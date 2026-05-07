তিতাবৰৰ মহিমাবাৰী সত্ৰৰ বুঢ়াভকত সোণাৰাম শৰ্মালৈ মাধৱদেৱ বঁটা
সুন্দৰীদিয়া সত্ৰই তিতাবৰৰ মহিমাবাৰী সত্ৰৰ বুঢ়াভকত সোণাৰাম শৰ্মাক প্ৰদান কৰিব মাধৱদেৱ বঁটা ৷ সুন্দৰীদিয়া সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ নিৰ্মল অধিকাৰীয়ে কৰে এই ঘোষণা ৷
Published : May 7, 2026 at 2:40 PM IST
বৰপেটা: ঐতিহ্যমণ্ডিত সুন্দৰীদিয়া সত্ৰই প্ৰতি দুবছৰত প্ৰদান কৰি অহা মাধৱদেৱ বঁটা ২০২৫-২৬ বৰ্ষৰ বাবে আগবঢ়োৱা হৈছে তিতাবৰৰ মহিমাবাৰী সত্ৰৰ বুঢ়াভকত সোণাৰাম শৰ্মাক । বৃহস্পতিবাৰে সুন্দৰীদিয়া সত্ৰৰ কাৰ্যালয়ত আয়োজিত এক সংবাদমেলত এই ঘোষণা কৰে সত্ৰখনৰ সত্ৰাধিকাৰ নিৰ্মল অধিকাৰীয়ে ।
ইয়াৰ লগতে সত্ৰাধিকাৰ গৰাকীয়ে সদৰী কৰে যে এইবাৰৰ পৰা সুন্দৰীদিয়া সত্ৰই মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ভাৰ্যা কালিন্দী আইৰ নামত 'আই গোঁসানী বঁটা' নামেৰে আন এটা বঁটা প্ৰদানৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । এই বঁটাটিও প্ৰতি দুবছৰৰ মূৰে মূৰে প্ৰদান কৰা হ'ব । সত্ৰাধিকাৰ গৰাকীয়ে সদৰী কৰে যে প্ৰথমবাৰ এই বঁটাটি প্ৰদান কৰা হ'ব শংকৰী কলা-কৃষ্টি প্ৰচাৰ-প্ৰসাৰৰ লগত জড়িত কণিকা পাঠকক ।
সত্ৰাধিকাৰ অধিকাৰীয়ে কয়, "শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ প্ৰচাৰিত একশৰণ হৰিনাম ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ বাবে গুৰুৰ পথ অনুসৰণ কৰি অসমৰ সমাজ, সংস্কৃতিলৈ নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে অৰিহণা আগবঢ়োৱা বিশিষ্ট সেৱকলৈ সুন্দৰীদিয়া সত্ৰই মাধৱদেৱ বঁটা আগঢ়াই আহিছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "৫ বছৰ বয়সৰ পৰাই সত্ৰৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰা কমলাবাৰী সত্ৰৰ মুখ্য বুঢ়াভকত, কীৰ্ত্তনীয়া আৰু শৰণাচাৰ্য, তিতাবৰ জিলা সত্ৰ মহাসভাৰ সভাপতি, তিতাবৰ সাহিত্য সভাৰ উপ-সভাপতি, অনাতাঁৰ নাট লেখক, বিশিষ্ট ভাগৱত ব্যাখ্যাকাৰ, ১০খনৰো অধিক গ্ৰন্থৰ লেখক, সোণাৰাম শৰ্মা বুঢ়াভকত বাপজনাক অহা ১ জুনত সুন্দৰীদিয়া সত্ৰত অনুস্থিত গুৰুজনাৰ আৱিৰ্ভাৱ তিথি মহোৎসৱৰ অনুষ্ঠানত এই বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব ।"
আনহাতে সুন্দৰীদিয়া সত্ৰই এইবেলি প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰদান কৰিবলৈ লোৱা কালিন্দী আই গোঁসানী বঁটা প্ৰণিতা পাঠকক পহিলা জুনত সুন্দৰীদিয়া সত্ৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ আবিৰ্ভাব মহোৎসৱৰ কাৰ্যসূচীত প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি তেওঁ সদৰী কৰে ।