আত্মসন্মান অটুট ৰাখি ১ টকাতে মাছ ভাত; উপকৃত শতাধিক শ্ৰমজীৱী
ষষ্ঠ বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে ধুবুৰীৰ কল্পজ্যোতি ফাউণ্ডেশ্যনৰ আদৰণীয় পদক্ষেপ । খাটি খোৱা লোকৰ বাবে যোগান ধৰিলে ১ টকীয়া এসাজ ভাত ।
Published : June 27, 2026 at 7:59 PM IST
ধুবুৰী : বৰ্তমান সময়ত ১ টকাৰ মূল্য কিমান ? ১ টকাত আপুনি এটা ভাল চকলেটো নাপাব ! কিন্তু এই সময়ত মাত্ৰ ১ টকাতে মাছ ভাত খুৱাইছে এটা স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনে । ধুবুৰীৰ মাজমজিয়াত দৰিদ্ৰ আৰু খাটি খোৱা লোকক ১ টকাত এসাজ ভাত খুৱাই মানৱসেৱাৰ এক উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে কল্পজ্যোতি ফাউণ্ডেশ্যনে ।
ডি কে ৰোডৰ কাষতে 'মা সাৰদাৰ পাকঘৰ' নামেৰে অস্থায়ী বিপণিত ফাউণ্ডেশ্যনে দৰিদ্ৰ, শ্ৰমিক, ৰিক্সাচালককে ধৰি সমাজৰ খাটি খোৱা লোকক আমিষ আৰু নিৰামিষ আহাৰ যোগান ধৰিছে । প্ৰায় ৩০০ গৰাকী লোকৰ বাবে আহাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছে সংস্থাটোৱে । 'শিৱক জ্ঞানে জীৱ সেৱা' এই মূলমন্ত্ৰৰে সংস্থাটোৱে কাম কৰিছে । আচলতে কল্পজ্যোতি ফাউণ্ডেশ্যনৰ ষষ্ঠ বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
এই সন্দৰ্ভত ফাউণ্ডেশ্যনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি শ্বায়ন সাহাই কয়, "আজি আমাৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ ষষ্ঠ বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে মা সাৰদাৰ নামত এই পাকঘৰৰ নামকৰণ কৰিছোঁ । মাত্ৰ ১ টকাত প্ৰায় ৩০০ জন মানুহৰ কাৰণে মাছ ভাতৰ আয়োজন কৰিছোঁ । কোনোৱে আমিষ নাখালে নিৰামিষৰো ব্যৱস্থা আছে । যোৱা ৩-৪ দিনৰ পৰা ষষ্ঠ বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে বিভিন্ন স্থানত কাৰ্যসূচী চলি আছে ।"
অৱশ্যে ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধিৰ সময়ত ১ টকাতে আহাৰৰ যোগান সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, " আমি ১ টকাতে আহাৰৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণ হ'ল আত্মসন্মান । যিসকলে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকে যেন এনেদৰে নাভাৱে যে বিনামূলীয়াকৈ কিবা লৈ আছে । অতি সন্মানেৰে তেওঁলোকে ল'ব পাৰে । বিনামূলীয়াকৈ কিবা এটা দিলে তাৰ সমালোচনা কৰিব নোৱাৰিব । কিন্তু ইয়াত যিহেতু কিনি লৈছে সেয়ে তেওঁলোকে কিবা বেয়া পালে ক'ব পাৰিব ।"
আনহাতে ফাউণ্ডেশ্যনে হাতত লোৱা এনে পদক্ষেপ সম্পৰ্কে উপদেষ্টা সঞ্জীৱ কুণ্ডই কয়, "এটা প্ৰবাদ আছে 'জীৱক সেৱা, প্ৰেম যিয়ে কৰে তেওঁ দেৱতা, ঈশ্বৰৰো সেৱা কৰে' । এই বাণী আছিল বিশ্বগুৰু স্বামী বিবেকানন্দৰ । স্বামী বিবেকানন্দৰ নীতি আৰু আদৰ্শৰে এই কল্পজ্যোতি ফাউণ্ডেশ্যন গঠন কৰা হৈছিল । আজি আমাৰ এই কাৰ্যসূচীত দুখীয়া, দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ লোকসকল আহি অংশ লোৱাত আমি অতিকৈ আনন্দিত হৈছোঁ । কল্পজ্যোতি ফাউণ্ডেশ্যনে অকল মানৱ জাতিৰে নহয় সকলো জীৱ-জন্তু, পক্ষী আদিৰ সহায়ৰ বাবেও কাম কৰি আহিছে ।"
ইফালে ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধিৰ সময়ত এনেদৰে ১ টকাতে মাছ ভাত খাবলৈ পায় যথেষ্ট আনন্দিত হোৱা দেখা গৈছে লোকসকলক । আনহাতে সকলোৱে ফাউণ্ডেশ্যনৰ পদক্ষেপৰ শলাগো লৈছে । লগতে মানৱসেৱাই যে সৰ্বোচ্চ ধৰ্ম, সেই কথাও ধুবুৰীৰ কল্পজ্যোতি ফাউণ্ডেশ্যনৰ এই পদক্ষেপত প্ৰতিফলিত হৈছে বুলি সকলোৱে স্বীকাৰ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক :