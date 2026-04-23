উত্তৰ-পূবৰ হজযাত্ৰীৰ বাবে বিশেষ সুবিধা প্ৰদান মদিনা ট্ৰেভেলছৰ

২০১৩ চনৰ পৰা দিল্লীৰ মদিনা ট্ৰেভেলছৰ উদ্যোগত ধুবুৰী তথা উত্তৰ-পূবৰ হজযাত্ৰীসকলৰ বাবে বিশেষ সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 23, 2026 at 2:39 PM IST

ধুবুৰী : বৰ্তমান মুছলিম ধৰ্মাৱলম্বীসকলৰ পঞ্চস্তম্ভৰ অন্যতম হজযাত্ৰাৰ সময় । ইতিমধ্যে বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ লগতে ভাৰতৰ পৰাও পৱিত্ৰ হজৰ উদ্দেশ্যে হজযাত্ৰীসকল মক্কালৈ ৰাওনা হৈছে । সমান্তৰালভাৱে অসমৰ হজযাত্ৰীসকলো পৰ্যায়ক্ৰমে হজযাত্ৰালৈ যোৱা আৰম্ভ হৈছে । এই হজযাত্ৰীসকলে বিভিন্ন ট্ৰেভেল এজেন্সীৰ জৰিয়তে হজৰ বাবে যাত্ৰা কৰে । অৱশ্যে পূৰ্বতে হজযাত্ৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতা আছিল যদিও বৰ্তমান সেয়া বন্ধ হৈছে । সেয়ে তেওঁলোকে বিভিন্ন বিমানসেৱা আৰু এজেন্সীৰ জৰিয়তে হজযাত্ৰা কৰে ।

এই ক্ষেত্ৰত দিল্লীৰ মদিনা ট্ৰেভেলছৰ উদ্যোগত ধুবুৰী তথা উত্তৰ-পূবৰ হজযাত্ৰীসকলৰ বাবে বিশেষ সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে । ২০১৩ চনৰ পৰা মদিনা ট্ৰেভেলছে ধুবুৰীৰ হজযাত্ৰীসকলক মক্কা শ্বৰীফলৈ হজ কৰিবলৈ লৈ গৈ আছে । এইবেলি মদিনা ট্ৰেভেলছে ধুবুৰীৰ পৰা ২৫ জন হজযাত্ৰীক মক্কালৈ হজ কৰিবৰ বাবে লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

মদিনা ট্ৰেভেলছে নিজা উদ্যোগত হজযাত্ৰীসকলক প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে হজযাত্ৰীসকলৰ বাবে বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱাৰো ব্যৱস্থা কৰে । ধুবুৰীত মদিনা ট্ৰেভেলছে আয়োজন কৰা এক সংবাদমেলত পৰিবহণ সংস্থাটোৰ মুৰব্বী মহম্মদ মুদ্দাৰছিৰে কয়, "ধুবুৰীৰ পৰা ২৫ জন হজযাত্ৰীক এইবেলি মদিনা ট্ৰেভেলছে হজ কৰাৰ উদ্দেশ্যে মক্কালৈ লৈ যাব । মদিনা ট্ৰেভেলছৰ ফালৰ পৰা হজযাত্ৰীসকললৈ ভিছা, টিকট, খোৱা-লোৱা, থকাৰ ব্যৱস্থাকে ধৰি সকলোখিনি সুবিধা প্ৰদান কৰা হ'ব ।"

তেওঁ লগতে কয়, "মদিনা ট্ৰেভেলছে অসমৰ হজযাত্ৰীসকলক মক্কালৈ হজলৈ লৈ যোৱাৰ যি সেৱা কৰি আছে, সেয়া ১০ বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে । অহা ২০ মে'ত হজযাত্ৰীসকলে অসমৰ পৰা মক্কালৈ হজৰ উদ্দেশ্যে ৰাওনা হ'ব । এই হজযাত্ৰা ৪০ৰ পৰা ৪২ দিন হ'ব । মদিনা ট্ৰেভেলছৰ বিমান দিল্লীৰ পৰা ৰাওনা হৈ জেদ্দাত উপস্থিত হ'ব । হজ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত হজযাত্ৰীসকলে মদিনাৰ পৰা দিল্লীত আহি উপস্থিত হ'ব ।"

আনহাতে, ধুবুৰীৰ বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী ৰেজাউল ইছলাম সৰকাৰে কয় যে হজ কৰিবলৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে বহু ইছলামধৰ্মী ৰাইজ হাৰাশাস্তিৰ সম্মুখীন হ'বলগা হয় । এইক্ষেত্ৰত তেওঁ মদিনা ট্ৰেভেলছৰ সৈতে ধৰ্মপ্ৰাণ মুছলিম ৰাইজক যোগাযোগ কৰাৰ বাবে আহ্বান জনায় । বিশ্বত যি অস্থিৰ আৰু যুদ্ধৰ পৰিৱেশে গা কৰি উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে, সেই সন্দৰ্ভত তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে এই ক্ষেত্ৰত হজযাত্ৰীসকলৰ বাবে কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি নহয় ।

ধুবুৰীৰ আন এগৰাকী সমাজকৰ্মী আব্দুল খালেক বেপাৰীয়ে কয় যে মদিনা ট্ৰেভেলছ বহু পুৰণি এটা সংস্থা । তেওঁ নিজেও মদিনা ট্ৰেভেলছৰ সহায়ত হজ কৰিবলৈ সুবিধা পোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰি কয় যে মদিনা ট্ৰেভেলছে হজযাত্ৰীসকলৰ থকা-খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ যত্ন লোৱা দেখা গৈছে । তদুপৰি হজযাত্ৰীসকলৰ বেমাৰ-আজাৰ হ'লে চিকিৎসকৰ সেৱাৰ লগতে ঔষধ-পাতিৰো যোগান ধৰা হয় বুলি তেওঁ কয় ।

মদিনা ট্ৰেভেলছে আয়োজন কৰা উক্ত সংবাদমেলত ধুবুৰীৰ বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী আব্দুল খালেক বেপাৰী, মুফতি ৱাছি আক্তাৰ খান, বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী ৰেজাউল ইছলাম সৰকাৰকে ধৰি ভালেসংখ্যক হজযাত্ৰী উপস্থিত থাকে ।

