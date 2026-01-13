মস্ত মস্ত চিতল-বাহু-বৰালিয়ে তল-ওপৰ কৰিছে যোৰহাটৰ মাছৰ বজাৰ

মস্ত মস্ত চিতল-বাহু-বৰালিয়ে তল-ওপৰ কৰিছে যোৰহাটৰ মাছৰ বজাৰ
প্ৰশাসনে মূল্য় নিৰ্ধাৰণ কৰিলেও ১৯ কেজি ওজনৰ বৰালিৰ প্ৰতি কেজিত মূল্য ১২০০ টকা আৰু বাহু প্ৰতি কেজিত ৮০০ টকা ।
যোৰহাট : ভোগালী বিহুৰ উৰুকাৰ দিনটোত মন পচন্দৰ মাছ বিচাৰি বজাৰত গ্ৰাহকে কৰিছে ভিৰ । ৰাজ্যজুৰি উৰুকাৰ বজাৰত ভিৰ কৰিছে গ্ৰাহকে । এইবাৰ বজাৰত উপলব্ধ হৈছে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ভিন্ন আকাৰৰ মাছ ৷ ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয় যোৰহাটৰ তৰাজান মাছ বজাৰৰ লগতে অন্যান্য বজাৰসমূহ । এইবাৰ যোৰহাটৰ মাছৰ বজাৰত উপলব্ধ হৈছে ১৫ৰ পৰা ১৯ কেজি ওজনৰ মাছ ৷
যোৰহাটৰ মাছৰ বজাৰত উপলব্ধ হৈছে চিতল, বাহু, আৰি, ৰৌ, বৰালি আদি মাছ । ১৯ কেজি ওজনৰ বৰালিৰ মূল্য প্ৰতি কেজিত ১২০০ টকা । মাছৰ বজাৰৰ লগতে মাংসৰ বজাৰতো ৰাইজে ভিৰ কৰিছেহি । উৰুকাৰ নিশা লগে-ভাগে এসাজ খোৱাৰ হেঁপাহেৰে গ্ৰাহকে বজাৰসমূহত ভিৰ কৰিছে ।
উৰুকাৰ বজাৰ সন্দৰ্ভত এগৰাকী বিক্ৰেতাই কয়, "আজি আমাৰ বজাৰত ১৯ কেজি ওজনৰ বৰালিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন আকাৰৰ ৰৌ, ভকুৱা, আৰি আদি উপলব্ধ হৈছে । মাছৰ ওজন অনুযায়ী মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । ডাঙৰ আকাৰৰ বৰালিৰ প্ৰতি কেজিত মূল্য ১২০০ টকা আৰু বাহু প্ৰতি কেজিত ৮০০ টকাত বিক্ৰী হৈছে ।"
উৰুকাৰ বজাৰত গ্ৰাহকৰ সঁহাৰি বেয়া নহয় বুলি উল্লেখ কৰি এজন বিক্ৰেতাই কয়, "আমাৰ ইয়াত ব্ৰহ্মপুত্ৰ, দাঁতিকাষৰীয়া নৈ, বিল আৰু পুখুৰীৰ লগতে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ আৰু কানপুৰৰ পৰা মাছ আহিছে ।" আনহাতে মাছ ল'বলৈ অহা এগৰাকী যুৱতীয়ে কয়, "মই অধ্যয়ন সূত্ৰে গুৱাহাটীত থাকো আৰু বিহু বুলি যোৰহাটলৈ আহিছো । আমি ঘৰত সকলোৱে মিলি এসাজ খাবৰ বাবে বাহু মাছ লৈছো ।"
মাঘ বিহুৰ বজাৰত বিক্ৰেতাই যাতে অধিক মূল্য়ত মাছ-মাংস আদি বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে প্ৰশাসনে সতৰ্ক কৰি দিছে । মাছ-মাংসৰ লগতে দৈ-ক্ৰীম বিক্ৰেতাই গ্ৰাহকৰ পৰা বৰ্ধিত হাৰত ল'ব নোৱাৰিব দাম । জিলা প্ৰশাসনে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া নিৰ্ধাৰিত মূল্যতকৈ অধিক মূল্য ল'লে প্ৰশাসনে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি ইতিমধ্য়ে সকীয়াই দিছে ।