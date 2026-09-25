ETV Bharat / state

মদন-ৰাউতা স্মৃতি দিৱস : ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত দুই অমৰ শ্বহীদৰ অৱদান

স্বাধীনতা সংগ্ৰামী মদন বৰ্মন আৰু ৰাউতা ৰাম কোচৰ আত্মবলিদানক আজিও বজালী অঞ্চলৰ লগতে সমগ্ৰ অসমতে শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰা হয় ।

Madan Rauta Memorial Day
মদন-ৰাউতা স্মৃতি দিৱস : ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত দুই অমৰ শ্বহীদৰ অৱদান (Photo credited X@RanojPegu)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 25, 2026 at 4:49 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

১৯৪২ চনৰ ঐতিহাসিক ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন । মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ আহ্বানত সমগ্ৰ দেশবাসী এই আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰিছিল । ব্যতিক্ৰম নাছিল অসমো । ব্ৰিটিছ শাসনৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভৰ অগনি জ্বলি উঠিছিল বজালী অঞ্চলতো (বৰ্তমান বজালী জিলা) । কিন্তু ব্ৰিটিছৰ দমনমূলক শাসনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কণ্ঠ দমনৰ বাবে ব্ৰিটিছ আৰক্ষীয়ে গ্ৰহণ কৰিছিল চৰম পন্থা ।

২৫ ছেপ্টেম্বৰত সংঘটিত হৈছিল এই ঐতিহাসিক ঘটনা । ব্ৰিটিছ আৰক্ষীৰ গুলী বুকু পাতি লৈ হাঁহি হাঁহি দেশমাতৃৰ বাবে প্ৰাণ আহুতি দিছিল বজালীৰ সুসন্তান মদন বৰ্মন আৰু ৰাউতা কোচে । অসমৰ অন্যতম কনিষ্ঠ তথা অগ্ৰণী শ্বহীদ হিচাপে পৰিগণিত হয় মদন চন্দ্ৰ বৰ্মন । আনহাতে, এগৰাকী সৰলমনা কৃষক ৰাউতা ৰাম কোচেও মাত্ৰ ২৯ বছৰ বয়সতে দেশমাতৃৰ আহ্বানত নিজৰ জীৱন বিসৰ্জন দিয়ে । এই দুগৰাকী বীৰ শ্বহীদৰ স্মৃতিত প্ৰতি বছৰে ২৫ ছেপ্টেম্বৰত মদন-ৰাউতা স্মৃতি দিৱস হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে ।

Madan Rauta Memorial Day
মদন-ৰাউতা স্মৃতি দিৱস (Photo credited X@RanojPegu)

এই মদন-ৰাউতা স্মৃতি দিৱসত ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে দুই মহান শ্বহীদলৈ আগবঢ়াইছে গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি । এক X পোষ্টত ৰণোজ পেগুৱে লিখিছে, "এই মহান স্মৃতি দিৱসত ১৯৪২ চনৰ ঐতিহাসিক ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ সময়ত দেশৰ স্বাধীনতাৰ বাবে প্ৰাণ আহুতি দিয়া বীৰ শ্বহীদ মদন বৰ্মন আৰু ৰাউতা ৰাম কোচক গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ । তেওঁলোকৰ সাহস, দেশপ্ৰেম আৰু জাতিৰ স্বাধীনতাৰ বাবে পৰম ত্যাগ আগন্তুক প্ৰজন্মৰ বাবে প্ৰেৰণাৰ চিৰস্থায়ী উৎস হৈ থাকিব ।"

ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ শ্বহীদ মদন বৰ্মন

উল্লেখ্য যে আটাইতকৈ গৌৰৱ কিন্তু আৱেগৰ কথা যে দেশমাতৃৰ মুক্তিৰ বাবে নিজৰ সৰ্বস্ব ত্যাগ কৰাৰ সময়ত মদন বৰ্মন সেই সময়ৰ বজালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত মাত্ৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণীত অধ্যয়ন কৰি থকা এজন ছাত্ৰ আছিল । অৱশ্যে তেওঁৰ জন্ম সন্দৰ্ভত কোনো প্ৰামাণিক তথ্য বা ঐতিহাসিক দলিল নাই ।

