বৰপেটাত কিয় এদিন পিছতহে উৰুকা পালন কৰা হয় ?

বৰপেটাত কিয় এদিন পিছতহে উৰুকা পালন কৰা হয় ?
সমগ্ৰ ৰাজ্যতে মঙলবাৰে উৰুকা পালন কৰাৰ বিপৰীতে বৰপেটাত বুধবাৰেহে পালন কৰা হৈছে ভোগালী বিহুৰ উৰুকা ।
Published : January 14, 2026 at 7:26 PM IST
বৰপেটা : ৰাজ্যৰ চৌদিশে ভোগালী বিহুক লৈ ব্যাপক উছাহ দেখা গৈছে । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মঙলবাৰে উৰুকা উদযাপন কৰা হৈছে । উৰুকাৰ নিশা লগে ভাগে এসাঁজ খাই বুধবাৰে পুৱাই মেজিৰ জুইত সেৱা লৈছে । কিন্তু ৰাজ্যৰ আন স্থানৰ তুলনাত সম্পূৰ্ণ পৃথক বৰপেটা । কাৰণ বৰপেটাত বুধবাৰে অৰ্থাৎ আজিহে উৰুকা । বৰপেটা আৰু ইয়াৰ সমীপৰ স্থানবোৰত আজিহে উৰুকা তথা স্থানীয় ভাষাত 'গাতা ৰখা' উদযাপন কৰা হৈছে । আনহাতে বৃহস্পতিবাৰে পহিলা মাঘত মেজি জ্বলোৱা হ'ব । আচলতে এই নিয়ম এতিয়াৰ নহয় । বছৰ বছৰ ধৰি বৰপেটা সত্ৰ আৰু জিলাখনৰ ৰাইজে এনেদৰে ভোগালী বিহু উদযাপন কৰি আহিছে ।
গুৰুদুজনাক প্ৰাধান্য দি সত্ৰীয়া পৰম্পৰা অনুসৰিয়ে বৰপেটা সত্ৰৰ লগতে সমীপৰ অঞ্চলবোৰত মাঘ বিহু উদযাপন কৰা হয় । ইয়াৰ অংশ হিচাপে বুধবাৰে ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়াসত্ৰীয়া ড৹ বাবুল চন্দ্ৰ দাসে দক্ষিণ হাটীৰ ভকতসকলে সত্ৰৰ টুপৰ চোতালত সজা মেজিৰ নিৰ্মাণকাৰ্য শুভাৰম্ভ কৰে । ইফালে বৰপেটাৰ প্ৰতিখন হাটীত ৰাইজে মেজি সজা অব্যাহত ৰাখিছে । বৃহস্পতিবাৰে এই মেজিবোৰ জ্বলাই সেৱা লোৱা হ'ব ।
ইফালে বৰপেটাৰ উৰুকা উপলক্ষে আজি সত্ৰৰ হাটীবোৰৰ ৰাইজে মিলি নিজৰ নিজৰ হাটীয়াৰ ঘৰৰ চোতালত মাজনিশা পৰ্যন্ত জুই উম লৈ আলু ভজা খোৱাৰ এক অলিখিত ব্যৱস্থা চলি আহিছে । একেদৰে সমূহীয়া ভোজৰো আয়োজন চলিছে । উৰুকাৰ নিশাটোক 'গাতা ৰখা' নিশা বুলিও স্থানীয়ভাৱে কোৱা হয় । ইফালে বৰপেটা সত্ৰৰ উপৰিও জিলাখনৰ সত্ৰ আৰু থানত বুধবাৰৰ পৰা ৪ দিনীয়াকৈ মাঘ বিহু উদযাপন কৰা হ'ব । বিহু উদযাপনৰ অংশ হিচাপে নাম-প্ৰসংগ, ভাগৱত পাঠ, ধৰ্মালোচনা আদি কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব ।
