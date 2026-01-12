ETV Bharat / state

মাজুলীৰ ছাগলীয়ে গৰম কৰিব বিভিন্ন জিলাৰ উৰুকাৰ বজাৰ

পুৱাই অফলামুখ ঘাটত শ শ ছাগলী লৈ সাজু ব্যৱসায়ীসকল । ফেৰীৰে যোৰহাটকে ধৰি বিভিন্ন স্থানলৈ লৈ যোৱা হয় ছাগলীখিনি ।

Magh Bihu preparations
উৰুকাৰ বজাৰৰ বাবে মাজুলীৰ পৰা শ শ ছাগলী ৰপ্তানি (ETV Bharat Assam)
January 12, 2026

মাজুলী : কাইলৈ মাঘৰ উৰুকা । হেঁপাহৰ ভোগালীক লৈ এতিয়া সমগ্র ৰাজ্যতে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে । ভোগালী বিহু বুলি ৰাজ্যৰ চৌদিশে এক উখল-মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ৷ ব্যস্ত হৈ পৰিছে গাঁৱৰ ডেকা-বুঢ়া সকলো ৷

গাঁৱৰ ডেকাসকল যদি ভেলাঘৰ, মেজি বনোৱাত ব্যস্ত, মহিলাসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ পিঠা-লাড়ু বনোৱাত । মুঠতে হেঁপাহৰ ভোগালীক লৈ এতিয়া সকলোৰে গা সাতখন-আঠখন ।

মাজুলীৰ ছাগলীয়ে গৰম কৰিব বিভিন্ন জিলাৰ উৰুকাৰ বজাৰ (ETV Bharat Assam)

ব্যতিক্ৰম নহয় মাজুলীও । মাজুলীতো ভোগালীৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে । অফলামুখ ঘাটত ব্যস্ততাপূৰ্ণ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে । উৰুকাৰ বজাৰ দখল কৰিবলৈ সাজু হৈছে নদীদ্বীপ মাজুলীৰ ব্যৱসায়ীসকল । বিশেষকৈ মাছ-মাংসৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ এতিয়া আহৰি নাই । তাৰ অংশ হিচাপে মাজুলীৰ পৰা ফেৰীৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ উৰুকাৰ বজাৰলৈ ৰপ্তানি হৈছে শ শ ছাগলী । কেৱল মাজুলীৰে নহয়, লখিমপুৰ আৰু ধেমাজিৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ পৰাও সংগ্ৰহ কৰা এই ছাগলীবোৰেৰে এতিয়া ভৰি পৰিব উজনি-নামনিৰ উৰুকাৰ মাংসৰ বজাৰ ।

মূলতঃ মাজুলীৰ দক্ষিণপাট কৈৱৰ্ত্ত গাঁৱৰ ব্যৱসায়ীসকলে প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবাৰো উৰুকাৰ বজাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে এই ছাগলীবোৰ । ব্যৱসায়ীসকলৰ মতে এই ব্যৱসায় বহু বছৰ ধৰি কৰা পুৰণি এক পৰম্পৰাত পৰিণত হৈছে । মুঠৰ ওপৰত ভোগালীৰ উৰুকাত ৰাজ্যৰ বজাৰ দখল কৰিবলৈ মাজুলীৰ আফলামুখ ঘাটত এতিয়া ছাগলীৰ লানি-নিছিগা সোঁত বোৱা এক আকৰ্ষণীয় দৃশ্য হৈ পৰিছে ।

Magh Bihu preparations
মাজুলীৰ পৰা ফেৰীৰে যোৰহাটলৈ লৈ যোৱা হৈছে শ শ ছাগলী (ETV Bharat Assam)

এই ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত এগৰাকী লোকে জনোৱা মতে এই ছাগলী বিক্রী কৰিবৰ বাবে যোৰহাটলৈ সপ্তাহত তিনিটা দিন লৈ যোৱা হয় যদিও উৰুকা বুলি অধিক ছাগলী নিয়া হৈছে । তেওঁ কয়, "৪০০ মান ছাগলী যাব । ছাগলী মাজুলী, ঢকুৱাখনা, লখিমপুৰৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰোঁ । বেপাৰীবিলাকে বহু কষ্টৰে ব্যৱসায় কৰি আছে । মই ১৪ টা ছাগলী আনিছোঁ ।"

আন এজন ব্যৱসায়ীয়ে কয়, "১৮০ গৰাকী বেপাৰী আছে । সপ্তাহত ৩ দিন ছাগলী আনো কিন্তু ভোগালী বুলি আজি বেছি আহিছে । আমি ঘৰৰ পৰা ৪ বজাত ওলাও নিশা ৮-৯ বজাত সোমাও ছাগলী বিচাৰি । দাম প্ৰতি কেজি ৭০০ টকা । ২০-২৫ কেজি ওজনৰ ছাগলী আহিছে ।"