১৯৪২ চনত মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত সমগ্ৰ দেশজুৰি জ্বলি উঠা ‘ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন’ৰ জুইৰ উত্তাপে অসমকো দহিছিল । তাৰেই অংশ হিচাপে বজালী অঞ্চলত ব্ৰিটিছ শাসনৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ গঢ়ি উঠিছিল । কিন্তু এগৰাকী ফুলকুমলীয়া স্কুলীয়া ছাত্ৰ হোৱা সত্ত্বেও মদন বৰ্মনে দেশপ্ৰেমৰ আৱেগ আৰু দেশমাতৃৰ প্ৰতি থকা কৰ্তব্যৰ তাগিদাত এই আন্দোলনত সক্ৰিয়ভাৱে জঁপিয়াই পৰিছিল ।

Madan Rauta Memorial Day
মদন-ৰাউতা স্মৃতি দিৱস (Photo credited X@RanojPegu)

শ্বহীদ ৰাউতা কোচ

আনহাতে, ৰাউতা কোচ বা ৰাউতা ৰাম কোচ বা ৰাউতা বড়োৱেও এই আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰিছিল । তেওঁ আছিল ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰা অসমৰ এগৰাকী অন্যতম অপ্ৰতিদ্বন্দ্বী আৰু সাহসী বীৰ ।

১৯১৪ চনৰ ১২ এপ্ৰিলত বৰ্তমান বজালী জিলাৰ পাঠশালাৰ বৰ সাদেৰী গাঁৱত ৰাউতা কোচৰ জন্ম হৈছিল । তেওঁৰ পিতৃৰ নাম আছিল কেহোঁৰাম আৰু মাতৃৰ নাম আছিল হাবেবালা । ৰাউতা কোচ আছিল এজন অতি সৰল খেতিয়ক । কিন্তু তেওঁৰ হৃদয় ভৰি আছিল দেশপ্ৰেমৰ ভাবনাৰে । হীৰুদাৰ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে 'দেশ বুলিলে আদেশ নালাগে...'

ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনত বজালীৰ ভূমিকা

১৯৪২ চনত মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত সমগ্ৰ দেশজুৰি যি ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ জুই জ্বলি উঠিছিল তাৰ প্ৰভাৱ নামনি অসমৰ বজালী অঞ্চলতো তীব্ৰভাৱে পৰিছিল । ব্ৰিটিছ ঔপনিৱেশিক শাসনৰ বিৰুদ্ধে বজালীৰ সাদেৰী, বদনকুছি, ভোগপুৰ আদি বিভিন্ন গাঁৱৰ ৰাইজ একত্ৰিত হৈছিল ।

Madan Rauta Memorial Day
মদন-ৰাউতা স্মৃতি দিৱস (Photo credited X@RanojPegu)

এই আন্দোলনত ৰাউতা ৰাম কোচে এগৰাকী সক্ৰিয় স্বেচ্ছাসেৱক হিচাপে স্থানীয় প্ৰতিবাদ আৰু সমদলসমূহত আগভাগ লৈছিল । এক কথাত ক'বলৈ গ'লে এজন সৰল কৃষক হৈয়ো আন্দোলনত নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছিল ।

১৯৪২ চনৰ ২৫ ছেপ্টেম্বৰ । সেইদিনা ৰিহাবাৰীত সমবেত হৈছিল বৃহত্তৰ বজালী অঞ্চলৰ হাজাৰ হাজাৰ লোক । এই প্ৰতিবাদী সমদলটোক ব্ৰিটিছ আৰক্ষী বাহিনীয়ে আগভেটি ধৰাত পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰে ।

