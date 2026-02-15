আহোম যুগৰ গৌৰৱোজ্জ্বল ইতিহাস সমৃদ্ধ হাতীগড় দেৱালয়ত মহাশিৱৰাত্ৰি

আহোম যুগৰ গৌৰৱোজ্জ্বল ইতিহাস সমৃদ্ধ হাতীগড় দেৱালয়ত মহাশিৱৰাত্ৰি
ঐতিহাসিক শুক্ৰেশ্বৰ দেৱালয়, বশিষ্ঠ দেৱালয়, উমানন্দ মন্দিৰ, নৱগ্ৰহ শ্মশান নিৰামূহীয়া শিৱ মন্দিৰত পুৱাৰে পৰাই লানি নিচিগা সোঁত ।
Published : February 15, 2026 at 5:14 PM IST
গুৱাহাটী/যোৰহাট: আজি মহাশিৱৰাত্ৰি । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আয়োজন কৰা হৈছে শিৱ পূজাৰ । মনৰ কামনা পূৰণৰ বাবে পুৱাৰে পৰাই শিৱ মন্দিৰত ভক্তৰ লানি নিছিগা সোঁত বৈছে । চাকি ধূপ জ্বলাই, ফুল, বেলপাত, গাখীৰ, পানী শিৱলিংগত অৰ্পণ কৰি পূজা অৰ্চনা কৰিছে ভক্তসকলে । ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয় মহানগৰীৰ শিৱ মন্দিৰবোৰ ।
ঐতিহাসিক শুক্ৰেশ্বৰ দেৱালয়, বশিষ্ঠ দেৱালয়, উমানন্দ মন্দিৰ, নৱগ্ৰহ শ্মশান নিৰামূহীয়া শিৱ মন্দিৰকে ধৰি বিভিন্ন স্থানত থকা শিৱ মন্দিৰবোৰত পুৱাৰে পৰাই ভক্তৰ সমাগম হৈছে । শুক্ৰেশ্বৰ দেৱালয়ত গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলবোৰৰ পৰা অহা ভক্তই পুৱাৰে পৰা ভিৰ কৰিছে ।
এইবাৰ শিৱৰাত্ৰিত ২৫-৩০ হাজাৰ ভক্তৰ সমাগম হ'ব বুলি আশা কৰিছে কৰ্তৃপক্ষই । সেই অনুসৰি মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । এই সন্দৰ্ভত মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষই কয়, "শুক্ৰেশ্বৰ দেৱালয়ত বিয়লি পাঁচ বজাৰ পৰা তিথি অনুসৰি পূজা আৰম্ভ হ'ব । আমাৰ চাৰি প্ৰহৰৰ পূজা কৰা হয় । এই চাৰি প্ৰহৰৰ পূজা নিশা ১০ বজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম । গোটেই নিশা পূজাৰ লগতে যজ্ঞ হ'ব । শিৱৰাত্ৰিত ভক্তৰ মনৰ কামনা পূৰ্ণ হয় বুলি কোৱা হয় । আজিৰ দিনটোত বেলপাত, জল, গাখীৰ দি পূজা কৰিলেও শিৱ সন্তুষ্ট হোৱা বুলি কোৱা হয় । ভক্তৰ বাবে খোৱা পানী আৰু জলপানৰ ব্যৱস্থা ৰখা হৈছে । মেডিকেল টীমৰো ব্যৱস্থা আছে । ভক্তৰ ভিৰ হ'লেও শৃংখলাবদ্ধভাৱে পৰিচালনা কৰা ।"
শিৱৰাত্ৰিৰ দিনটোত শিৱ বাবাৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ অহা ভক্তসকলে নিজৰ মনৰ আশা পূৰণৰ লগতে ৰাইজৰ মংগল হোৱাৰ বাবে পূজা কৰিছে। এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী ভক্তই কয়, "আজি মহাশিৱৰাত্ৰিৰ দিনটোত শিৱ বাবাৰ আশীৰ্বাদ লোৱাৰ লগতে সকলোৰে মংগল হোৱাটো বিচাৰিছো । লগতে জুবিন দাই ন্যায় পাব লাগে ।"
হাতীগড় শিৱ দেৱালয়তো ভক্তৰ ভিৰ:
আহোম যুগৰ গৌৰৱোজ্জ্বল পৃষ্ঠা বুকুত বান্ধি ৰখা হাতীগড় দেৱালয়ত মহাশিৱৰাত্ৰি পালন কৰা হৈছে । শিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে দ'ল, দেৱালয়ত ভক্ত ভিৰ হৈছে । প্ৰতি বছৰে ফাগুন মাহৰ কৃষ্ণ পক্ষৰ চতুৰ্দশীত পালন কৰা হয় মহাশিৱৰাত্ৰি ।
গৰখীয়া ল'ৰাৰ প্ৰাণৰ বিনিময়ত উদ্ভৱ হোৱা যোৰহাট নগৰৰ উপকন্ঠৰ গৰখীয়া দ'লতো দেৱৰো দেৱ মহাদেৱক আৰধানা কৰাৰ উদ্দেশ্য ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তসকল উপস্থিত হৈছেহি ।
গৰখীয়া দ'লত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে শিৱৰাত্ৰি আয়োজন কৰা হৈছে । শেষৰ দিনা প্ৰদৰ্শিত হ'ব মহাপুৰুষীয়া ভাওনা । গৰখীয়া দ'লৰ এগৰাকী ভক্তই কয়, "স্বৰ্গদেউ শিৱ সিংহৰ ৰাজত্ব কালতেই ঐতিহাসিক গৰখীয়া দ'ল উদ্ভৱ হৈছিল । অসমৰ বিশিষ্ট সাহিত্যিক মহেশ্বৰ নেওগৰ 'পৱিত্ৰ অসম' পুথিত এই দ'লৰ ইতিহাস বৰ্ণনা কৰা হৈছে । গৰখীয়াসকলে ধেমালিৰ চলেৰে ফৰিং বলি দি এই স্থানতে পূজা অৰ্চনা কৰিছিল । ফৰিং বলি দিয়াৰ আপহতে এই দ'ল সৃষ্টি হৈছিল ।"
উল্লেখ্য যে, ফাগুন মাহৰ কৃষ্ণ পক্ষৰ চতুৰ্দশী তিথিত শিৱলিংগৰ ৰূপত ভগৱান শিৱ প্রকট হোৱা বুলি প্রবাদ আছে । প্রবাদ অনুসৰি মহাশিৱৰাত্ৰিৰ দিনটো ভগৱান শিৱ আৰু মা পাৰ্বতীৰ মিলনৰ দিন বুলি কোৱা হয় ।