দামে উৰুকাৰ বজাৰ গৰম কৰিলেও পৰুৱা মাছৰ বজাৰত কিন্তু লানি নিছিগা সোঁত
তেজপুৰ চহৰৰ পৰুৱাস্থিত বজাৰত ৩-৫ৰ পৰা ২০ কেজি ওজনৰ মাছ ।
Published : January 13, 2026 at 2:04 PM IST
তেজপুৰ: বিভিন্ন ধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মাছৰ দামে গৰম কৰিছে তেজপুৰ চহৰৰ সমীপৱৰ্তী মাছৰ বজাৰ । আজি পুৱতি নিশাৰ পৰা তেজপুৰ চহৰৰ পৰুৱাস্থিত মাছৰ বজাৰত লানি নিছিগা সমাগম । মাঘ বিহুৰ উৰুকাৰ দিনা প্ৰত্যেক বছৰেই এই স্থানত মাছ ক্ৰয় কৰিবলৈ সমাগম হয় বহু লোকৰ । এইবাৰো বজাৰ গৰম কৰিছে মাছৰ দামে ।
ডাঙৰ মাছৰ প্ৰতি কেজিত ১২০০ৰ পৰা ১৮০০ টকা পৰ্যন্ত । বজাৰত উপলব্ধ হোৱা মাছৰ ওজন প্ৰায় ৩-৫ কেজিৰ পৰা ২০ কেজিলৈ । শিলঘৰীয়া মাছৰ প্ৰতি কিলো ৭০০ টকাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে । লগতে বাহু বা ভকুৱা প্ৰতি কিলোত ৫০০ টকা দৰত বিক্ৰী হৈছে ।
পৰুৱাৰ গোটলং বজাৰত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপতে অৱস্থিত আৰু দীঘলীয়া লাইনটোত এটা ঠাইত যদি এটা দামত বিক্ৰী হৈছে আনটো ঠাইত আকৌ একেই মাছ সুকীয়া দামত বিক্ৰী হৈছে ।
২২ কেজি ওজনৰ গোটা বাহু মাছৰ দাম প্ৰতি কেজিত ৬০০ টকা আৰু যদি কটা থাকে ৮০০ টকা প্ৰতি কেজিত । চিতল গোটা মাছ প্ৰতি কিলোত ১০০০ টকা আৰু কটা হ'লে প্ৰতি কিলোত ১২০০ টকা দৰত বিক্ৰী হৈছে । এই সন্দৰ্ভত এজন বিক্ৰেতাই কয়, "চিতল ৭০০ টকাত বিক্ৰী কৰিছো । বাহু ৫-৬ কেজি ওজনৰ বোৰ প্ৰতি কেজিত ৬০০ টকা ।"
আনহাতে শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনে পুখুৰীৰ স্থানীয় মাছৰ দাম নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে । স্থানীয় মাছৰ প্ৰতি কেজি ১৫০ টকাৰ পৰা ২০০ টকা । ১ কেজিৰ পৰা ২ কেজি হ'লে ২৫০-৩০০ টকাৰ পৰা ৩৫০ টকাৰ পৰা ৪০০ টকাত বিক্ৰী হৈছে । আনহাতে চিতল ৩ কেজিৰ পৰা ৫ কেজি পৰ্যন্ত ৭০০ টকাৰ পৰা ১০০০ টকা, আৰি ৮০০ টকাৰ পৰা ১০০০ টকা দৰ শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে । উল্লেখ্য় যে কম ওজনৰ মাছৰ বাহিৰে যিসমূহ অন্য অঞ্চলৰ পৰা বিক্রী কৰিবলৈ অনা হৈছে সেইবোৰ মাছৰ দাম যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছে ।