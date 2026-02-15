ETV Bharat / state

ডাকিনী পাহাৰত ভীমাশংকৰ জ্যোতিৰ্লিংগত মহাশিৱৰাত্ৰি

পৃথিৱীৰ ১২ টা জ্যোতিৰ্লিংগৰ অন্য়তম ভীমাশংকৰ জ্যোতিৰ্লিংগ ।

Bhimashankar Jyotirlinga in Guwahati
ডাকিনী পাহাৰত ভীমাশংকৰ জ্যোতিৰ্লিংগত মহাশিৱৰাত্ৰি (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 15, 2026 at 10:12 PM IST

গুৱাহাটী : গুৱাহাটীস্থিত পামোহীৰ ওচৰৰ ডাকিনী পাহাৰত অৱস্থিত ভীমেশ্বৰ ধামত আজি মহাশিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে পুৱাৰে পৰাই ভক্তৰ লানি নিচিগা সোঁত বয় । দীপৰ বিলৰ কাষত অৱস্থিত এই ধামক ভীমাশংকৰ জ্যোতিৰ্লিংগ বুলি কয় ।

এই শান্ত নিৰৱ মন্দিৰস্থলীক সেই ঠাই বুলি বিশ্বাস কৰা হয় য’ত ভগৱান শিৱই অসুৰ ভীমাসুৰক বিনাশ কৰিবলৈ অৱতীৰ্ণ হৈছিল । ইয়াত এটা পানীৰ ধাৰাৰ ওচৰত শিলৰ মাজত অৱস্থিত শিৱলিংগ আছে আৰু কাষতেই এটা গণপতি মন্দিৰো দেখা যায়।

ডাকিনী পাহাৰত ভীমাশংকৰ জ্যোতিৰ্লিংগত মহাশিৱৰাত্ৰি (ETV Bharat Assam)

আজি মহাশিৱৰাত্ৰিত এগৰাকী ভক্তই কয়," ভীমাশংকৰ জ্যোতিৰ্লিংগ আধ্যাত্মিকতাৰে ভৰা স্থান, য'ত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিভিন্ন ভাষিক লোকে মহাশিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে ভিৰ কৰে । আমাৰ যাতে বছৰটো মহাদেৱৰ আশীৰ্বাদত ভালদৰে পাৰ কৰিব পাৰো তাৰবাবেই প্ৰত্যেক বৰ্ষতে ভীমাশংকৰ মন্দিৰত চাকি- ধূপ জ্বলাও আৰু শিৱলিংগত পানী ঢালো ।"

আনহাতে ভীমাশংকৰ জ্যোতিৰ্লিংগৰ সভাপতি সোমেশ তেৰণে কয়, "পুৱাৰে পৰা ভক্তৰ ক্ৰমাৎ আগমন ঘটিছে । প্ৰায় সংখ্যক ভক্ত গুৱাহাটীৰ নিৱাসী । গুৱাহাটীৰ বাহিৰৰ ভক্ত সকলৰো লগতে আগমন ঘটে । আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লগতে বন বিভাগৰ কৰ্মীৰ নেতৃত্বত সকলো নিয়ন্ত্ৰিত হৈ আছে । ৰাতিৰ সময়ত আগতে নাম-প্ৰসংগ হৈছিল যদিও হাতীৰ উপদ্ৰৱৰ বাবে কিছু বছৰৰ পৰা আমি নাম প্ৰসংগ স্থগিত কৰি ৰাখিছো ।"

ভীমাশংকৰ জ্যোতিৰ্লিংগ, পৃথিৱীৰ ১২ টা জ্যোতিৰ্লিংগৰ ভিতৰত এটা । দেশী-বিদেশী পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণ বিন্দু হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । মহাশিৰাত্ৰিৰ এই বিশেষ ভগৱান শিৱ আৰু মা পাৰ্বতীৰ বিবাহৰ এক মহাজাগৰণৰ পৰিঘটনাৰূপে সনাতন ধৰ্মত লোকবিশ্বাস আছে ।

