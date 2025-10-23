শুক্ৰবাৰৰ পৰা আৰম্ভ লুংজুৱেল মহোৎসৱ
প্ৰাকৃতিক মনোমোহা দৃশ্যৰে ভৰপূৰ ডিমা হাছাও জিলাৰ খোবাক গাঁৱত শুক্ৰবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হব লুংজুৱেল মহোৎসৱ।
Published : October 23, 2025 at 6:42 PM IST
হাফলং: ডিমা হাছাও জিলাৰ সদৰ চহৰ হাফলঙৰ পৰা প্ৰায় ১৩০ কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থিত বেইতে জনগোষ্ঠীপ্ৰধান এখন গাঁও হৈছে খোবাক ৷ প্ৰতিবছৰে এই গাঁওখনতে অনুষ্ঠিত হয় লুংজুবেল উৎসৱ, যাক জনপ্ৰিয়ভাৱে জনা যায় খোবাক উৎসৱ হিচাপে ।
খোবাক গাঁও ইয়াৰ ঐতিহাসিক আৰু সাংস্কৃতিকভাৱে উল্লেখযোগ্য শিলৰ বাবে জনাজাত, যিবোৰক লুংজুবেল বুলি কোৱা হয় । এই উৎসৱৰ জৰিয়তে স্থানীয় বেইতে সম্প্ৰদায়ে নিজৰ প্ৰাচীন পৰম্পৰা আৰু চহকী কৃষ্টি-সংস্কৃতিক দাঙি ধৰাৰ উপৰিও সংৰক্ষণ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ।
লুংজুবেল হৈছে এখন প্ৰত্নতাত্ত্বিক স্থান ৷ যাৰ সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে এই অনুষ্ঠানটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । আনকি অসম চৰকাৰে পৰ্যটন বৃদ্ধিৰ বাবে এই স্থানৰ উন্নীতকৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । পৰ্যটন বিভাগৰ সহযোগত ডিমা হাছাওৰ সুন্দৰ, পাহাৰীয়া অঞ্চললৈ পৰ্যটকসকলক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ এই উৎসৱৰ আয়োজন কৰা হয় ।
কিদৰে পালন কৰা হয় এই উৎসৱ
এই লুংজুৱেল উৎসৱত স্থানীয় গাঁৱৰ লোকসকলে নিজৰ পৰম্পৰাগত সাজপাৰ পৰিধান কৰি নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লগতে সংগীতৰ অনুষ্ঠান অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ উপৰিও ঐতিহাসিক লুংজুৱেল শিলৰ সৈতে জড়িত আচাৰ-অনুষ্ঠান আদি অনুষ্ঠিত কৰা হয় । চলিত বৰ্ষত ২৪ আৰু ২৫ অক্টোবৰত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এই লুংজুৱেল উৎসৱ অনুষ্ঠিত হ’ব ৷
খোবাক গাঁৱত উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদ আৰু পৰ্যটন বিভাগৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এই উৎসৱত কে কে লাইভ ফৰ এভাৰ দ্যা স্কেভেঞ্জৰ প্ৰজেক্ট ছিক্স ফেটছ আৰু ডি জে ইভালিৰ দৰে শিল্পীসকলে ভাগ ল’ব ৷
কেনেদৰে যাব পাৰিব এই গাঁৱলৈ
লুংজুৱেল উৎসৱ উপভোগ কৰিবলৈ কেনেদৰে যাব খোবাক গাঁৱলৈ ? গুৱাহাটীৰ পৰা নগাঁও-লংকা উমৰাংছ’ হৈ যাব পাৰিব খোৱাক গাঁৱলৈ ৷ গুৱাহাটীৰ পৰা ৰে’লযোগে হাফলঙলৈ আহি হাফলঙৰ পৰা পোনে পোনে যিকোনো বাহনত যাব পাৰিব খোবাক গাঁৱলৈ ।
লগতে পঢ়ক: জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীত ৰাজ্য কঁপালে আছুৱে: জুবিনক লৈ ৰাজনীতি বন্ধ কৰাৰ দাবী