বিজ্ঞান শাখাত নিম্ন মানৰ প্ৰদৰ্শন, উদ্বিগ্ন ধেমাজিৰ বৌদ্ধিক মহল
মাত্ৰ ৭০.০৩ শতাংশ উত্তীৰ্ণৰে নিম্ন প্ৰদৰ্শন কৰাক লৈ চিন্তিত ৷
Published : April 29, 2026 at 6:18 PM IST
ধেমাজি: মঙলবাৰে ঘোষণা কৰা হ'ল উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ে খুবেই ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছে এই ফলাফলত । পিছে এনে কিছু মহাবিদ্যালয় আছে যিসমূহৰ ফলাফল অত্যন্ত নিম্নমানৰ । পিছে এইবাৰ ধেমাজি জিলাই ৰাজ্যখনৰ ভিতৰতে বিজ্ঞান শাখাত অত্যন্ত নিম্ন প্ৰদৰ্শন কৰা পৰিলক্ষিত হয় ।
মাত্ৰ ৭০.০৩ শতাংশ উত্তীৰ্ণৰে নিম্ন প্ৰদৰ্শন কৰাক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে ধেমাজিৰ বিদ্বান মহল ৷ সামগ্ৰিকভাৱে জিলাখনত বিজ্ঞান শাখাত উত্তীৰ্ণ হাৰ নিম্ন প্ৰদৰ্শন কৰাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ধেমাজি মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰাণী বিজ্ঞান বিভাগৰ প্ৰবক্তা ডঃ বনজিৎ ভট্টই ৷
তেওঁ কয়,"অতি হতাশজনক কথাটো হ’ল যে এই জিলাখনে ৭০শতাংশ উত্তীৰ্ণ হাৰে সৰ্বনিম্ন স্থানত আছে ৷ এইটোৱে আমাৰ জিলাখনৰ বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্ৰত হতাশাজনক খবৰ । তাতকৈ দুখৰ জনক কথাটো হ’ল যে এই জিলাখন শিক্ষামন্ত্ৰীৰ গৃহ জিলা ৷ গতিকে এই কাৰণটো কিয় হ’ল ? আমাৰ বিদ্যায়তনিক দিশত কিবা কেৰোণ আছে নেকি ?"
তেওঁ পুনৰ কয়,"এইখিনি আমি বিচাৰ কৰি চাবৰ সময় হৈছে ৷ কিয়নো আজিকালি বিদ্যালয় পৰিকাঠামো যথেষ্ট উন্নত হ’ল ৷ শিক্ষকসকলো আগৰ তুলনাত যথেষ্ট অভিজ্ঞ শিক্ষক হ’ল ৷ তাৰ মাজতো বিজ্ঞান শাখাত পাঠদানত ত্ৰুটী থাকি গ’ল নেকি ? তাৰ অলত আমি নিম্নমানৰ এটা ফলাফল আমি পালোঁ ।"
তদুপৰি তেওঁ আৰু কয়,"এই ফলাফলেই শেষ কথা নহয় । ইয়াৰ পৰা শিক্ষা লৈ অনাগত দিনত শৈক্ষিক পৰিৱেশ পুনৰ উদ্ধাৰ বাবে যিখিনি কৰণীয় সেইখিনি মনোনিৱেশ কৰাটোৱে জিলাখনৰ বাবে আটাইতকৈ ফলপ্ৰসূ দিশ হ’ব ৷"