উৰুকাৰ পৃথক পৰম্পৰা সন্দৰ্ভত বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়াসত্ৰীয়া ড৹ বাবুল চন্দ্ৰ দাসে কয়, "এটা কথা স্পষ্ট যে বৰপেটাত যিমানবোৰ উৎসৱ পালন কৰা হয় সমস্ত উৎসৱে সত্ৰকেন্দ্ৰিক আৰু সত্ৰীয়া ৰীতি-নীতিৰে পালন কৰা হয়...। আজি সংক্ৰান্তি । এক পৱিত্ৰ দিন । এই দিনটোতে বৰপেটাত আৰম্ভ হয় মাঘৰ দোমাহী । সত্ৰীয়া ৰীতি-নীতি অনুসৰি নাম-প্ৰসংগ হ'ব । আজিৰ পৰা মাঘৰ ৪ তাৰিখলৈ সত্ৰত সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী চলিব ।"
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘আজি এটা প্ৰশ্ন হৈছে সমগ্ৰ অসমত উৰুকা যোৱা কালি গৈছে বৰপেটাত আজি কিয় উৰুকা ৷ এটা কথা স্পষ্ট বৰপেটাত যিবোৰ উৎসৱ পালন কৰা হয় সমস্ত উৎসৱে সম্পুৰ্ন সতিৰকেন্দ্ৰীক আৰু সত্ৰীয়া ৰীতি-নীতিৰে পালন কৰা হয় ৷ মাঘ বিহু সমিপুৰিন লোক জীৱনৰ পৰা উদ্ভুৎ আনন্দ উৎসৱ ৷ বৰপেটাত ভোগালী বিহুটিক মাঘৰ দোমাহী বুলি কয় ৷ আজি সংক্ৰান্তি ৷ সংক্ৰান্তিটো পবিত্ৰ দিন ৷ সমগ্ৰ ভাৰততে সংক্ৰান্তিটো পবিত্ৰ দিন হিচাপে পালন কৰা হয় ৷ মহাভাৰতৰ ইচ্ছা মৃত্যু থকা ভীষ্মই আদিৰ দিনটোতে দেহত্যাগ কৰিছিল ৷ এই পবিত্ৰ দিনটোতে বৰপেটা সত্ৰত মাঘৰ দোমাহী পালন কৰা হয় ৷ আজি সম্পূৰ্ণ সত্ৰীয়া ৰীতি-নীতিৰে বৰপেটা সত্ৰত মাঘৰ দোমাহী পালন কৰা হয় ৷ মাঘৰ দোমাহী উপলক্ষে এই পাঁচদিন বৰপেটা সত্ৰত নিত্য প্ৰসংগৰ লগতে নৈমিক্তিক প্ৰসংগও সংযোজন কৰা হয় ৷ আন ঠাইত ভোগালী বিহু পলান কৰা হয় যদিও বৰপেটাত মাঘৰ দোমাহীয়ে পালন কৰা হয় ৷ আন ঠাইত ভোজ-ভাত খায় যদিও বৰপেটাত গাতাৰ আলুহে খোৱা হয় ৷ গাতাৰ আলুৰ জনপ্ৰিয়তা তাহানিও আছিল আৰু আজিও আছে ৷ মাঘ মাহটো পবিত্ৰ মাহ ৷ পবিত্ৰ মাহ উপলক্ষে মাঘ মাহৰ পহিলা দিনটোতে বৰপেটা সত্ৰত মেজি জ্বলোৱা হয় ৷’’
বৰপেটা সত্ৰৰ ভোগালী বিহুৰ ব্যতিক্ৰমী পৰম্পৰা সন্দৰ্ভত সত্ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ প্ৰাক্তন সদস্য ৰণজিৎ দাসে কয়, "আমি সত্ৰৰ নীতি-নিয়ম পালন কৰি আছে । আজি সমগ্ৰ বৰপেটাবাসী ৰাইজে গাতা ৰখিব । আলু ভজা খাব । তাৰ পিছত পুৱা কিছুমানে নদীত গা ধুব আৰু নাম-কীৰ্তন কৰি প্ৰতিখন হাটীৰ পৰা বৰপেটা সত্ৰলৈ মানুহ আহিব ।"
