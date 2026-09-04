লামডিং–বদৰপুৰ পাহাৰীয়া ৰে’লপথ : আংশিক স্বাভাৱিক হোৱাৰ পথত বৰাক উপত্যকাৰ ৰে’লসেৱা

লামডিং–বদৰপুৰ পাহাৰীয়া ৰে’লপথ : আংশিক স্বাভাৱিক হোৱাৰ পথত বৰাক উপত্যকাৰ ৰে’লসেৱা
দীৰ্ঘদিনীয়া মেৰামতি আৰু ৰে’লপথ পুনৰুদ্ধাৰৰ লামডিং–বদৰপুৰ পাহাৰীয়া ৰে’লপথৰ ২ নং লাইনত পৰীক্ষামূলকভাৱে এখন মালবাহী ৰে’ল চলোৱা হয় ৷
Published : September 4, 2026 at 2:48 PM IST
হাফলং: লামডিং–বদৰপুৰ পাহাৰীয়া ৰে’লপথত নিউহাৰাংগাজাও ষ্টেচনৰ সমীপৰ ১১৮/১–৩ কিলোমিটাৰ অংশত মাটি আৰু শিল খহি যোৱাৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা ১ আৰু ২ নং ৰে’লপথ বিগত এমাহৰো অধিক সময় ধৰি বন্ধ হৈ আছিল । ইয়াৰ ফলত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পাহাৰীয়া ৰে’লপথত ৩ নম্বৰ লাইনৰ জৰিয়তে সীমিতভাৱে যাত্ৰীবাহী ৰে’ল চলাচল কৰি আছিল ।
অৱশেষত দীৰ্ঘদিনীয়া মেৰামতি আৰু ৰে’লপথ পুনৰুদ্ধাৰৰ কাম শেষ হোৱাৰ পিছত বৃহস্পতিবাৰে নিশাৰ ভাগত ক্ষতিগ্ৰস্ত ২ নং পথেৰে পৰীক্ষামূলকভাৱে এখন মালবাহী ৰে’ল চলোৱা হয় ৷
উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে’লৱেৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা মতে, এই পৰীক্ষামূলক চলাচল সফল হ’লে অহা শনিবাৰ (৫ ছেপ্টেম্বৰ)ৰ পৰা ২ নং লাইনেৰে যাত্ৰীবাহী ৰে’লৰ চলাচল পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
উল্লেখ্য, নিউহাৰাংগাজাও ষ্টেচনৰ সমীপৰ ১১৮/১–৩ কিলোমিটাৰ অংশত মাটি আৰু পাথৰ বহি যোৱাৰ ফলত ৰে’লপথৰ আন্তঃগাঁথনিত গুৰুতৰ সমস্যা সৃষ্টি হৈছিল ।
বিশেষকৈ ১ আৰু ২ নম্বৰ লাইনৰ একাংশত মাটি বহি যোৱাত ৰে’ল চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত সুৰক্ষাজনিত আশংকাই দেখা দিছিল । যাত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ কথা চিন্তা কৰি দুয়োটা লাইনত ৰে’ল চলাচল বন্ধ কৰি ৩ নং লাইনৰ জৰিয়তে সীমিতভাৱে ৰে’ল চলাচল অব্যাহত ৰখা হৈছিল ।
ইয়াৰ পিছতে ৰে’ল বিভাগে ক্ষতিগ্ৰস্ত অংশ মাটি আৰু শিল পুনৰ সংস্থাপন কৰা তথা ৰে’লপথ পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰে । দীৰ্ঘদিন ধৰি চলা এই মেৰামতিৰ অন্তত ২ নং লাইনটো ৰে’ল চলাচলৰ উপযোগী কৰি তোলা হৈছে । বৃহস্পতিবাৰে মালবাহী ৰে’ল চলাই লাইনৰ স্থিৰতা আৰু সুৰক্ষা পৰীক্ষা কৰা হয় ।
২ নং লাইনেৰে যাত্ৰীবাহী ৰে’ল চলাচল পুনৰ আৰম্ভ হ’লে লামডিং–বদৰপুৰ পাহাৰীয়া ৰে’লপথত ৰে’ল সেৱা যথেষ্ট স্বাভাৱিক হৈ উঠিব বুলি আশা কৰা হৈছে । বিশেষকৈ গুৱাহাটী–শিলচৰ–গুৱাহাটী আৰু গুৱাহাটী–দুল্লভছড়া–গুৱাহাটী লাইনৰ ৰে’লসেৱা আগৰ তুলনাত অধিক স্বাভাৱিকভাৱে চলাচল কৰাৰ পথ মুকলি হ’ব । ইয়াৰ ফলত ডিমা হাছাও জিলাৰ লগতে বৰাক উপত্যকাৰ যাত্ৰীসকলেও যথেষ্ট সকাহ লাভ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
অৱশ্যে ২ নং লাইন মুকলি কৰাৰ পিছতো ১ নং লাইনৰ পুনৰুদ্ধাৰৰ কাম অব্যাহত থাকিব । ৰে’ল বিভাগে ক্ষতিগ্ৰস্ত অংশটো সম্পূৰ্ণৰূপে স্থায়ীভাৱে পুনৰুদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে কাম চলাই আছে । ১ নং লাইনৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ’লে নিউহাৰাংগাজাও অঞ্চলত ৰে’ল চলাচলৰ ব্যৱস্থা আৰু অধিক সুস্থিৰ হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
দীৰ্ঘদিন ধৰি ১ আৰু ২ নং লাইন বন্ধ থকাৰ ফলত পাহাৰীয়া ৰে’লপথত সৃষ্টি হোৱা যাতায়াতৰ সমস্যাৰ মাজতে ২ নং লাইন পুনৰ মুকলি কৰাৰ সম্ভাৱনাই যাত্ৰীসকলক ৰে’ল যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত এক স্বস্তি প্ৰদান কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক: বহনক্ষম জীৱিকাৰ বাবে কিদৰে সহায়ক হ’ব পাৰে মেঠোন পালন ?