াই আনিছে দুৰ্গোৎসৱৰ বতৰা । দেৱীপক্ষত কি কৰিব, কি নকৰিব পঢ়ক এই প্ৰতিবেদন ।
Published : October 10, 2026 at 5:45 AM IST
গুৱাহাটী:
"যা দেৱী সৰ্বভূতেষু মাতৃৰূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ।।"
আৰম্ভ হ'ল শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ । শক্তিৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী বন্দনাৰে মুখৰিত মহালয়াৰ পুৱা । ১৫ দিনীয়া পিতৃপক্ষৰ সামৰণি পৰিল আৰু দেৱীপক্ষৰ আৰম্ভণি হ'ল । শুকুৰবাৰে নিশা ৮:৫৯ ৰ পৰা দেৱীপক্ষৰ সূচনা হোৱাৰ লগে লগে জগতজননী মা দুৰ্গাৰ ধৰালৈ আগমন ঘটিব । এই শুভ ক্ষণটিক আদৰিবলৈ পুৱাই ওলাই আহিল হাজাৰ হাজাৰ জনতা ।
পঞ্জিকা অনুসৰি, ২০২৬ বৰ্ষৰ মহালয়াৰ অমৱস্যা তিথি ৯ অক্টোবৰ শুকুৰবাৰে নিশা ৮:৫৯ ৰ পৰা আৰম্ভ হৈ ১০ অক্টোবৰ পৰা শনিবাৰে নিশা ৮:৩৪ লৈকে থাকিব । যাৰ বাবে পুৱাৰে পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ঘাটসমূহৰ লগতে বিভিন্ন জলাশয়ত শ্ৰদ্ধালুসকলে নিজৰ পূৰ্বপুৰুষৰ আত্মাৰ সদগতিৰ উদ্দেশ্যে তৰ্পণ কৰিছে । বীৰেন্দ্ৰকৃষ্ণ ভদ্ৰৰ কালজয়ী কণ্ঠৰ ‘মহিষাসুৰ মৰ্দিনী’ৰ চণ্ডীপাঠেৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে চৌদিশ ।
মহালয়াৰ লগে লগেই মৃণ্ময় শিল্পীসকলে মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমাত চকু যুগল অংকন কৰি ‘চক্ষুদান’ পৰ্ব সম্পন্ন কৰিছে । পূজা মণ্ডপসমূহতো যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে প্ৰস্তুতিৰ কাম চলিছে । চলিত বৰ্ষৰ মূল দুৰ্গা পূজা অহা ১৬ অক্টোবৰত মহা ষষ্ঠীৰ ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতিৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হ’ব আৰু ২১ অক্টোবৰত বিজয়া দশমীৰ দিনা প্ৰতিমা বিসৰ্জনেৰে ইয়াৰ সামৰণি পৰিব ।
পঞ্জিকা অনুসৰি এইবাৰ দেৱীৰ আগমন আৰু গমনৰ তথ্য এনেধৰণৰ । দেৱীৰ ঘোৰাত আগমন, যাৰ ফল চত্ৰভংগ আৰু দেৱীৰ নৌকাত গমন, যাৰ ফল শস্য বৃদ্ধি ।
মহালয়াৰ দিনা কৰিবলগীয়া প্ৰধান কামসমূহ
- পিতৃ তৰ্পণ কৰা: মহালয়া হৈছে পূৰ্বপুৰুষ বা পিতৃপুৰুষক স্মৰণ কৰাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দিন । এই দিনটোত নদীৰ ঘাটত বা ঘৰতে ক’লা তিল, কেঁচা চাউল আৰু পানীৰে পূৰ্বপুৰুষৰ আত্মাৰ শান্তিৰ বাবে তৰ্পণ কৰা উচিত । শাস্ত্ৰ অনুসৰি, এই পৱিত্ৰ ক্ষণত তৰ্পণ কৰিলে পূৰ্বপুৰুষৰ আশীৰ্বাদ লাভ হয় ।
- মহিষাসুৰ মৰ্দিনী আৰু চণ্ডীপাঠ শুনা: মহালয়াৰ দিনা পুৱতি নিশাই ৰেডিঅ’ বা ম’বাইলত বীৰেন্দ্ৰকৃষ্ণ ভদ্ৰৰ কণ্ঠত বিখ্যাত 'মহিষাসুৰ মৰ্দিনী' আৰু চণ্ডীপাঠ শুনাটো এক অপৰিহাৰ্য পৰম্পৰা । ই মনলৈ এক পৱিত্ৰ আৰু দুৰ্গাপূজাৰ আগমনৰ আনন্দ কঢ়িয়াই আনে ।
- দান-দক্ষিণা আৰু পশু-পক্ষীক আহাৰ দিয়া: এই দিনটোত দুখীয়া-দৰিদ্ৰক অন্ন বা বস্ত্ৰ দান কৰাটো অতি শুভ বুলি গণ্য কৰা হয় । ইয়াৰ উপৰি কাউৰী, গৰু বা কুকুৰ আদি পশু-পক্ষীক খাদ্য খুৱালে পিতৃ পুৰুষ সন্তুষ্ট হয় বুলি বিশ্বাস আছে ।
- নিৰামিষ আহাৰ গ্ৰহণ আৰু ঘৰ পৱিত্ৰ কৰা: মহালয়াৰ দিনা পুৱা সোনকালে উঠি স্নান কৰি পৰিষ্কাৰ কাপোৰ পৰিধান কৰিব লাগে । এই দিনটোত সম্পূৰ্ণ নিৰামিষ আহাৰ গ্ৰহণ কৰা উচিত ।
মহালয়াৰ দিনা কি কি নকৰিব
- আমিষ আহাৰ আৰু নিচাযুক্ত দ্ৰব্য বৰ্জন: এই পৱিত্ৰ তিথিত মাংস, মাছ, নহৰু, পিঁয়াজ আদি আমিষ বা তামসিক খাদ্য আৰু মদ্যপান আদিৰ পৰা সম্পূৰ্ণ আঁতৰত থাকিব লাগে ।
- চুলি আৰু নখ কটা নিষিদ্ধ: ধৰ্মীয় বিশ্বাস অনুসৰি, মহালয়াৰ দিনা চুলি কটা, দাড়ি খুৰোৱা বা নখ কটা আদি কাম কৰিব নালাগে ।
- কাজিয়া বা হাই-উৰুমি নকৰিব: এই দিনা ঘৰৰ পৰিৱেশ শান্ত আৰু ভক্তিপূৰ্ণ কৰি ৰাখিব লাগে । কাৰোবাক অপমান কৰা বা ঘৰত হাই-উৰুমি কৰিলে পূৰ্বপুৰুষসকল অসন্তুষ্ট হৈ উভতি যায় বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ।
নতুন সা-সামগ্ৰী কিনাৰ পৰা বিৰত থকা: পিতৃপক্ষ চলি থকা বাবে মহালয়াৰ দিনা যিকোনো ডাঙৰ নতুন সা-সামগ্ৰী বা বিলাসিতাৰ বস্তু কিনাটো সাধাৰণতে শাস্ত্ৰসন্মত নহয় । দেৱীপক্ষ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছৰ পৰাহে (পিছৰ দিনাৰ পৰা) ক্ৰয় কৰাটো শ্ৰেয় ।