তাৰ পিছত পাটাছাৰকুছি আৰক্ষী থানাৰ তদানীন্তন দাৰোগা তুলাৰাম কেওটৰ নিৰ্দেশত চিপাহী ছালামত আলীয়ে নিৰীহ আন্দোলনকাৰীৰ ওপৰত গুলীচালনা কৰে ।

এই গুলীচালনাৰ ঘটনাত মাত্ৰ ২৯ বছৰ বয়সতে ৰাউতা ৰাম কোচ থিতাতে শ্বহীদ হয় । আনহাতে, বজালীৰে আন এগৰাকী স্কুলীয়া ছাত্ৰ মদন চন্দ্ৰ বৰ্মন গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আৰু পিছলৈ তেৱোঁ শ্বহীদবৰণ কৰে ।

Madan Rauta Memorial Day
মদন-ৰাউতা স্মৃতি দিৱস (Photo credited X@RanojPegu)

ঐতিহাসিক পটভূমি

মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত ১৯৪২ চনৰ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন আছিল ব্ৰিটিছ শাসনৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ এক ঐতিহাসিক গণ-আন্দোলন । মহাত্মা গান্ধীৰ 'কৰিম কিম্বা মৰিম' (Do or Die) আহ্বানত সমগ্ৰ দেশৰ দৰে অসমৰো সামাজিক ক্ষেত্ৰ জোকাৰি গৈছিল । আনহাতে, নামনি অসমৰ বজালী অঞ্চল (বৰ্তমানৰ বজালী জিলা) আছিল এই ব্ৰিটিছবিৰোধী আন্দোলনৰ এক প্ৰধান অভিকেন্দ্ৰ ।

১৯৪২ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত ছাৰ মহম্মদ ছাদুল্লাই চতুৰ্থবাৰৰ বাবে অসমত ব্ৰিটিছ সমৰ্থিত মন্ত্ৰীসভা গঠন কৰাৰ প্ৰতিবাদকল্পে আৰু স্বাধীনতাৰ দাবীত বজালীত তীব্ৰ গণ-বিক্ষোভ গঢ়ি উঠিছিল ।

Madan Rauta Memorial Day
মদন-ৰাউতা স্মৃতি দিৱস (Photo credited X@RanojPegu)

ৰিহাবাৰী কাণ্ড

১৯৪২ চনৰ ২৫ ছেপ্টেম্বৰত বজালীৰ ৰিহাবাৰীত এক ঐতিহাসিক আৰু ভয়ানক ঘটনা সংঘটিত হয় । ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ দমনমূলক নীতি আৰু ছাদুল্লা মন্ত্ৰীসভাৰ বিৰুদ্ধে বজালী অঞ্চলৰ হাজাৰ হাজাৰ শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদকাৰী ৰিহাবাৰীত একত্ৰিত হৈছিল । আন্দোলনকাৰীসকলক ছত্ৰভংগ দিয়াবলৈ ব্ৰিটিছ সশস্ত্ৰ আৰক্ষীয়ে নিৰীহ জনতাৰ ওপৰত নিৰ্বিচাৰে আক্ৰমণ আৰু গুলীচালনা কৰিছিল । এই গুলীচালনাতে থিতাতে প্ৰাণ হেৰুৱায় অসমৰ দুই সুযোগ্য সন্তানে ।

শ্বহীদদ্বয়ৰ চমু পৰিচয়

Madan Rauta Memorial Day
মদন-ৰাউতা স্মৃতি দিৱস (Photo credited X@RanojPegu)

শ্বহীদ মদন চন্দ্ৰ বৰ্মনৰ জন্মস্থান হৈছে বজালাৰ পশ্চিম ভোগপুৰত । আনহাতে, শ্বহীদ ৰাউতা ৰাম কোচৰ জন্মস্থান হৈছে বজালীৰে বৰসাদেৰী গাঁও । মদন বৰ্মনে ছাত্ৰ শক্তিৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে আন্দোলনত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বিপৰীতে ৰাউতা কোচে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৃষক সমাজক একত্ৰিত কৰি সক্ৰিয় প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ।

