বৰপেটাত কিয় এদিন পিছতহে উৰুকা পালন কৰা হয় ?

সমগ্ৰ ৰাজ্যতে মঙলবাৰে উৰুকা পালন কৰাৰ বিপৰীতে বৰপেটাত বুধবাৰেহে পালন কৰা হৈছে ভোগালী বিহুৰ উৰুকা ।

Magh Bihu celebration in Barpeta
বৰপেটা সত্ৰত মেজি বনোৱাৰ শুভাৰম্ভ বুঢ়াসত্ৰীয়াৰ (ETV Bharat Assam)
Published : January 14, 2026 at 7:26 PM IST

বৰপেটা : ৰাজ্যৰ চৌদিশে ভোগালী বিহুক লৈ ব্যাপক উছাহ দেখা গৈছে । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মঙলবাৰে উৰুকা উদযাপন কৰা হৈছে । উৰুকাৰ নিশা লগে ভাগে এসাঁজ খাই বুধবাৰে পুৱাই মেজিৰ জুইত সেৱা লৈছে । কিন্তু ৰাজ্যৰ আন স্থানৰ তুলনাত সম্পূৰ্ণ পৃথক বৰপেটা । কাৰণ বৰপেটাত বুধবাৰে অৰ্থাৎ আজিহে উৰুকা । বৰপেটা আৰু ইয়াৰ সমীপৰ স্থানবোৰত আজিহে উৰুকা তথা স্থানীয় ভাষাত 'গাতা ৰখা' উদযাপন কৰা হৈছে । আনহাতে বৃহস্পতিবাৰে পহিলা মাঘত মেজি জ্বলোৱা হ'ব । আচলতে এই নিয়ম এতিয়াৰ নহয় । বছৰ বছৰ ধৰি বৰপেটা সত্ৰ আৰু জিলাখনৰ ৰাইজে এনেদৰে ভোগালী বিহু উদযাপন কৰি আহিছে ।

গুৰুদুজনাক প্ৰাধান্য দি সত্ৰীয়া পৰম্পৰা অনুসৰিয়ে বৰপেটা সত্ৰৰ লগতে সমীপৰ অঞ্চলবোৰত মাঘ বিহু উদযাপন কৰা হয় । ইয়াৰ অংশ হিচাপে বুধবাৰে ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়াসত্ৰীয়া ড৹ বাবুল চন্দ্ৰ দাসে দক্ষিণ হাটীৰ ভকতসকলে সত্ৰৰ টুপৰ চোতালত সজা মেজিৰ নিৰ্মাণকাৰ্য শুভাৰম্ভ কৰে । ইফালে বৰপেটাৰ প্ৰতিখন হাটীত ৰাইজে মেজি সজা অব্যাহত ৰাখিছে । বৃহস্পতিবাৰে এই মেজিবোৰ জ্বলাই সেৱা লোৱা হ'ব ।

বৰপেটাত আজিহে উৰুকা (ETV Bharat Assam)

ইফালে বৰপেটাৰ উৰুকা উপলক্ষে আজি সত্ৰৰ হাটীবোৰৰ ৰাইজে মিলি নিজৰ নিজৰ হাটীয়াৰ ঘৰৰ চোতালত মাজনিশা পৰ্যন্ত জুই উম লৈ আলু ভজা খোৱাৰ এক অলিখিত ব্যৱস্থা চলি আহিছে । একেদৰে সমূহীয়া ভোজৰো আয়োজন চলিছে । উৰুকাৰ নিশাটোক 'গাতা ৰখা' নিশা বুলিও স্থানীয়ভাৱে কোৱা হয় । ‌ইফালে বৰপেটা সত্ৰৰ উপৰিও জিলাখনৰ সত্ৰ আৰু থানত বুধবাৰৰ পৰা ৪ দিনীয়াকৈ মাঘ বিহু উদযাপন কৰা হ'ব ।‌ বিহু উদযাপনৰ অংশ হিচাপে নাম-প্ৰসংগ, ভাগৱত পাঠ, ধৰ্মালোচনা আদি কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব ।‌

Magh Bihu celebration in Barpeta
বৰপেটা সত্ৰৰ ব্যতিক্ৰমী মাঘ বিহুৰ পৰম্পৰা (ETV Bharat Assam)

