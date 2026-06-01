ETV Bharat / state

স্ব-গৃহত মাধুৰ্যৰ নশ্বৰদেহ: আছিফে অকলে সংঘটিত কৰিছিল আক্ৰমণ

নলবাৰী জিলা ছাত্ৰ সন্থাই নলবাৰী শ্বহীদ ভৱনৰ পৰা সমদল কৰি স্বগৃহলৈ আনে মাধুৰ্যৰ নশ্বৰদেহ ।

Nalbari Murder Case
স্ব-গৃহত মাধুৰ্যৰ নশ্বৰদেহ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 1, 2026 at 6:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নলবাৰী: নলবাৰীৰ গংগাপুৰত দেওবাৰে সন্ধিয়া বৰ্বৰ আক্ৰমণত অকাল মৃত্যুক সাবটি লোৱা আছু নেতা মাধুৰ্য বৰ্মনৰ নশ্বৰদেহ সোমবাৰে বিয়লি চামতাৰ বালিপথাৰস্থিত বাসগৃহলৈ অনা হয় ৷ মাধুৰ্যৰ শৱদেহ ঘৰ আহি পোৱাৰ পাছতেই শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ৷

পশ্চিম নলবাৰী আঞ্চলিক ছাত্র সন্থাৰ সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক পদ গ্ৰহণৰ দিনাই সন্ধিয়া নৃশংস আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হৈ অকাল মৃত্যুক আকোঁৱালি লয় মাধুৰ্য বৰ্মনে । জিলা ছাত্ৰ সন্থাই নলবাৰী শ্বহীদ ভৱনৰ পৰা সমদল কৰি স্বগৃহলৈ আনে মাধুৰ্যৰ নশ্বৰদেহ ।

অতি অমায়িক, উঠি অহা সম্ভাৱনা এটিৰ অকাল মৃত্যুত গাঁৱৰ লোকৰ লগতে আছুৰ নেতৃত্বই গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰে ৷ মাধুৰ্যৰ নশ্বৰদেহ বাসগৃহত উপস্থিত হোৱাৰ পাছত বিভিন্ন দল-সংগঠন, সমাজ সচেতন ব্যক্তিৰ লগতে গাঁৱৰ ডেকাৰ পৰা বয়োজ্যেষ্ঠলৈ সকলোৱে শেষবাৰলৈ শ্ৰদ্ধা জনায় ।

ইফালে মাধুৰ্য বৰ্মনৰ হত্যাৰ অভিযুক্ত আছিফ খান ওৰফে ৰ’জ আলীৰ এনকাউণ্টাৰ সন্দৰ্ভত নলবাৰীৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক বিবেকানন্দ দাসে কয় যে- "আমি তেওঁক (আছিফ খান ওৰফে ৰ’জ আলী) বিচাৰি আটক কৰি হত্যাত ব্যৱহৃত দা খন বিচাৰি অভিযান চলোৱা সময়ত তেওঁ আৰক্ষীৰ পৰা বন্দুক কাঢ়ি গুলীবৰ্ষণ কৰি পলায়নৰ চেষ্টা চলাইছিল ৷ কিন্তু আমি প্ৰত্যুত্তৰত তেওঁলৈ গুলী কৰাত তেওঁৰ বুকুত গুলী লাগে ৷"

জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকী জানিবলৈ দিয়া মতে, আছিফ আলীয়ে অকলে এই কাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল ৷ তেওঁ লগতে ৰাইজক সজাগ হোৱাৰ লগতে গাঁৱত পহৰাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ বাবেও আহ্বান জনায় ।

আনহাতে আছু নেতা ভৱজিৎ বেজবৰুৱাই মাধুৰ্যৰ মৃত্যু বৃহৎ ক্ষতি বুলি উল্লেখ কৰি এক সম্ভাৱনা চিৰদিনৰ বাবে হেৰাই গ’ল বুলি উল্লেখ কৰি আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰে ।

উল্লেখ্য যে, নলবাৰীৰ গংগাপুৰত দেওবাৰে সন্ধিয়া মাধুৰ্য বৰ্মন আৰু সম্বন্ধীয় ভগ্নী স্কুটীৰে গৈ থকা অৱস্থাত গংগাপুৰত আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হয় ৷ এই ঘটনাত মাধুৰ্য বৰ্মনৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে তেওঁ ভগ্নী গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আৰু বৰ্তমান জিএমচিএইছত জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজি আছে । দেহৰকালাকুছিৰ আছিফ খান ওৰফে ৰ'জ নামৰ এজন যুৱকে দাৰে তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু সোমবাৰে দুপৰীয়া আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত তেওঁৰ মৃত্যু হয় ৷

লগতে পঢ়ক : আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত নলবাৰী হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্ত আছিফ আলী

নলবাৰীত লাভ জেহাদৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি: পূৰ্বৰে পৰাই আছিফে দি আছিল হত্যাৰ ভাবুকি

আক্ৰমণ হ'লে প্ৰত্যাক্ৰমণ হ'ব, শীঘ্ৰে ইয়াৰ উত্তৰ অসমৰ জনগণে পাব: নলবাৰীৰ ঘটনাক লৈ শৃংখল চলিহা

TAGGED:

মাধুৰ্য বৰ্মন
ইটিভি ভাৰত অসম
মাধুৰ্য বৰ্মনৰ হত্যাকাণ্ড
NALBARI MURDER CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.