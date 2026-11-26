ছাত্ৰ সংগঠনৰ পৰা নিৰ্বাচনী যুঁজলৈ : ২ নং মূৰ্কংচেলেকত ৰাজকুমাৰৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তীব্ৰতৰ
প্ৰায় ৪ দশক ছাত্ৰ সংগঠনৰে জড়িত হৈ এতিয়া পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে ৰাজকুমাৰ মৰাং ।
Published : November 26, 2026 at 9:08 PM IST
জোনাই : অহা ৩০ নৱেম্বৰত মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব । তাৰ প্ৰাকক্ষণত মিচিং অধ্যুষিত এলেকাত থকা ৪০ টা পৰিষদীয় সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অব্যাহত আছে । ইয়াৰে মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ সৰ্বাধিক ভোটাৰ ( প্ৰায় ২১,৬০০) থকা সমষ্টি ২ নং মূৰ্কংচেলেক পৰিষদীয় সমষ্টিত সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে । মিচিং ছাত্ৰ সংগঠন টিএমপিকে এৰি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা ৰাজকুমাৰ মৰাঙে সমষ্টিটোত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তীব্ৰতৰ কৰিছে ।
সদৌ মিচিং ছাত্ৰ সন্থা, মিচিং মিমাক কৌবাং, টাকাম মিচিং মিমে কৌবাং আৰু বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ সংগঠনসমূহৰ লগতে সন্মিলিত গণ শক্তি অসম আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সমৰ্থনত ৰাজকুমাৰ মৰাঙে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে । টিএমপিকেৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা উপদেষ্টা ৰাজকুমাৰ মৰাং মিচিং জনগোষ্ঠীৰ এগৰাকী নিষ্ঠাৱান সমাজসেৱক হিচাপেও পৰিচিত ।
ছাত্ৰ সংগঠন এৰি নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা
ছাত্ৰ সংগঠন এৰি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ কাৰণ সন্দৰ্ভত ৰাজকুমাৰ মৰাঙে কয়, "মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ ইচ্ছাকৃতভাৱে অহা নাই । মোক জাতীয় সংগঠনে দায়িত্ব দিছে । যিহেতু মই ছাত্ৰাৱস্থাৰ পৰাই সমাজৰ সেৱা আৰু জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়নৰ বাবে নিজৰ সময়, শক্তি আৰু জীৱনৰ প্ৰায় ৪০ টা বছৰ উছৰ্গা কৰি আহিছো । গতিকে মোৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমাজসেৱাৰ যাত্ৰাত মই কেতিয়াও ব্যক্তিগত ৰাজনৈতিক আকাংক্ষাক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া নাই । কোনো নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা নাই বা কোনো ৰাজনৈতিক পদবীৰ পিছত দৌৰা নাই । সমাজৰ স্বাৰ্থ, জনগোষ্ঠীৰ অধিকাৰ আৰু উন্নয়নৰ হকে কাম কৰাটোৱেই মূল লক্ষ্য হৈ আহিছে ।"
কেৱল নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সিদ্ধান্ত নহয় বৰঞ্চ চাৰি দশকৰো অধিক সময়ৰ সমাজসেৱাৰ অভিজ্ঞতাক বৃহত্তৰ পৰিসৰত কামত লগোৱাৰ এক সুযোগ বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে । ইফালে জাতিটোৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ হকে নিৰলসভাৱে কাম কৰা আৰু জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়ন আৰু কল্যাণৰ বাবে অধিক ফলপ্ৰসূভাৱে কাম কৰাৰ মানসেৰে মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
নিৰ্বাচনত জয়ী হ'লে সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ বাবে কি কৰিব ?
নিৰ্বাচনত জয়ী হ'লে মিচিং জনগোষ্ঠী আৰু সমষ্টিটোক লৈ তেওঁৰ পৰিকল্পনা সন্দৰ্ভত কয়, "আমাৰ পৰিকল্পনা ব্যক্তিগত নহয়; আমাৰ জাতীয় সংগঠনৰ পৰিকল্পনা । মিচিং অধ্যুষিত অঞ্চলত শৈক্ষিক দিশত বহুখিনি কাম কৰিবলগীয়া আছে । বিশেষকৈ বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়ৰ অন্ত:গাঁথনিৰ উন্নয়ন কৰা, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ স্বাস্থ্য সজাগতা ৰাখি তেওঁলোকক ভৱিষ্যতে মানৱ সম্পদ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ উদ্দেশ্যে মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ জৰিয়তে আমি যিমান দূৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰিব লাগে আমি আগবাঢ়িম ।
পৰম্পৰাগত সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ লগতে আধুনিক শিক্ষা, অৰ্থনৈতিক সংগ্ৰাম আৰু কৰ্মসংস্থাপনৰ দিশত নতুন সম্ভাৱনা আৰু প্ৰত্যাহ্বান দেখা গৈছে । এয়া কেৱল চাকৰিমুখী বা বেপাৰ বাণিজ্য নহয় । ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত শাৰীৰিক তথা মানসিক বিকাশৰ জৰিয়তে এজন সুদক্ষ খেলুৱৈ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ নিজৰ সংস্থাপন কৰিব পৰা যায় । গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে কাম কৰি আছে । গতিকে মিচিং স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ নিজ সমষ্টিৰ সকলো দিশতে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি কাম কৰি যোৱাৰ পৰিকল্পনা আছে ।"
উল্লেখ্য যে ১৯৮৬ চনত মিচিং জাতীয় ছাত্ৰ সংগঠনৰ সৈতে জড়িত হৈ সুদীৰ্ঘ সময় ধৰি তেওঁ সংগঠনটোৰ বিভিন্ন দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি আহিছে । তেওঁ জোনাইৰ নহৰ বিজুলী দলুং কৌবাঙৰ (গাঁও) সাধাৰণ সম্পাদক আছিল । বিজয়পুৰ আঞ্চলিক কমিটিৰ সম্পাদকৰ পৰা সভাপতিৰ দায়িত্বও গ্ৰহণ কৰিছিল । ইফালে সংগঠনটোৰ জোনাই জিলা সমিতিৰ দুবাৰকৈ সম্পাদক হিচাপে দায়িত্ব লাভ কৰিছিল । সংগঠনটোৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক পদত সুদীৰ্ঘ ৮ বছৰ ধৰি তেওঁ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছে । তাৰ পিছত দুবছৰ উপ-সভাপতি হিচাপে দায়িত্ব লাভ কৰে । ২০১৯ চনৰ পৰা ২০২৩ চনলৈ তেওঁ টিএমপিকেৰ সভাপতিৰ দায়িত্বত থাকে ।
২০২৩ চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে তেওঁ উপদেষ্টা পদত অধিষ্ঠিত থকাৰ উপৰিও বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে । ২ নং মূৰ্কংচেলেক পৰিষদীয় সমষ্টিত ৰাজকুমাৰ মৰাঙৰ উপৰিও গীতাঞ্জলি বৰি পাতিৰ আৰু সঞ্জয় পেগুৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে ।
লগতে পঢ়ক :
বুৰুলী সমষ্টিত মিচিং স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত