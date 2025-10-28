মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইছ্যু ডাইভাৰ্ট কৰিব নোৱাৰিব, জুবিন গাৰ্গৰ ন্য়ায় লাগে: লুৰীণজ্যোতি

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইছ্যু ডাইভাৰ্ট কৰিব নোৱাৰিব, জুবিন গাৰ্গৰ ন্য়ায় লাগে: লুৰীণজ্যোতি
খোৱাঙৰ আজাগুৰিত ষঠ পূজাত লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে সেৱা জনাই মুখ্য়মন্ত্ৰীক কৰিলে তীব্ৰ সমালোচনা ৷
Published : October 28, 2025 at 11:27 AM IST
মৰাণ : "মুখ্যমন্ত্ৰীক কোনোৱে প্ৰশংসা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাল পায়, কিন্তু যুক্তিৰে সমালোচনা কৰিলে বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এইটো স্বভাৱ ।" মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আলফাৰ দৰে লাচিত সেনাক বন্ধ কৰিবলগীয়া দিন আহি পৰিব বুলি মন্তব্য় কৰাৰ পিছতেই মুখ্য়মন্ত্ৰীক উভতি ধৰিলে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে ।
গুৱাহাটীত সংঘটিত ধন দাবী আৰু অপহৰণৰ ঘটনাৰ পাছতে বীৰ লাচিত সেনা, অসমৰ সদস্যসহ মুঠ আঠজন লোকক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতে সংগঠনটোৰ প্ৰতি কঠোৰ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ।
বীৰ লাচিত সেনাক নিষিদ্ধ কৰা হ'ব পাৰে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্য পাছতেই খোৱাঙৰ ষঠ পূজাত আজি পুৱাই অংশ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক উভতি ধৰিলে লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে । অজাপৰ নেতাগৰাকীয়ে ৰাইজৰ সৈতে খোৱাঙৰ আজাগুৰিত ডিমৌ নদীৰ পাৰত অনুষ্ঠিত ষঠ পূজাত অংশগ্ৰহণ কৰি অসমবাসীক পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাই সমাজলৈ শান্তি আৰু সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই অনিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে ।
ইয়াৰ পাছতেই বীৰ লাচিত সেনাৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰীক কোনোৱে প্ৰশংসা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাল পায়; কিন্তু যুক্তিৰে সমালোচনা কৰিলে বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এইটো স্বভাৱ । এতিয়া সকলোৱে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ ন্যায় দাবী কৰিছে । কেনেকৈ এই ঘটনা হ'ল, ঘটনাৰ উচিত তদন্ত কৰাটো মূল কথা । যিকোনো কথা কৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিভ্ৰান্ত কৰিব খুজিলে নহ'ব । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'ব লগা কথাখিনি নকয় আৰু নক'বলগীয়া কথাখিনি কয় । এইটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্বভাৱ । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইছ্যু ডাইভাৰ্ট কৰিব নোৱাৰিব । আমাক জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় লাগে ।"
ধন দাবী কৰা বিশ্বজিৎ দলেক বহিষ্কাৰ কৰিছিল অজাপে :
ধন দাবী আৰু অপহৰণ ঘটনাত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা মূল অভিযুক্ত বিশ্বজিৎ দলে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সদস্য বুলি একাংশই প্ৰচাৰ কৰিছিল । ইয়াৰ পাছতে এই বিষয়ক লৈ জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয়, "তেওঁক আমাৰ দলৰ পৰা কেতিয়াবাই বহিষ্কাৰ কৰিছো । আমাৰ দলৰ পৰা অগপ আৰু তাৰ পাছত বিজেপি দলত যোগদান কৰি এতিয়াও বিজেপি দলতেই আছে । এনেকুৱা কামৰ বাবেই অসম জাতীয় পৰিষদৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছিল ।"
লগতে পঢ়ক: সংবাদমেলত সাংবাদিকক বুজাই থাকোতেই পুলিচে ধৰি নিলে লাচিত সেনাৰ মুখ্য সচিব ৰণ্টু পানীফুকনক