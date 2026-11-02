দীপাৱলীৰ আকাশ ৰঙীন কৰিবলৈ সাজু নলবাৰীৰ ১০০ বছৰীয়া আতচবাজী উদ্যোগ

দীপাৱলীৰ আকাশ ৰঙীন কৰিবলৈ সাজু নলবাৰীৰ ১০০ বছৰীয়া আতচবাজী উদ্যোগ
১০ টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ১৫০০ টকীয়া কলগছ , ফুলজাৰি আৰু আতচবাজী প্ৰস্তুত কৰাত দিনে-নিশাই কৰ্মচাৰীসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে ।
Published : November 2, 2026 at 2:47 PM IST
নলবাৰী : পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটিমান দিন বাকী আছে । সেয়েহে এতিয়া ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত আতচবাজী উদ্যোগৰ লগতে মাটিৰ চাকি প্ৰস্তুত কৰাত মৃৎশিল্পীসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে । বজাৰত চীনা সামগ্ৰীয়ে প্ৰত্য়াহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিলেও ৰাজ্যৰ আতচবাজীৰ উদ্যোগসমূহৰ ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই ।
সাধাৰণতে অসমত আতচবাজীৰ উদ্যোগ বুলি কোৱাৰ লগে লগে বৰপেটাৰ ছবিখনেই সকলোৰে চকুৰ সন্মুখত ভাহি উঠে । ইয়াৰ মাজতো নলবাৰী জিলাৰ নিজবাঁহজানী গাঁৱত আছে এটি ১০০ বছৰীয়া আতচবাজীৰ উদ্যোগ ।
'মা আইকন' নামৰ আতচবাজী উদ্যোগটো কেৱল নলবাৰীতেই সীমাবদ্ধ থকা নাই । এই উদ্যোগটোত প্ৰস্তুত কৰা আতচবাজীয়ে জিলাখনৰ লগতে গুৱাহাটী, উজনি অসমৰ বজাৰো দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
পৰম্পৰাগতভাৱে আতচবাজী প্ৰস্তুত কৰা এই উদ্যোগটোৰ পৰা বিগত কেইবাদিনত দৈনিক হাজাৰ হাজাৰ আতচবাজী বিক্ৰী কৰা হৈছে । এই কথা উদ্যোগটোৰ এজন কৰ্মচাৰীয়ে সদৰী কৰিছে । বিশেষকৈ দীপাৱলীত কলগছৰ অধিক বিক্ৰী আৰু চাহিদা বৃদ্ধি পোৱা বুলিও তেওঁ কয় ।
১৫০০ টকীয়া কলগছ
এই সন্দৰ্ভত উদ্যোগটোৰ এজন কৰ্মচাৰী তথা মালিকৰ ভ্ৰাতৃয়ে কয় যে তেওঁলোকে এই কাম আজোককাৰ দিনৰে পৰা পৰাম্পৰাগতভাৱে চলাই আহিছে । এতিয়া বজাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰত্য়াহ্বানত আহি পৰাৰ পিছতো তেওঁলোকে পৰম্পৰাক বাদ দিয়া নাই ।
এইবাৰ ১০ টকাৰ ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ১৫০০ টকীয়া কলগছ , ফুলজাৰি আৰু আতচবাজী প্ৰস্তুত কৰাত দিনে-নিশাই কৰ্মচাৰীসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে ।
উল্লেখ্য যে গাঁওখনৰ ২০ টাকৈ পৰিয়াল এই উদ্যোগটোৰ জড়িয়তে স্বাৱলম্বী হোৱাৰো সুযোগ লাভ কিৰিছে । ১২ মাহে উদ্যোগটোত ব্যস্ততা থাকে যদিও দীপাৱলীৰ প্ৰাকক্ষণত কৰ্মচাৰীসকল অধিক উৎফুল্লিত হৈ থাকে ।
কোনোবাই যদি ঢেঁকীত বাখৰ খুন্দি মাটিৰ টেকেলিত ভৰাই ইটোৰ পিছত সিটো প্ৰকাৰৰ কলগছ প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে, আন কোনোবাই আকৌ সেইবোৰ ভালদৰে বনাই বাণিজ্যিক ৰূপ দিছে ।
তেওঁলোকে জানিবলৈ দিয়া মতে, প্ৰতিবছৰে উদ্যোগটোত এনেদৰে পুৰুষ-মহিলা দীপাৱলীৰ প্ৰাকক্ষণত ব্যস্ত হৈ পৰে । কৰো যেন মূৰ তুলি চাবলৈ আহৰি নাই । এই সন্দৰ্ভত এজন কৰ্মচাৰীয়ে কয়, "দীপাৱলীত কলগছ বেছিকৈ বিক্ৰী হয় । মই এই উদ্যোগটোত প্ৰায় ২০ বছৰ কাম কৰি আছো । উদ্যোগটো প্ৰায় ১০০ বছৰৰো আগৰে পৰাই চলি আহিছে । ইয়াৰ পিছতো আমি চৰকাৰৰ পৰা বিশেষ সহায় লাভ কৰা নাই । আন বছৰৰ দৰে এইবাৰো বিশেষ সঁহাৰি লাভ কৰিছো ।"
ক'ৰ পৰা কেঁচামাল আনে ?
তেওঁলোকৰ উদ্যোগটোত কেঁচামালসমূহ বৰপেটাৰ পৰা ক্ৰয় কৰি আনে । এই সন্দৰ্ভত এজন কৰ্মচাৰীয়ে কয়," আমি কেঁচামালসমূহ বৰপেটাৰ পৰাই আনো । কাৰণ বৰপেটাৰ কেঁচামাল উন্নতমানৰ বুলি সুনাম আছে । সমান্তৰালকৈ মাটিৰ টেকেলিসমূহ ওচৰৰে নলবাৰীৰ চৰিয়া গাঁৱৰ পৰা ক্ৰয় কৰি আনো ।"
কিমান কৰ্মচাৰী আছে ?
এই উদ্যোগটোত ২০-২৫ জন লোক নিয়োজিত হৈ আছে । বছৰৰ আন সময়ৰ তুলনাত দীপাৱলীত চাহিদা বৃদ্ধি পাই বাবে অতিৰিক্ত কৰ্মচাৰীও নিয়োগ কৰে ।
লগতে পঢ়ক:মাটিৰ মাজত জীৱিকাৰ সমল বোটলা এগৰাকী মহিলাৰ সফলতাৰ কাহিনী
১৫ হাজাৰৰ সংগ্ৰামৰ পৰা 'অসম গৌৰৱ'লৈ: ‘কলং-কপিলী’ৰ মীন বিপ্লৱেৰে লাখ লাখ যুৱক-যুৱতীৰ স্বাৱলম্বনৰ সোণালী ইতিহাস