Madan Rauta Memorial Day
মদন-ৰাউতা স্মৃতি দিৱস (Photo credited X@RanojPegu)

গুৰুত্ব আৰু প্ৰভাৱ

ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনত বজালীৰ দৰে ঠাইৰ জনসাধাৰণৰ অংশগ্ৰহণ হৈছে এক জাতীয়তাবাদী প্ৰেৰণা । এগৰাকী ছাত্ৰ আৰু এগৰাকী কৃষকৰ এই যুটীয়া বলিদানে সমগ্ৰ পশ্চিম অসমত ব্ৰিটিছবিৰোধী চেতনাৰ এক নতুন জোৱাৰ আনিছিল । এজন কিশোৰ ছাত্ৰ আৰু এজন কৃষকৰ এই আত্মত্যাগে প্ৰমাণ কৰিছিল যে স্বাধীনতাৰ স্পৃহা কোনো নিৰ্দিষ্ট শ্ৰেণীৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নাছিল ।

আনহাতে, কনকলতা বৰুৱা, মুকুন্দ কাকতি আৰু ভোগেশ্বৰী ফুকননীৰ দৰে মদন-ৰাউতাৰ আত্মবলিদানেও অসমক ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ এক অন্যতম সক্ৰিয় অংশীদাৰ হিচাপে ৰাষ্ট্ৰীয় মানচিত্ৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰে ।

চৰকাৰী স্বীকৃতি আৰু স্মৰণ

২৫ ছেপ্টেম্বৰ দিনটো প্ৰতি বছৰে সমগ্ৰ অসম তথা বজালীত শ্ৰদ্ধাৰে 'শ্বহীদ দিৱস' হিচাপে পালন কৰা হয় । ইয়াৰ দ্বাৰা এই দুগৰাকী শ্বহীদৰ সাহসক স্মৰণ কৰা হয় । আনহাতে, তেওঁলোকৰ পবিত্ৰ স্মৃতিত বজালী অঞ্চলত "শ্বহীদ ৰাউতা মদন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়" স্থাপন কৰা হৈছে ।

ইয়াৰ উপৰি অসম চৰকাৰে অলপতে বজালীত এই দুই বীৰ শ্বহীদৰ ব্ৰঞ্জৰ আৱক্ষ মূৰ্তি উন্মোচন কৰি তেওঁলোকৰ অমৰ গাথাক চৰকাৰীভাৱে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ।

উল্লেখ্য যে 'ৰিহাবাৰী কাণ্ড' অসমৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ ইতিহাসৰ এক অন্যতম পৃষ্ঠা । এই ঘটনাটো ১৯৪২ চনৰ বঢ়মপুৰ, ঢেকীয়াজুলি আৰু গহপুৰৰ আৰক্ষীৰ গুলীচালনাৰ সৈতে সমপৰ্যায়ৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনা হিচাপে উল্লেখ কৰিব পাৰি ।

আনহাতে, অসমত স্বাধীনতা আন্দোলনৰ ধাৰা যে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৃষক সমাজৰ পৰা শিক্ষাৰ্থী সমাজৰ মাজলৈ সম্প্ৰসাৰিত হৈছিল তাৰ এক উৎকৃষ্ট উদাহৰণ হৈছে ৰাউতা ৰাম কোচ আৰু মদন বৰ্মন ।

লগতে পঢ়ক :জ্ঞানেশ কুমাৰক অপসাৰণৰ দাবীত গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ: গৌৰৱ গগৈসহ কেবাজনকো আটক
লগতে পঢ়ক :অন্ত্যোদয়ৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰোদয়লৈ: পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ জয়ন্তীত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি

TAGGED:

ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন
মদন ৰাউতা স্মৃতি দিৱস
স্বাধীনতা সংগ্ৰামী মদন বৰ্মন
স্বাধীনতা সংগ্ৰামী ৰাউতা ৰাম কোচ
MADAN RAUTA MEMORIAL DAY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.