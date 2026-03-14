ৰন্ধন গেছৰ নাটনি, যেনে তেনে ইণ্ডাকচন এটা যোগাৰ কৰিবলৈ বজাৰত হেতা ওপৰা গ্ৰাহকৰ

Published : March 14, 2026 at 8:04 PM IST
গুৱাহাটী: মধ্য প্ৰাচ্যত চলি থকা সংঘাতৰ প্ৰভাৱ দেখা গৈছে ভাৰততো । বিশেষকৈ দেশৰ ৰন্ধন গেছৰ যোগান ব্যৱস্থাত পৰিলক্ষিত হৈছে সংঘাতৰ প্ৰভাৱ । বিশেষকৈ মহানগৰীসমূহত বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ সীমিত যোগান, বুকিঙত বিলম্ব হোৱাত সাধাৰণ গ্ৰাহকৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে । এই পৰিস্থিতিত বিকল্প ৰন্ধন ব্যৱস্থাৰ সন্ধান আৰম্ভ কৰিছে বহু লোকে ।
ৰন্ধন গেছৰ বিকল্প হিচাপে খৰি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি যদিও নগৰীয়া অঞ্চলত সেয়া সকলোৰে বাবে সম্ভৱ নহয় ৷ এনেক্ষেত্ৰত আন এক বিকল্প হৈছে ইণ্ডাকচন । দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বজাৰতো ইণ্ডাকচনৰ চাহিদা হঠাৎ বৃদ্ধি পাইছে । ইণ্ডাকচন বিচাৰি ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰীৰ দোকানসমূহত গ্ৰাহকে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ।
বিগত তিনি-চাৰিদিনৰ পৰা ইণ্ডাকচনৰ বিক্ৰী বজাৰত বৃদ্ধি পাইছে । উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বাণিজ্যিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ ফাঁচি বজাৰতো ইণ্ডাকচন চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে । ফাঁচি বজাৰৰ লাখটকীয়াৰ এজন ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰীৰ ব্যৱসায়ীয়ে এই সন্দৰ্ভত কয়, ‘‘যোৱা চাৰি-পাঁচ দিনৰ পৰা ইণ্ডাকচনৰ বিক্ৰী বৃদ্ধি পাইছে । গেছৰ নাটনিৰ আশংকাৰ বাবে বিকল্প হিচাপে গ্ৰাহকসকলে ইণ্ডাকচন ক্ৰয় কৰাৰ লগতে ইণ্ডাকচনত ব্যৱহাৰ কৰা বাচনো ক্ৰয় কৰিছে । দোকানবোৰত দৈনিক ৫ খনৰ পৰা ৩০-৪০ খন পৰ্যন্ত ইণ্ডাকচন বিক্ৰী হৈছে ।"
আন এজন ব্যৱসায়ীয়ে কয়, ‘‘বৰ্তমান আমাৰ হাতত খুব কম ইণ্ডাকচনহে মজুত আছে । কিয়নো বিতৰকসকলৰ ওচৰত ইণ্ডাকচন মজুত নাই । গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানৰ লগতে গুৱাহাটীৰ বাহিৰৰ পৰাও গ্ৰাহকসকল লাখটকীয়া, ফাঁচি বজাৰলৈ ইণ্ডাকচন বিচাৰি আহিছে । দোকানলৈ ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ অহা গ্ৰাহকৰ ভিতৰত সৰহ সংখ্যকেই ইণ্ডাকচন বিচাৰি অহা গ্ৰাহক । "
লাখটকীয়াৰ আন এগৰাকী ব্যৱসায়ীয়ে ই টিভি ভাৰতক কয়, "এনেই ইণ্ডাকচন বিক্ৰীয়েই নহয় । কিন্তু চিলিণ্ডাৰ নাটনিৰ বাবে ইণ্ডাকচনৰ বিক্ৰী হঠাৎ বাঢ়িছে । ইণ্ডাকচনৰ বিক্ৰী ইমানে বৃদ্ধি পাইছে যে কোম্পানীবোৰত ইণ্ডাকচনৰ মজুত নোহোৱা হৈছে । শুকুৰবাৰৰ দিনটোত আমি ৪০-৫০ খন ইণ্ডাকচন বিক্ৰী কৰিছো । গ্ৰাহকসকলে কোনো ব্ৰেণ্ড চোৱা নাই, যি পাইছে তাকে ক্ৰয় কৰিছে । মুঠতে ইণ্ডাকচন এখন লাগে ।’’
উল্লেখ্য যে মধ্য প্ৰাচ্যৰ সংঘাতৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰন্ধন গেছৰ নাটনিৰ এক খবৰ ইতিমধ্যেই বিয়পি পৰিছে ৷ তাৰোপৰি মাৰ্চ মাহৰ আৰম্ভণিতে ঘৰুৱা আৰু বাণিজ্যিক ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্যও বৃদ্ধি পাইছে ৷ বৰ্তমান চিলিণ্ডাৰ বুকিঙৰ ক্ষেত্ৰতো সমস্যাত পৰিছে লোকসকল৷ এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইণ্ডাকচনৰ ওপৰত ভৰসা কৰিবলগীয়া হৈছে বহুসংখ্যক লোকে ৷