উৰুকাৰ পৃথক পৰম্পৰা সন্দৰ্ভত বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়াসত্ৰীয়া ড৹ বাবুল চন্দ্ৰ দাসে কয়, "এটা কথা স্পষ্ট যে বৰপেটাত যিমানবোৰ উৎসৱ পালন কৰা হয় সমস্ত উৎসৱে সত্ৰকেন্দ্ৰিক আৰু সত্ৰীয়া ৰীতি-নীতিৰে পালন কৰা হয়...। আজি সংক্ৰান্তি । এক পৱিত্ৰ দিন । এই দিনটোতে বৰপেটাত আৰম্ভ হয় মাঘৰ দোমাহী । সত্ৰীয়া ৰীতি-নীতি অনুসৰি নাম-প্ৰসংগ হ'ব । আজিৰ পৰা মাঘৰ ৪ তাৰিখলৈ সত্ৰত সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী চলিব ।"

Magh Bihu celebration in Barpeta
বৰপেটা সত্ৰৰ ব্যতিক্ৰমী মাঘ বিহুৰ পৰম্পৰা (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘আজি এটা প্ৰশ্ন হৈছে সমগ্ৰ অসমত উৰুকা যোৱা কালি গৈছে বৰপেটাত আজি কিয় উৰুকা ৷ এটা কথা স্পষ্ট বৰপেটাত যিবোৰ উৎসৱ পালন কৰা হয় সমস্ত উৎসৱে সম্পুৰ্ন সতিৰকেন্দ্ৰীক আৰু সত্ৰীয়া ৰীতি-নীতিৰে পালন কৰা হয় ৷ মাঘ বিহু সমিপুৰিন লোক জীৱনৰ পৰা উদ্ভুৎ আনন্দ উৎসৱ ৷ বৰপেটাত ভোগালী বিহুটিক মাঘৰ দোমাহী বুলি কয় ৷ আজি সংক্ৰান্তি ৷ সংক্ৰান্তিটো পবিত্ৰ দিন ৷ সমগ্ৰ ভাৰততে সংক্ৰান্তিটো পবিত্ৰ দিন হিচাপে পালন কৰা হয় ৷ মহাভাৰতৰ ইচ্ছা মৃত্যু থকা ভীষ্মই আদিৰ দিনটোতে দেহত্যাগ কৰিছিল ৷ এই পবিত্ৰ দিনটোতে বৰপেটা সত্ৰত মাঘৰ দোমাহী পালন কৰা হয় ৷ আজি সম্পূৰ্ণ সত্ৰীয়া ৰীতি-নীতিৰে বৰপেটা সত্ৰত মাঘৰ দোমাহী পালন কৰা হয় ৷ মাঘৰ দোমাহী উপলক্ষে এই পাঁচদিন বৰপেটা সত্ৰত নিত্য প্ৰসংগৰ লগতে নৈমিক্তিক প্ৰসংগও সংযোজন কৰা হয় ৷ আন ঠাইত ভোগালী বিহু পলান কৰা হয় যদিও বৰপেটাত মাঘৰ দোমাহীয়ে পালন কৰা হয় ৷ আন ঠাইত ভোজ-ভাত খায় যদিও বৰপেটাত গাতাৰ আলুহে খোৱা হয় ৷ গাতাৰ আলুৰ জনপ্ৰিয়তা তাহানিও আছিল আৰু আজিও আছে ৷ মাঘ মাহটো পবিত্ৰ মাহ ৷ পবিত্ৰ মাহ উপলক্ষে মাঘ মাহৰ পহিলা দিনটোতে বৰপেটা সত্ৰত মেজি জ্বলোৱা হয় ৷’’

Magh Bihu celebration in Barpeta
বৰপেটা সত্ৰত মেজি বনোৱাৰ শুভাৰম্ভ বুঢ়াসত্ৰীয়াৰ (ETV Bharat Assam)

বৰপেটা সত্ৰৰ ভোগালী বিহুৰ ব্যতিক্ৰমী পৰম্পৰা সন্দৰ্ভত সত্ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ প্ৰাক্তন সদস্য ৰণজিৎ দাসে কয়, "আমি সত্ৰৰ নীতি-নিয়ম পালন কৰি আছে । আজি সমগ্ৰ বৰপেটাবাসী ৰাইজে গাতা ৰখিব । আলু ভজা খাব । তাৰ পিছত পুৱা কিছুমানে নদীত গা ধুব আৰু নাম-কীৰ্তন কৰি প্ৰতিখন হাটীৰ পৰা বৰপেটা সত্ৰলৈ মানুহ আহিব ।"

