নলবাৰীৰ উৰুকাৰ বজাৰত ৩২ কেজিৰ বিগহেড

গোপাল বজাৰত ২৭ কেজি ওজনৰ ভকুৱা মাছ ।

উৰুকাৰ বাবে সাজু গোপাল বজাৰৰ মাছ বজাৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 13, 2026 at 3:49 PM IST

2 Min Read
নলবাৰী : আজি মাঘ বিহুৰ উৰুকা । হেঁপাহৰ ভোগালীৰ উৰুকাত সকলোৱে লগে ভাগে এসাঁজ খাবলৈ সাজু হৈছে । উৰুকাৰ নিশা পৰিয়ালৰ সৈতে লগে ভাগে এসাঁজ খাবলৈ পুৱাই পচন্দৰ মাছ ক্ৰয় কৰিবলৈ মাছ বজাৰত ভিৰ কৰিছে গ্ৰাহকে ।

ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে নলবাৰী চহৰৰ বিভিন্ন বজাৰৰ লগতে গোপাল বজাৰৰ মাছ বজাৰতো ভৰি পৰিছে ভিন্ন প্ৰজাতিৰ মাছ । গোপাল বজাৰৰ মাছ বজাৰত এতিয়া চাৰিওপিনে কেৱল মানুহ আৰু মানুহ । পুৱতি নিশাৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ গ্ৰাহকে নিজৰ পচন্দৰ মাছটো কিনি পৰিয়ালৰ সৈতে লগে ভাগে এসাঁজ খাবলৈ বজাৰত ভিৰ কৰিছে ।

নলবাৰীৰ উৰুকাৰ বজাৰত ৩২ কেজিৰ বিগহেড (ETV Bharat Assam)

৩২ কিলো ওজনৰ প্ৰকাণ্ড বিগহেড মাছৰ মূল্য হৈছে ২৮০০০ টকা । প্ৰতি কেজি মাছৰ দাম ৮০০-৮৫০ টকাকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে বিক্ৰেতাই ।

আনহাতে ২৭ কেজি ওজনৰ ভকুৱা, চিতল, বিগহেড আদি বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ মাছ ক্ৰয় কৰিবলৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা গ্ৰাহক অহা পৰিলক্ষিত হৈছে । আনহাতে জিলা প্ৰশাসনে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া মাছৰ মূল্যতকৈ পৃথক এইখন বজাৰৰ মাছৰ দাম ।

গোপাল বজাৰত ২৭ কেজি ওজনৰ ভকুৱা মাছ (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত এজন বিক্ৰেতাই কয়, "এইটো ৩২ কিলো ওজনৰ বিগহেড । এইটো ঠুঠিকাটাৰ পৰা আনিছো । দাম প্ৰতি কেজিত ৮০০ কৰিছো ।"

এই বজাৰখনত প্ৰতিজন বিক্ৰেতাই ভিন্ন দাম নিৰ্ধাৰণ কৰে মাছৰ । একেদৰে চিতল, বৰালি আৰু আৰি মাছৰো ভিন্ন দাম । ইয়াকে লৈ গ্ৰাহক সকলেও কিছু চিন্তিত হৈ পৰিছে । তথাপি উৰুকাত এসাঁজ উদৰপুৰাই খাবলৈ সকলো ওলাই আহিছে গোপাল বজাৰলৈ ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

