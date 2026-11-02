ETV Bharat / state

দীপাৱলীৰ আকাশ ৰঙীন কৰিবলৈ সাজু নলবাৰীৰ ১০০ বছৰীয়া আতচবাজী উদ্যোগ

১০ টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ১৫০০ টকীয়া কলগছ , ফুলজাৰি আৰু আতচবাজী প্ৰস্তুত কৰাত দিনে-নিশাই কৰ্মচাৰীসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে ।

firecracker industry of nalbari ready for diwali
দীপাৱলীৰ প্ৰস্তুতি (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 2, 2026 at 2:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নলবাৰী : পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটিমান দিন বাকী আছে । সেয়েহে এতিয়া ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত আতচবাজী উদ্যোগৰ লগতে মাটিৰ চাকি প্ৰস্তুত কৰাত মৃৎশিল্পীসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে । বজাৰত চীনা সামগ্ৰীয়ে প্ৰত্য়াহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিলেও ৰাজ্যৰ আতচবাজীৰ উদ্যোগসমূহৰ ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই ।

সাধাৰণতে অসমত আতচবাজীৰ উদ্যোগ বুলি কোৱাৰ লগে লগে বৰপেটাৰ ছবিখনেই সকলোৰে চকুৰ সন্মুখত ভাহি উঠে । ইয়াৰ মাজতো নলবাৰী জিলাৰ নিজবাঁহজানী গাঁৱত আছে এটি ১০০ বছৰীয়া আতচবাজীৰ উদ্যোগ ।

'মা আইকন' আতচবাজী উদ্যোগ (ETV Bharat Assam)

'মা আইকন' নামৰ আতচবাজী উদ্যোগটো কেৱল নলবাৰীতেই সীমাবদ্ধ থকা নাই । এই উদ্যোগটোত প্ৰস্তুত কৰা আতচবাজীয়ে জিলাখনৰ লগতে গুৱাহাটী, উজনি অসমৰ বজাৰো দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

পৰম্পৰাগতভাৱে আতচবাজী প্ৰস্তুত কৰা এই উদ্যোগটোৰ পৰা বিগত কেইবাদিনত দৈনিক হাজাৰ হাজাৰ আতচবাজী বিক্ৰী কৰা হৈছে । এই কথা উদ্যোগটোৰ এজন কৰ্মচাৰীয়ে সদৰী কৰিছে । বিশেষকৈ দীপাৱলীত কলগছৰ অধিক বিক্ৰী আৰু চাহিদা বৃদ্ধি পোৱা বুলিও তেওঁ কয় ।

firecracker industry of nalbari ready for diwali
'মা আইকন' আতচবাজী উদ্যোগ (ETV Bharat Assam)

১৫০০ টকীয়া কলগছ

এই সন্দৰ্ভত উদ্যোগটোৰ এজন কৰ্মচাৰী তথা মালিকৰ ভ্ৰাতৃয়ে কয় যে তেওঁলোকে এই কাম আজোককাৰ দিনৰে পৰা পৰাম্পৰাগতভাৱে চলাই আহিছে । এতিয়া বজাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰত্য়াহ্বানত আহি পৰাৰ পিছতো তেওঁলোকে পৰম্পৰাক বাদ দিয়া নাই ।

firecracker industry of nalbari ready for diwali
'মা আইকন' আতচবাজী উদ্যোগ (ETV Bharat Assam)

এইবাৰ ১০ টকাৰ ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ১৫০০ টকীয়া কলগছ , ফুলজাৰি আৰু আতচবাজী প্ৰস্তুত কৰাত দিনে-নিশাই কৰ্মচাৰীসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে ।

উল্লেখ্য যে গাঁওখনৰ ২০ টাকৈ পৰিয়াল এই উদ্যোগটোৰ জড়িয়তে স্বাৱলম্বী হোৱাৰো সুযোগ লাভ কিৰিছে । ১২ মাহে উদ্যোগটোত ব্যস্ততা থাকে যদিও দীপাৱলীৰ প্ৰাকক্ষণত কৰ্মচাৰীসকল অধিক উৎফুল্লিত হৈ থাকে ।

firecracker industry of nalbari ready for diwali
ঢেঁকীত বাখৰ খুন্দা পৰম্পৰাগত পদ্ধতি (ETV Bharat Assam)

কোনোবাই যদি ঢেঁকীত বাখৰ খুন্দি মাটিৰ টেকেলিত ভৰাই ইটোৰ পিছত সিটো প্ৰকাৰৰ কলগছ প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে, আন কোনোবাই আকৌ সেইবোৰ ভালদৰে বনাই বাণিজ্যিক ৰূপ দিছে ।

তেওঁলোকে জানিবলৈ দিয়া মতে, প্ৰতিবছৰে উদ্যোগটোত এনেদৰে পুৰুষ-মহিলা দীপাৱলীৰ প্ৰাকক্ষণত ব্যস্ত হৈ পৰে । কৰো যেন মূৰ তুলি চাবলৈ আহৰি নাই । এই সন্দৰ্ভত এজন কৰ্মচাৰীয়ে কয়, "দীপাৱলীত কলগছ বেছিকৈ বিক্ৰী হয় । মই এই উদ্যোগটোত প্ৰায় ২০ বছৰ কাম কৰি আছো । উদ্যোগটো প্ৰায় ১০০ বছৰৰো আগৰে পৰাই চলি আহিছে । ইয়াৰ পিছতো আমি চৰকাৰৰ পৰা বিশেষ সহায় লাভ কৰা নাই । আন বছৰৰ দৰে এইবাৰো বিশেষ সঁহাৰি লাভ কৰিছো ।"

firecracker industry of nalbari ready for diwali
দীপাৱলীৰ প্ৰস্তুতি (ETV Bharat Assam)

ক'ৰ পৰা কেঁচামাল আনে ?

তেওঁলোকৰ উদ্যোগটোত কেঁচামালসমূহ বৰপেটাৰ পৰা ক্ৰয় কৰি আনে । এই সন্দৰ্ভত এজন কৰ্মচাৰীয়ে কয়," আমি কেঁচামালসমূহ বৰপেটাৰ পৰাই আনো । কাৰণ বৰপেটাৰ কেঁচামাল উন্নতমানৰ বুলি সুনাম আছে । সমান্তৰালকৈ মাটিৰ টেকেলিসমূহ ওচৰৰে নলবাৰীৰ চৰিয়া গাঁৱৰ পৰা ক্ৰয় কৰি আনো ।"

কিমান কৰ্মচাৰী আছে ?

এই উদ্যোগটোত ২০-২৫ জন লোক নিয়োজিত হৈ আছে । বছৰৰ আন সময়ৰ তুলনাত দীপাৱলীত চাহিদা বৃদ্ধি পাই বাবে অতিৰিক্ত কৰ্মচাৰীও নিয়োগ কৰে ।

লগতে পঢ়ক:মাটিৰ মাজত জীৱিকাৰ সমল বোটলা এগৰাকী মহিলাৰ সফলতাৰ কাহিনী

১৫ হাজাৰৰ সংগ্ৰামৰ পৰা 'অসম গৌৰৱ'লৈ: ‘কলং-কপিলী’ৰ মীন বিপ্লৱেৰে লাখ লাখ যুৱক-যুৱতীৰ স্বাৱলম্বনৰ সোণালী ইতিহাস

TAGGED:

দীপাৱলী
FIRECRACKER INDUSTRY
DIWALI
আতচবাজী
মৃৎশিল্পী

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.