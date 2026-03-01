ETV Bharat / state

পৱিত্ৰ ৰমজান মাহত এখন বিশেষ বিপণিয়ে বিলাইছে সম্প্ৰীতিৰ বাৰ্তা

২০০০ চনৰ পৰা লক্ষ্ণৌৰ এটা বিশেষ ব্যৱসায়ীৰ দল গুৱাহাটীলৈ আহে । কেৱল ৰমজান মাহত হে আহে তেওঁলোক ।

Madina Sweets from Lucknow
পৱিত্ৰ ৰমজান মাহত এখন বিশেষ বিপণিয়ে বিলাইছে সম্প্ৰীতিৰ বাৰ্তা (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 1, 2026 at 8:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলৰ পবিত্ৰ ৰমজান মাহ চলি আছে । তাৰ মাজতে এখন বিপণিয়ে সম্প্ৰীতিৰ এক অনন্য নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে । প্ৰতিবছৰে ৰমজান মাহত সকলোৰে দৃষ্টি থাকে এই বিপণিখনত । দূৰ-দূৰণিৰ পৰা গ্ৰাহক আহে বিপণিখনলৈ । বিপণিখনৰ সুস্বাদু ব্যঞ্জনৰ সোৱাদ ল'বলৈ এবছৰ অপেক্ষা কৰিব লাগে গ্ৰাহকসকলে । এই বিপণিখনেই একত্ৰিত কৰে হিন্দু-মুছলমানক ।

দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ, বিবাদ আদিৰ খবৰে সকলোকে উদ্বিগ্ন কৰাৰ সময়তে এই বিপণিখনে কেনেদৰে সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে ? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ জানিবলৈ আপুনি ৰমজান মাহত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাছখোৱালৈ আহিব লাগিব । য'ত ৰমজান মাহ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে নৱাবৰ দেশ লক্ষ্ণৌৰ পৰা এখন বিশেষ বিপণি আহে । বিশেষকৈ ৰমজান মাহ উপলক্ষে ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলক টাৰ্গেট কৰিয়ে ব্যৱসায়ীৰ দলটো লক্ষ্ণৌৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহে । কিন্তু এই বিপণিত উপলব্ধ ব্যঞ্জনে কেৱল ইছলাম ধৰ্মী লোককে নহয় প্ৰতিটো ধৰ্মৰ লোককে আকৰ্ষণ কৰে ।

পৱিত্ৰ ৰমজান মাহত এখন বিশেষ বিপণিয়ে বিলাইছে সম্প্ৰীতিৰ বাৰ্তা (ETV Bharat)

এই বিপণিখন মোগলাই পৰঠা, বিৰিয়ানি, হালোৱা, মাংসৰ ব্যঞ্জন, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মিঠাই, খীৰ, নিমকি, জেলেপী আদিৰ বাবে বিখ্যাত । বিশাল আকাৰৰ পৰঠা যাক লক্ষ্ণৌৰ শ্বাহী বা মোগলাই পৰঠা বুলি কোৱা হয় । এই মোগলাই পৰঠাৰ সোৱাদ ল'বলৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকল মাছখোৱালৈ আহে । বহুতে ঘৰলৈ পেকিং কৰিও লৈ যায় । কেৱল পৰঠাই নহয় বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ হালোৱাৰ বাবে বিখ্যাত এই মদিনা ছুইটছ নামৰ বিপণিখন । বিশেষকৈ দুপৰীয়াৰ পৰা নিশালৈ এই বিপণিত ভিৰ কৰে হিন্দু-মুছলমান সকলো ধৰ্মৰ লোকে ।

Madina Sweets from Lucknow
মদিনা ছুইটছত উপলব্ধ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মিঠাই (ETV Bharat)

২০০০ চনৰ পৰাই প্ৰতিবছৰে ৰমজান মাহত মাছখোৱাত বিপণিখন স্থাপন কৰে লক্ষ্ণৌৰ ব্যৱসায়ীৰ দলটোৱে । বছৰি ইয়াৰ জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি পাইছে । ৫০ বছৰ ধৰি লক্ষ্ণৌত মিঠাই ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত আফতাব আলমে এই বিপণিখনৰ জৰিয়তে মহানগৰবাসীক সুস্বাদু ব্যঞ্জনৰ সোৱাদ দিছে । তেওঁ এই সন্দৰ্ভত কয়, "প্ৰথমতে অসমবাসীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ । তেওঁলোকে ইমান ভাল সঁহাৰি দিছে । বিৰিয়ানি, হালোৱা আৰু মোগলাই পৰঠাৰ চাহিদা অধিক যদিও ঘিউত বনোৱা গাজৰৰ হালোৱা, মুগদাল হালোৱা খাবলৈ আমাৰ বিপণিলৈ হিন্দ-মুছলমান সকলো ধৰ্মৰ গ্ৰাহকেই আহে । ৪০ শতাংশ হিন্দু গ্ৰাহক আমাৰ বিপণিলৈ আহে ।"

Madina Sweets from Lucknow
মদিনা ছুইটছৰ জনপ্ৰিয় মোগলাই পৰঠা (ETV Bharat)

ইফালে বিপণিখনলৈ সুস্বাদু ব্যঞ্জনৰ সোৱাদ ল'বলৈ অহা গ্ৰাহকসকলে কয়, "মদিনা ছুইটছক খাদ্য সামগ্ৰীবোৰৰ যি সোৱাদ সেই সোৱাদ বেলেগত পোৱা নাযায় । ইয়াৰ সোৱাদেই সুকীয়া । ৰমজানৰ সময়ত পোৱা যায় বাবে প্ৰতিবছৰে ইয়ালৈ আহোঁ সুস্বাদু খাদ্যৰ সোৱাদ ল'বলৈ ।" আচলতে এয়াই বিশেষত্ব এই বিপণিখনৰ । কেৱল ৰমজান মাহত এই বিপণিখন দিয়া হয় যদিও ইয়াত কেৱল ইছলাম ধৰ্মী লোকে নাহে, ইয়াৰ গ্ৰাহকৰ অধিকাংশই হিন্দু । ইয়াত ধৰ্মৰ কথা আলোচনা নহয় আলোচনা হয় কেৱল ইয়াৰ বিভিন্ন ব্যঞ্জনৰ সোৱাদৰ । সেয়ে হয়তো বহুতে এই বিপণিখনত সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন বুলি স্বীকাৰ কৰে ।

লগতে পঢ়ক :অষ্ট্ৰেলিয়া-ভূটানলৈকে ৰপ্তানি জুৰি মণি কলিতাই তৈয়াৰ কৰা মুখা

TAGGED:

ৰমজান মাহ
সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন
ইটিভি ভাৰত অসম
মোগলাই পৰঠা
মদিনা ছুইটছ

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.