ETV Bharat / state

দেশ ভক্তি-নাৰী শক্তিৰ শ্ল'গানেৰে চাইকেল চলাই লখিমপুৰত উপস্থিত মধ্যপ্ৰদেশৰ আশা

দেশৰ মহিলাক লৈ মধ্যপ্ৰদেশৰ আশাই দেখিছে নতুন কিৰণ ৷ ‘দেশ ভক্তি-নাৰী শক্তি' এই বাণী লৈ ৰাজস্থানৰ পৰা চাইকেলেৰে যাত্ৰা আশাৰ ৷

Madhya Pradesh's girl
চাইকেলেৰে লখিমপুৰত মধ্যপ্ৰদেশৰ আশা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 21, 2026 at 3:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

লখিমপুৰ : 'দেশ ভক্তি-নাৰী শক্তি' এই বাণী লৈ ৰাজস্থানৰ পৰা চাইকেলেৰে দেশৰ ভিন্ন ৰাজ্য ভ্ৰমণ কৰিছে মধ্যপ্ৰদেশৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে ৷ নাম আশা মালব্য ৷ ২০২৬ চনৰ ১১ জানুৱাৰীৰ পৰা ৰাজস্থানৰ জয়পুৰৰ পৰা আশাই আৰম্ভ কৰিছিল যাত্ৰা । প্ৰায় ছমাহৰ পাছত দেওবাৰে লখিমপুৰত উপস্থিত হয় আশা মালব্য ৷

ইতিমধ্যে ৰাজস্থান, গুজৰাট, মধ্যপ্ৰদেশ, উত্তৰ প্ৰদেশ, বিহাৰ, ঝাৰখণ্ড, পশ্চিমবংগ, ছিকিম ভ্ৰমণ সামৰি দেওবাৰে অসমৰ লখিমপুৰত উপস্থিত হয় আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত যাত্ৰা সমাপ্ত কৰিব ৷ এই কথা জানিবলৈ দিছে চাইকেল আৰোহী আশাই ৷

উল্লেখযোগ্য, আশা এগৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ খেলুৱৈ, পৰ্বতাৰোহী আৰু একক চাইকেল আৰোহী । সম্প্ৰতি ৭৮ সংখ্যক ভাৰতীয় সেনা দিৱস উপলক্ষে ভাৰতৰ পশ্চিম প্ৰান্তৰ পৰা পূব সীমান্তলৈকে প্ৰায় ৭৮০০ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰে দেশজোৰা চাইকেল চলোৱা অভিযান হাতত লৈছে ।

চাইকেলেৰে লখিমপুৰত মধ্যপ্ৰদেশৰ আশা (ETV Bharat Assam)

এই চাইকেল আৰোহী আশাই কয়, "এই যাত্ৰা ২০২৬ চনৰ ১১ জানুৱাৰীৰ পৰা জয়পুৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল । ৰাজস্থান, গুজৰাট, মধ্যপ্ৰদেশ, উত্তৰ প্ৰদেশ, বিহাৰ, ঝাৰখণ্ড, পশ্চিমবংগ, ছিকিম, অসম হৈ অৰুণাচল প্ৰদেশত যাত্ৰা সমাপ্ত কৰিম ৷ মই সফলতাৰে ৭,৯৭০ কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰিছো । অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কিবিথুত এই অভিযানৰ সামৰণি পৰিব । এই অভিযানৰ মূল লক্ষ্য হৈছে মহিলা সবলীকৰণ, দেশপ্ৰেম আৰু অদম্য সাহস প্ৰদান কৰা ।"

তেওঁ পূৰ্বৰ সফলতাৰ সন্দৰ্ভত কয়, "আসৰৱালা যুদ্ধ স্মৃতিসৌধ (ফাজিলকা)ৰ পৰা জয়পুৰ (দক্ষিণ পশ্চিম কমাণ্ড) লৈ ৮০০ কিলোমিটাৰ চাইকেল ৰেলী কৰিছিলো । মধ্যপ্ৰদেশ পৰ্যটন বিভাগৰ সহযোগত ভূপাল-পাচমহীলৈ এককভাবে চাইকেল চলাইছিলো ৷ 'সৈনিকৰ সৈতে, সৈনিকৰ বাবে' চাইক্লিং অভিযানত (শ্বাহবাজ বিভাগৰ হীৰক জয়ন্তী) ১৭,৫০০ কিলোমিটাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অভিযান 'সৱল সেনা, সমৃদ্ধিশালী ভাৰত' শীর্ষক চাইকেল যাত্ৰা কৰিছিলো ৷ বৰ্তমানলৈকে প্ৰায় ৬৪ হাজাৰ কিলোমিটাৰ চাইকেল যাত্ৰা সফলতাৰে সম্পূৰ্ণ কৰিছো ।"

লগতে পঢ়ক: বিশিষ্ট উদ্ভাৱক পদ্মশ্ৰী উদ্ধৱ ভৰালী পথ দুৰ্ঘটনাত আহত

TAGGED:

দেশ ভক্তি নাৰী শক্তি
ৰাজস্থান
লখিমপুৰ
আশা মালব্য
DESH BHAKTI NARI SHAKTI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.