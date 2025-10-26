জুবিনক্ষেত্ৰত অনুৰাগীৰ বাবে সুবিধাৰ ব্য়ৱস্থা কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান প্ৰাক্তন অতিৰিক্ত মুখ্য সচিবৰ

জুবিনক্ষেত্ৰত অনুৰাগীৰ বাবে সুবিধাৰ ব্য়ৱস্থা কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান প্ৰাক্তন অতিৰিক্ত মুখ্য সচিবৰ
কংগ্ৰেছৰ শাসনকালৰ অখণ্ড প্ৰতাপী আমোলাই সমাধিক্ষেত্ৰক লৈ মুখ্য়মন্ত্ৰীক সামাজিক মাধ্য়মত কৰিলে মন্তব্য় ।
Published : October 26, 2025 at 7:34 PM IST
গুৱাহাটী : সোণাপুৰৰ কমাৰকুছিৰ জুবিন ক্ষেত্ৰত দিনে-নিশাই জনতাৰ ভিৰ । অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু সংগীতৰ মহানায়ক কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ শেষকৃত্য় সম্পন্ন হোৱাৰ পিচৰে পৰাই সোণাপুৰত জনতাৰ সোঁত বৈছে । মৰমৰ শিল্পীগৰাকীক সোঁশৰীৰে দেখা নাপালেও সমাধিক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈয়ে মনক সান্তনা দিছে ।
যোৱা ১৯ ছেপ্টেম্বৰত জুবিন গাৰ্গে দুপৰীয়া ছিংগাপুৰত ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যুক সাৱটি লোৱাৰ পিছতে অসমলৈ নামি আহিছিল অমানিশা । স্তব্ধ হৈ পৰিছিল অসম । সেই দিনটোৰ পৰা যোৱা এমাহে অসমবাসীয়ে বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাইছে । আজিও লোকাৰণ্য হৈ আছে সোণাপুৰৰ কমাৰকুছিৰ জুবিন ক্ষেত্ৰ । দিনে নিশাই সমাধিক্ষেত্ৰলৈ অগণন গুণমুগ্ধৰ সোঁত বৈছে ।
ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নাম-প্ৰসংগ, প্ৰাৰ্থনা ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে । জুবিন সমাধি ক্ষেত্রত প্রৱেশ-প্রস্থানৰ বাবে চৰকাৰে সময়সীমা বান্ধি দি এছ অ' পি জাৰি কৰিছিল যদিও এই বাধালৈ কেৰেপ নকৰি ওৰে নিশা হাজাৰ হাজাৰ অনুৰাগীয়ে সমাধি ক্ষেত্ৰত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ।
ইয়াৰ মাজতেই যোৱা নিশা সোণাপুৰৰ সমাধিক্ষেত্ৰত উপস্থিত হয় অসমত কংগ্ৰেছৰ পোন্ধৰ বছৰীয়া শাসনকালত অখণ্ড প্ৰতাপী আমোলাৰূপে বিশেষ পৰিচয় থকা এম জি ভি কে ভানু । ইয়াৰ পিচতেই আজি সমাধিক্ষেত্ৰত জুবিন গাৰ্গৰ অনুৰাগীৰ বাবে ব্য়ৱস্থা কৰিবলৈ সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আহ্বান জনালে ৰাজ্যৰ প্ৰাক্তন অতিৰিক্ত মুখ্য সচিবগৰাকীয়ে ।
এই আহ্বান জনাই এম জি ভি কে ভানুৱে সামাজিক মাধ্যমত কয়, "নমস্কাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া । যোৱা কালি ৰাতি জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ গৈছিলো । তাত যি পৰিৱেশ দেখিছো,সেই পৰিৱেশ দেখি আপোনাক অনুৰোধ কৰিছো । ৰাইজে মন্দিৰত যেনেকৈ যায় তেনেকৈ জুবিনৰ সমাধি ক্ষেত্ৰলৈ গৈছে । তাত ব্যৱস্থাবোৰ তেনেকুৱা কৰিব লাগে । ব্যৱস্থাপনাৰ মাজেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে । ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে । ৰাইজৰ সুবিধাৰ বাবে টয়লেট, খোৱা পানী এইবোৰৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ।"