নিশাৰ পৰা শাৰী পাতিও নাপালে এটা চিলিণ্ডাৰ: নলবাৰীত বিতৰকৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ গ্ৰাহকৰ
নলবাৰীৰ ৰেড হৰ্ণ নামৰ এটা বিতৰকৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰাহকৰ প্ৰতিবাদ । চিলিণ্ডাৰৰ ক'লা বজাৰ চলোৱাৰ অভিযোগত অনুজ্ঞাপত্ৰ বাতিলৰ দাবী ৰাইজৰ ।
Published : April 25, 2026 at 8:40 PM IST
নলবাৰী : মধ্যপ্ৰাচ্যৰ সংঘাতৰ ফলত দেশজুৰি ৰন্ধন গেছৰ নাটনি হৈছে । এইক্ষেত্ৰত এতিয়াও স্বাভাৱিক পৰিস্থিতি এতিয়াও ঘূৰি অহা নাই । যাৰ ফলত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰন্ধন গেছৰ নাটনিৰ প্ৰভাৱ দেখা গৈছে ।
আনকি এটা চিলিণ্ডাৰৰ বাবে গ্ৰাহকে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে । বুকিং কৰিও গ্ৰাহকে চিলিণ্ডাৰ পোৱা নাই । যাৰ বাবে গ্ৰাহকে যমৰ যাতনা ভুগিছে । এনে পৰিস্থিতিত ঠায়ে ঠায়ে গ্ৰাহকৰ ক্ষোভৰ বহিঃপ্ৰকাশ হোৱাও দেখা গৈছে ।
তেনে এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে নলবাৰী চহৰত । এটা চিলিণ্ডাৰৰ বাবে নলবাৰীৰ একাংশ গ্ৰাহকে চৰম দুৰ্ভোগ ভুগিছে । ১৪/১৫ ঘণ্টা ধৰি শাৰী পাতিও চিলিণ্ডাৰ পোৱা নাই । নলবাৰী চহৰৰ পল্লা পথত থকা ৰেড হৰ্ণ নামৰ বিতৰকটোত পুৱাৰ পৰা নিশালৈ শাৰী পাতিও নিজৰ নামত বুকিং হোৱা চিলিণ্ডাৰ নাপায় একাংশ গ্ৰাহক ক্ষোভিত হৈ পৰিছে । যাৰ ফলশ্ৰুতিত শনিবাৰে নলবাৰী চহৰ উত্তাল হৈ পৰে । ক্ষোভিত গ্ৰাহকসকলে বিতৰকৰ সন্মুখত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । পুৰুষ-মহিলাসকলে মূল পথটো অৱৰোধ কৰে । অৱশেষত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
ৰাইজৰ অভিযোগ যোগান বিভাগ আৰু বিতৰকৰ দায়িত্বহীনতাৰ বাবে ৰাইজে চিলিণ্ডাৰৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে । ৰন্ধন গেছৰ নাটনিৰ অজুহাতত বিতৰকটোৱে গ্ৰাহকক চৰম যন্ত্ৰণা ভোগাইছে বুলিও গ্ৰাহকসকলে অভিযোগ কৰে । ইয়াৰ বিপৰীতে চিলিণ্ডাৰ বৃহৎ ক'লা বজাৰ আৰম্ভ হোৱাৰো অভিযোগ কৰে গ্ৰাহকে । একাংশ গ্ৰাহকৰ মতে তেওঁলোকে বুকিং কৰিও এটা চিলিণ্ডাৰৰ বাবে ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি শাৰী পাতিছে আৰু চিলিণ্ডাৰ পোৱা নাই কিন্তু ক'লা বজাৰত উভৈনদী চিলিণ্ডাৰ । গ্ৰাহকসকলে ক'লা বজাৰত একোটা চিলিণ্ডাৰ ২০০০-২৫০০ টকাত বিক্ৰী হোৱাৰ অভিযোগ কৰিছে । যাৰ বাবে গৰ্ডন ফিল্ডৰ সন্মুখত থকা ৰেড হৰ্ণ নামৰ গেছ বিতৰকটোৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ বাতিল কৰাৰো দাবী জনাইছে ক্ষোভিত গ্ৰাহকে ।
এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী গ্ৰাহকে কয়, "আজি এমাহ ধৰি মই বুকিং কৰাৰ পিছতো দুটা চিলিণ্ডাৰ কেনচেল হৈ গ'ল । আজি ৪ বজাৰ পৰা ৰৈ আছোঁ । নলবাৰীত কিয় এই পৰিস্থিতি ? ইয়াত ইমান আঞ্চলিক দল আছে । বিজেপিৰ সক্ৰিয় কৰ্মী আছে । নলবাৰীবাসীৰ এই দুৰ্ভোগ তেওঁলোকে দেখা নাই ! নলবাৰীৰ মাজমজিয়াত এই পৰিস্থিতি । প্ৰশাসনৰ গুৰুত্ব নাই । আমাৰ দাবী এই এজেঞ্চীৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ বাতিল কৰিব লাগিব ।" নলবাৰীত ৰেড হৰ্ণ এজেঞ্চীৰ দালালৰাজ নচলিব বুলিও তেওঁলোকে দাবী কৰে ।
আন এগৰাকী গ্ৰাহকে কয়, "মই ৪ বজাতে আহিছোঁ । ইয়াত দালালৰাজ চলিছে । নিশা তলা লগাই তেওঁলোকে ভিতৰত কাম কৰি থাকে । পিছ দুৱাৰেদি তেওঁলোকে চিলিণ্ডাৰৰ দালালগিৰি কৰি আছে । হোটেলবোৰ কেনেকৈ চলি আছে । সকলোতে ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ হৈ আছে । মোক এজনে কৈছে ২২০০-২৫০০ লাগিব মই চিলিণ্ডাৰ দি দিম । দালালে চিলিণ্ডাৰ পায় ।"
লক্ষণীয়ভাৱে চৰকাৰ তথা আইঅ'চিএল কৰ্তৃপক্ষই বাৰে বাৰে ঘোষণা কৰি আছে যে অসমত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে ৰন্ধন গেছ মজুত আছে । অসমত ৰন্ধন গেছৰ নাটনি হোৱা নাই । তেনেহ'লে কিয় এই পৰিস্থিতি ?
শেহতীয়াকৈ আইঅ'চিএল কৰ্তৃপক্ষই সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ঘোষণা কৰিছে যে ইকেৱাইচি নোহোৱাৰ বাবে গ্ৰাহকৰ সমস্যা হৈছে । কিন্তু ৰন্ধন গেছৰ ক'লা বজাৰৰ কথাও স্বীকাৰ কৰিছে কৰ্তৃপক্ষই । এই অভিযোগত ৰাজ্যত ৬ টাকৈ এলপিজি বিতৰক বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু ৮৮ টা বিতৰকক কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী দিয়া হৈছে বুলিও আইঅ'চিএল কৰ্তৃপক্ষই জনাইছে । কিন্তু ইয়াৰ পিছতো ৰাজ্যত চলি আছে নেকি ৰন্ধন গেছৰ ক'লা বজাৰ ? যাৰ বাবে চৰকাৰে বান্ধি দিয়া নিয়ম অনুসৰি বুকিং কৰিও গ্ৰাহকে লাভ কৰা নাই চিলিণ্ডাৰ ।
উল্লেখ্য যে চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ চিলিণ্ডাৰ বুকিঙৰ ক্ষেত্ৰত নিয়ম বান্ধি দিছিল । চহৰাঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰত চিলিণ্ডাৰ বুকিঙৰ বাবে ২৫ দিন আৰু গ্ৰামাঞ্চলত ৪৫ দিনৰ সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছে ।
