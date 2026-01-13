আজি হ'ল উৰুকা, কাইলৈ বিহুৰ ভুৰুকা অ' আইতা... পুৱতিনিশাৰ পৰাই উজান বজাৰৰ মাছৰ বজাৰত ভিৰ
এইবাৰ উজান বজাৰলৈ আহিছে ১০০ টন মাছ । আৰিৰ কিলো ১৯০০ টকা, চিতল ৯০০ ৷ কি খাব ?
Published : January 13, 2026 at 7:40 AM IST
গুৱাহাটী: আজি অসমীয়াৰ হেঁপাহৰ ভোগালী বিহুৰ উৰুকা । ভোগৰ ভোগজৰা লৈ প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ চোতালত, আখলত, ভঁৰালত হেঁপাহৰ ভোগালীৰ ছবিখন দেখিবলৈ পোৱা যায় । উৰুকাত সকলোৱে আজি হাঁহে-মাহে এসাঁজ খোৱাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে ।
মঙলবাৰে কাহিলীপুৱাতেই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ উজান বজাৰৰ মাছৰ বজাৰতো ৰাইজ উপস্থিত হয় নিজৰ পচন্দৰ মাছটো বিচাৰি । কাৰণ মহানগৰবাসীৰ বাবে ভোগালীৰ মাছৰ বজাৰ মানেই উজান বজাৰ ।
এই দিনটোত বিশেষকৈ নিশাৰ ভাগত সকলোৱে মিলিজুলি পৰিয়াল, আত্মীয়-কুটুম, বন্ধুবৰ্গৰ লগত মাছে-মঙহে উদৰ পূৰাই খাব এসাঁজ । গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ঐতিহাসিক উজান বজাৰৰ মাছৰ বজাৰলৈ নিজৰ নিজৰ পচন্দৰ মাছ কিনিবলৈ মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে আন আন ঠাইৰ পৰা অহা গ্ৰাহকেও পুৱতি নিশাৰ পৰাই ভিৰ কৰে ।
উৰুকাৰ বজাৰ বুলি কলেই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ উজান বজাৰৰ মাছৰ বজাৰ । প্ৰতিটো উৰুকাৰ সময়তে পুৱতি নিশাৰে পৰাই উজান বজাৰৰ মাছৰ বজাৰত হোৱা ভিৰ এটা পৰিচিত দৃশ্য ।
উজান বজাৰলৈ আজিও আহিছে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মাছ । ডাঙৰ ডাঙৰ চিতল, বৰালি, ৰৌ, ভকুৱা, আৰি মাছে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে গ্ৰাহকৰ । অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এইবাৰ উজান বজাৰলৈ আহিছে প্ৰায় ১০০ টন মাছ । যোৱা বছৰতকৈ ২০ টন অধিক মাছ আহিছে উজান বজাৰলৈ ।
এই কথা জানিবলৈ দিছে উজান বজাৰৰ মাছ বিক্ৰেতাসকলে ৷ এইবাৰ উজান বজাৰৰ উৰুকাৰ বজাৰত চিতল মাছ সৰ্বাধিক পৰিমাণে আহিছে । ২০ কিলোগ্ৰাম ওজনৰো একো একোটা চিতল মাছ বিক্ৰীৰ বাবে সাজু কৰিছে বিক্ৰেতাই ।
১০ কিলোগ্ৰাম ওজনৰ আৰি মাছ ১৮০০ৰ পৰা ১৯০০ টকা প্ৰতি কিলোত বিক্ৰী হৈছে । আনহাতে চিতল বিক্ৰী হৈছে ৮০০-৯০০ টকা কিলোত । বৃহত্তৰ উজান বজাৰ অনুসূচিত নিবনুৱা মৎস্য ব্যৱসায়ী সন্থাই সদৰী কৰিছে এই তথ্য় ।
