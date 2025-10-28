ETV Bharat / state

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইছ্যু ডাইভাৰ্ট কৰিব নোৱাৰিব, জুবিন গাৰ্গৰ ন্য়ায় লাগে: লুৰীণজ্যোতি

খোৱাঙৰ আজাগুৰিত ষঠ পূজাত লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে সেৱা জনাই মুখ্য়মন্ত্ৰীক কৰিলে তীব্ৰ সমালোচনা ৷

Lurinjyoti Gogoi Slams Assam CM Veer Lachit Sena leader arrested issue
খোৱাঙৰ আজাগুৰিত ডিমৌ নদীৰ পাৰত ষঠ পূজাত লুৰীণজ্যোতি গগৈ (ETV Bharat Assam)
October 28, 2025

মৰাণ : "মুখ্যমন্ত্ৰীক কোনোৱে প্ৰশংসা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাল পায়, কিন্তু যুক্তিৰে সমালোচনা কৰিলে বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এইটো স্বভাৱ ।" মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আলফাৰ দৰে লাচিত সেনাক বন্ধ কৰিবলগীয়া দিন আহি পৰিব বুলি মন্তব্য় কৰাৰ পিছতেই মুখ্য়মন্ত্ৰীক উভতি ধৰিলে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে ।

গুৱাহাটীত সংঘটিত ধন দাবী আৰু অপহৰণৰ ঘটনাৰ পাছতে বীৰ লাচিত সেনা, অসমৰ সদস্যসহ মুঠ আঠজন লোকক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতে সংগঠনটোৰ প্ৰতি কঠোৰ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইছ্যু ডাইভাৰ্ট কৰিব নোৱাৰিব, লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ স্পষ্ট মত (ETV Bharat Assam)

বীৰ লাচিত সেনাক নিষিদ্ধ কৰা হ'ব পাৰে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্য পাছতেই খোৱাঙৰ ষঠ পূজাত আজি পুৱাই অংশ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক উভতি ধৰিলে লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে ।‌ অজাপৰ নেতাগৰাকীয়ে ৰাইজৰ সৈতে খোৱাঙৰ আজাগুৰিত ডিমৌ নদীৰ পাৰত অনুষ্ঠিত ষঠ পূজাত অংশগ্ৰহণ কৰি অসমবাসীক পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাই সমাজলৈ শান্তি আৰু সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই অনিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে ।

ধন দাবী কৰা বিশ্বজিৎ দলেক বহিষ্কাৰ কৰিছিল অজাপে (ETV Bharat Assam)
খোৱাঙৰ আজাগুৰিত ডিমৌ নদীৰ পাৰত ষঠ পূজাত লুৰীণজ্যোতি গগৈ (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ পাছতেই বীৰ লাচিত সেনাৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰীক কোনোৱে প্ৰশংসা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাল পায়; কিন্তু যুক্তিৰে সমালোচনা কৰিলে বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এইটো স্বভাৱ । এতিয়া সকলোৱে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ ন‌্যায় দাবী কৰিছে । কেনেকৈ এই ঘটনা হ'ল, ঘটনাৰ উচিত তদন্ত কৰাটো মূল কথা । যিকোনো কথা কৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিভ্ৰান্ত কৰিব খুজিলে নহ'ব । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'ব লগা কথাখিনি নকয় আৰু নক'বলগীয়া কথাখিনি কয় । এইটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্বভাৱ । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইছ্যু ডাইভাৰ্ট কৰিব নোৱাৰিব । আমাক জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় লাগে ।"

খোৱাঙৰ আজাগুৰিত ডিমৌ নদীৰ পাৰত ষঠ পূজা (ETV Bharat Assam)

ধন দাবী কৰা বিশ্বজিৎ দলেক বহিষ্কাৰ কৰিছিল অজাপে :

ধন দাবী আৰু অপহৰণ ঘটনাত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা মূল অভিযুক্ত বিশ্বজিৎ দলে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সদস্য বুলি একাংশই প্ৰচাৰ কৰিছিল । ইয়াৰ পাছতে এই বিষয়ক লৈ জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয়, "তেওঁক আমাৰ দলৰ পৰা কেতিয়াবাই বহিষ্কাৰ কৰিছো । আমাৰ দলৰ পৰা অগপ আৰু তাৰ পাছত বিজেপি দলত যোগদান কৰি এতিয়াও বিজেপি দলতেই আছে । এনেকুৱা কামৰ বাবেই অসম জাতীয় পৰিষদৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছিল ।"

লগতে পঢ়ক: সংবাদমেলত সাংবাদিকক বুজাই থাকোতেই পুলিচে ধৰি নিলে লাচিত সেনাৰ মুখ্য সচিব ৰণ্টু পানীফুকনক

