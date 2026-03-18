ৰন্ধন গেছৰ নাটনি : নতুনকৈ ১২৫০০ পাইপযুক্ত প্ৰাকৃতিক গেছৰ সংযোগ দিব ৰাজ্য চৰকাৰে
চৰকাৰী জাননী অনুসৰি অসম গেছ কোম্পানী লিমিটেড, পূৰ্ব ভাৰতী গেছ প্ৰাইভেট লিমিটেড আৰু নৰ্থ ইষ্ট গেছ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কোম্পানী লিমিটেডে পিএনজি সংযোগ প্ৰদান কৰিব ।
Published : March 18, 2026 at 9:16 PM IST
গুৱাহাটী: মধ্য প্ৰাচ্যত অব্যাহত থকা সংঘাতৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেশত ৰন্ধন গেছৰ নাটনিয়ে দেখা দিছে । দেশৰ আন ৰাজ্যৰ লগতে ইয়াৰ প্ৰভাৱ অসমতো পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে । ৰন্ধন গেছৰ নাটনিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসম চৰকাৰে ৰাজ্যজুৰি পাইপযুক্ত প্ৰাকৃতিক গেছ (PNG)ৰ সংযোগ সম্প্ৰসাৰণ সন্দৰ্ভত জনসাধাৰণৰ বাবে জাননী জাৰি কৰিছে ।
চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰা ৰাজহুৱা জাননীত প্ৰকাশ কৰিছে অসম গেছ কোম্পানী লিমিটেড (AGCL), পূৰ্ব ভাৰতী গেছ প্ৰাইভেট লিমিটেড (PBGPL) আৰু নৰ্থ ইষ্ট গেছ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কোম্পানী লিমিটেড (NEGDCL)–এ পৰ্যায়ক্রমে গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, যোৰহাট, শিৱসাগৰ, গোলাঘাট আৰু তেজপুৰকে ধৰি নিৰ্বাচিত জিলাসমূহত পাইপযুক্ত প্ৰাকৃতিক গেছ উন্নয়নৰ কাম কৰি আছে ।
যিবোৰ স্থানত পাইপলাইনৰ কাম ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে, তেনে অঞ্চলসমূহত প্ৰায় ১২,৫০০ টা নতুন পাইপযুক্ত প্ৰাকৃতিক গেছ সংযোগ প্ৰদান কৰা হ’ব । ৰাজ্যৰ গোলাঘাট, যোৰহাট, তিতাবৰ, শিৱসাগৰ, ডিব্ৰুগড়, নাজিৰা, মৰাণ, দুলীয়াজান, নাহৰকটীয়া, তিনিচুকীয়া, ডিগবৈ, মাৰ্ঘেৰিটা, গুৱাহাটী, কামৰূপ আৰু তেজপুৰত পাইপযোগে প্ৰাকৃতিক গেছৰ নতুন সংযোগ দিয়া হ'ব ।
নতুনকৈ ৫ হাজাৰৰ সংযোগ দিব অসম গেছ কোম্পানী লিমিটেডে । তাৰ ভিতৰত উজনি অসমৰ গোলাঘাটত ৭৫০ টা, যোৰহাটত ৩৫০ টা আৰু তিতাবৰত ২০০ টা সংযোগ দিয়া হ’ব । তদুপৰি মৰিয়নীত ২০০ টা, শিৱসাগৰত ২৫০ টা, ডিব্ৰুগড়ত ৭৫০ টা, নাজিৰা ২০০ টা, মৰাণত ১০০ টা, দুলীয়াজানত ৭৫০ টা, নাহৰকটীয়া ৫০০ টা, তিনিচুকীয়াত ৮৫০ টা, ডিগবৈত ১৫০ টা, মাৰ্ঘেৰিটা আৰু লিডুত ১৫০ টা নতুন পাইপযুক্ত প্ৰাকৃতিক গেছৰ সংযোগ দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ।
আনহাতে পূৰ্ব ভাৰতী গেছ প্ৰাইভেট লিমিটেডে (PBGPL) গুৱাহাটী আৰু কামৰূপত মুঠ ৬ হাজাৰ নতুন সংযোগ দিবলৈ সাজু হৈছে । গুৱাহাটীৰ মুঠ ২০ টা স্থান ক্ৰমে মঠঘৰীয়াত ৫৫০ টা, গীতানগৰত ৩৫০ টা, ৰাধানগৰত ১২০ টা, ভেটাপাৰাত ২০০ টা, খানাপাৰা আৰু জয়ানগৰত ৫০০ টা, পাঞ্জাবাৰীত ২৫০ টা, ঘোঁৰামাৰাত ২৫০ টা, ছয়মাইলত ২০০ টা, বৰবাৰীত ১৫০ টা, অম্বিকাগিৰী নগৰ নাৰিকলবাৰী আৰু ভাস্কৰ নগৰত ৪৫০ টা, ৰুক্মিণীগাঁৱত ৮০ টা, বেলতলাত ৪৫০ টা, হাতীগাঁৱত ১৫০ টা, সাতগাঁৱত ৪০০ টা, নুনমাটিত ৭০০ টা, নাৰেংগীত ২০০ টা, চচলত ৩০০ টা, তৰুণ নগৰত ৩৫০ টা, বৰমটৰীয়াত ১৫০ টা, নবীন নগৰত ১০০ টা আৰু কামৰূপৰ বাইহাটাত ১০০ টা নতুন সংযোগ দিয়া হ'ব ।
ইপিনে নৰ্থ ইষ্ট গেছ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কোম্পানী লিমিটেডে তেজপুৰৰ গৰৈমাৰীত ৫০০ টা, ডেকাৰগাঁৱত ৫০০ টা আৰু পপীয়া চুবুৰীত ৫০০ টাকে সামৰি মুঠ ১৫০০ নতুন সংযোগ দিয়াৰ বাবে সাজু হৈছে । জাননীত উল্লেখ কৰা অঞ্চলসমূহৰ গ্ৰাহকসকলে QR কোড ব্যৱহাৰ কৰি অথবা সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি আবেদন কৰিব পাৰিব । লগতে ১৮০০-৫৪৭-১২৬৬ ট’ল-ফ্ৰী নম্বৰৰ জৰিয়তেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ।
উল্লেখ্য যে, ৰাজ্যত বৰ্তমান ৬৫ হাজাৰ ঘৰুৱা পাইপযুক্ত গেছ সংযোগ আৰু ১,২০০ টা বাণিজ্যিক পাইপযুক্ত গেছ সংযোগৰ সুবিধা আছে । ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, মাৰ্ঘেৰিটা, ডুমডুমা, গোলাঘাট, শিৱসাগৰ, যোৰহাট, গুৱাহাটী (চলমান) আৰু তেজপুৰ (নতুনকৈ আৰম্ভ) আদি অঞ্চলত মুঠ প্ৰায় ৬৫,০০০ টা ঘৰুৱা পাইপযুক্ত গেছ সংযোগ প্ৰদান কৰা হৈছে । আনহাতে ৰাজ্যত মুঠ ১,২০০ টা বাণিজ্যিক পাইপযুক্ত গেছ সংযোগ আছে, য’ত এম এছ এম ই, বিভিন্ন উদ্যোগ আৰু চাহ কাৰখানাসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত ।
