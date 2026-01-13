ETV Bharat / state

দামে উৰুকাৰ বজাৰ গৰম কৰিলেও পৰুৱা মাছৰ বজাৰত কিন্তু লানি নিছিগা সোঁত

তেজপুৰ চহৰৰ পৰুৱাস্থিত বজাৰত ৩-৫ৰ পৰা ২০ কেজি ওজনৰ মাছ ।

গোটলং বজাৰত উৰুকাৰ মাছ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 13, 2026 at 2:04 PM IST

তেজপুৰ: বিভিন্ন ধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মাছৰ দামে গৰম কৰিছে তেজপুৰ চহৰৰ সমীপৱৰ্তী মাছৰ বজাৰ । আজি পুৱতি নিশাৰ পৰা তেজপুৰ চহৰৰ পৰুৱাস্থিত মাছৰ বজাৰত লানি নিছিগা সমাগম । মাঘ বিহুৰ উৰুকাৰ দিনা প্ৰত্যেক বছৰেই এই স্থানত মাছ ক্ৰয় কৰিবলৈ সমাগম হয় বহু লোকৰ । এইবাৰো বজাৰ গৰম কৰিছে মাছৰ দামে ।

ডাঙৰ মাছৰ প্ৰতি কেজিত ১২০০ৰ পৰা ১৮০০ টকা পৰ্যন্ত । বজাৰত উপলব্ধ হোৱা মাছৰ ওজন প্ৰায় ৩-৫ কেজিৰ পৰা ২০ কেজিলৈ । শিলঘৰীয়া মাছৰ প্ৰতি কিলো ৭০০ টকাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে । লগতে বাহু বা ভকুৱা প্ৰতি কিলোত ৫০০ টকা দৰত বিক্ৰী হৈছে ।

পৰুৱাৰ গোটলঙ বজাৰত উৰুকাৰ মাছ (ETV Bharat Assam)

পৰুৱাৰ গোটলং বজাৰত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপতে অৱস্থিত আৰু দীঘলীয়া লাইনটোত এটা ঠাইত যদি এটা দামত বিক্ৰী হৈছে আনটো ঠাইত আকৌ একেই মাছ সুকীয়া দামত বিক্ৰী হৈছে ।

২২ কেজি ওজনৰ গোটা বাহু মাছৰ দাম প্ৰতি কেজিত ৬০০ টকা আৰু যদি কটা থাকে ৮০০ টকা প্ৰতি কেজিত । চিতল গোটা মাছ প্ৰতি কিলোত ১০০০ টকা আৰু কটা হ'লে প্ৰতি কিলোত ১২০০ টকা দৰত বিক্ৰী হৈছে । এই সন্দৰ্ভত এজন বিক্ৰেতাই কয়, "চিতল ৭০০ টকাত বিক্ৰী কৰিছো । বাহু ৫-৬ কেজি ওজনৰ বোৰ প্ৰতি কেজিত ৬০০ টকা ।"

পৰুৱাৰ গোটলং বজাৰত উৰুকাৰ মাছ (ETV Bharat Assam)

আনহাতে শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনে পুখুৰীৰ স্থানীয় মাছৰ দাম নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে । স্থানীয় মাছৰ প্ৰতি কেজি ১৫০ টকাৰ পৰা ২০০ টকা । ১ কেজিৰ পৰা ২ কেজি হ'লে ২৫০-৩০০ টকাৰ পৰা ৩৫০ টকাৰ পৰা ৪০০ টকাত বিক্ৰী হৈছে । আনহাতে চিতল ৩ কেজিৰ পৰা ৫ কেজি পৰ্যন্ত ৭০০ টকাৰ পৰা ১০০০ টকা, আৰি ৮০০ টকাৰ পৰা ১০০০ টকা দৰ শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে । উল্লেখ্য় যে কম ওজনৰ মাছৰ বাহিৰে যিসমূহ অন্য অঞ্চলৰ পৰা বিক্রী কৰিবলৈ অনা হৈছে সেইবোৰ মাছৰ দাম যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছে ।

