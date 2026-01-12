মাজুলীৰ ছাগলীয়ে গৰম কৰিব বিভিন্ন জিলাৰ উৰুকাৰ বজাৰ

মাজুলীৰ ছাগলীয়ে গৰম কৰিব বিভিন্ন জিলাৰ উৰুকাৰ বজাৰ
পুৱাই অফলামুখ ঘাটত শ শ ছাগলী লৈ সাজু ব্যৱসায়ীসকল । ফেৰীৰে যোৰহাটকে ধৰি বিভিন্ন স্থানলৈ লৈ যোৱা হয় ছাগলীখিনি ।
Published : January 12, 2026 at 2:18 PM IST
মাজুলী : কাইলৈ মাঘৰ উৰুকা । হেঁপাহৰ ভোগালীক লৈ এতিয়া সমগ্র ৰাজ্যতে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে । ভোগালী বিহু বুলি ৰাজ্যৰ চৌদিশে এক উখল-মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ৷ ব্যস্ত হৈ পৰিছে গাঁৱৰ ডেকা-বুঢ়া সকলো ৷
গাঁৱৰ ডেকাসকল যদি ভেলাঘৰ, মেজি বনোৱাত ব্যস্ত, মহিলাসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ পিঠা-লাড়ু বনোৱাত । মুঠতে হেঁপাহৰ ভোগালীক লৈ এতিয়া সকলোৰে গা সাতখন-আঠখন ।
ব্যতিক্ৰম নহয় মাজুলীও । মাজুলীতো ভোগালীৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে । অফলামুখ ঘাটত ব্যস্ততাপূৰ্ণ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে । উৰুকাৰ বজাৰ দখল কৰিবলৈ সাজু হৈছে নদীদ্বীপ মাজুলীৰ ব্যৱসায়ীসকল । বিশেষকৈ মাছ-মাংসৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ এতিয়া আহৰি নাই । তাৰ অংশ হিচাপে মাজুলীৰ পৰা ফেৰীৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ উৰুকাৰ বজাৰলৈ ৰপ্তানি হৈছে শ শ ছাগলী । কেৱল মাজুলীৰে নহয়, লখিমপুৰ আৰু ধেমাজিৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ পৰাও সংগ্ৰহ কৰা এই ছাগলীবোৰেৰে এতিয়া ভৰি পৰিব উজনি-নামনিৰ উৰুকাৰ মাংসৰ বজাৰ ।
মূলতঃ মাজুলীৰ দক্ষিণপাট কৈৱৰ্ত্ত গাঁৱৰ ব্যৱসায়ীসকলে প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবাৰো উৰুকাৰ বজাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে এই ছাগলীবোৰ । ব্যৱসায়ীসকলৰ মতে এই ব্যৱসায় বহু বছৰ ধৰি কৰা পুৰণি এক পৰম্পৰাত পৰিণত হৈছে । মুঠৰ ওপৰত ভোগালীৰ উৰুকাত ৰাজ্যৰ বজাৰ দখল কৰিবলৈ মাজুলীৰ আফলামুখ ঘাটত এতিয়া ছাগলীৰ লানি-নিছিগা সোঁত বোৱা এক আকৰ্ষণীয় দৃশ্য হৈ পৰিছে ।
এই ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত এগৰাকী লোকে জনোৱা মতে এই ছাগলী বিক্রী কৰিবৰ বাবে যোৰহাটলৈ সপ্তাহত তিনিটা দিন লৈ যোৱা হয় যদিও উৰুকা বুলি অধিক ছাগলী নিয়া হৈছে । তেওঁ কয়, "৪০০ মান ছাগলী যাব । ছাগলী মাজুলী, ঢকুৱাখনা, লখিমপুৰৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰোঁ । বেপাৰীবিলাকে বহু কষ্টৰে ব্যৱসায় কৰি আছে । মই ১৪ টা ছাগলী আনিছোঁ ।"
আন এজন ব্যৱসায়ীয়ে কয়, "১৮০ গৰাকী বেপাৰী আছে । সপ্তাহত ৩ দিন ছাগলী আনো কিন্তু ভোগালী বুলি আজি বেছি আহিছে । আমি ঘৰৰ পৰা ৪ বজাত ওলাও নিশা ৮-৯ বজাত সোমাও ছাগলী বিচাৰি । দাম প্ৰতি কেজি ৭০০ টকা । ২০-২৫ কেজি ওজনৰ ছাগলী আহিছে ।"
