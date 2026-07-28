ETV Bharat / state

মাতৃভূমিৰ বিপদে গ্লাছগোত কন্দুৱাইছে লাভলীনাক, মন বহুৱাব পৰা নাই খেলত

গ্লাছগো কমনৱেল্থ গেমছৰ পৰা অলিম্পিক পদক বিজয়ী লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ ফেচবুক পোষ্ট ৷

ASSAM FLOOD 2026
অসমৰ বানক লৈ চিন্তিত লাভলীনা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 28, 2026 at 11:55 AM IST

|

Updated : July 28, 2026 at 12:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

সৰুপথাৰ: অলিম্পিক পদক বিজয়ী বক্সাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে অসমৰ বানক লৈ দুখ প্ৰকাশ কৰিছে ৷ লাভলীনা সম্প্ৰতি গ্লাছগো কমনৱেলথ গেমছত ব্যস্ত হৈ আছে ৷ স্কটলেণ্ডৰ গ্লাছগোত অনুষ্ঠিত কমনৱেলথ গেমছত ব্যস্ত হৈ থকাৰ পিছতো অসমৰ খবৰ লৈছে লাভলীনাই ৷ ৩১ তাৰিখে পুনৰ খেলত অৱতীৰ্ণ হ'ব অসমজীয়ৰী ৷

উল্লেখ্য যে, বানে জুৰুলা কৰা উজনি অসমৰ তিনিখনকৈ জিলাত বৰ্তমানেও শেষ হোৱা নাই দুৰ্যোগ ৷ প্ৰলয়ংকাৰী বানে নিমিষতে শেষ কৰিলে বহু লোকৰ জীৱন, সম্পত্তি ৷ কোনেও কল্পনাই কৰিব নোৱৰা এটা দৃশ্য ৷ অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বানাক্ৰান্ত ৰাইজলৈ সাহাৰ্য বিতৰণ কৰা হৈছে ৷

বৰ্তমান বান কমিছে যদিও বহু ঠাইত কমা নাই পানী ৷ বন্যাৰ্তৰ বিননিক লৈ সমগ্ৰ অসমে যেন চকুলো টুকিছে ! যিয়ে যেনেকৈ পাৰে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে বানাক্ৰান্তক ৷

অসমৰ দুৰ্যোগৰ সময়ত অলিম্পিক বিজয়ী লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে সামাজিক মাধ্যমৰ যোগেদি প্ৰতি মুহূৰ্তত অসমৰ পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে অৱগত হৈ থকাৰ কথা উল্লেখ কৰি সকলোকে এই পৰিস্থিতিৰে মোকাবিলা কৰাৰ বাবে ভগৱানে শক্তি দিয়াৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰে ৷

ফেচবুকত লাভলীনাই কয়, "নমস্কাৰ, মই এতিয়া কমনৱেলথ গেমছত আছোঁ আৰু মোৰ ৩১ তাৰিখে মেচ আছে ৷ আৰু মোৰ বহুত বেছি বেয়া লাগিছে যে অসমৰ যি অৱস্থা এই মুহূৰ্তত, ভালদৰে নিজৰ গেমত ফ'কাছ কৰিব পৰা নাই ৷ কাৰণ ভিডিঅ'বোৰ চাই আছোঁ, মানুহ কি অৱস্থাত আছে, কি কি প্ৰব্লেম হৈছে এই মুহূৰ্তত, এইবোৰ দেখি একেবাৰে মনটো কেনেকুৱা লাগিছে বুজাব পৰা নাই ৷"

তেওঁ লগতে কয়, "এটাই ক'ম যাতে ভগৱানে সকলোকে শক্তি দিয়ক এই সময়খিনিত যুঁজিবৰ কাৰণে, এই সময়খিনি যাতে সোনকালে পাৰ হৈ যায় ৷ আমি যাতে আকৌ স্বাভাৱিক হ'ব পাৰো ৷ বুজি পাওঁ ইমান সোনকালে সকলো বস্তু সমাধান হৈ নাযায়, সময় লাগিব ৷ কিন্তু সকলোৱে যাতে এই মুহূৰ্তত ষ্ট্ৰং (Strong) হৈ থাকে ৷"

লাভলীনাই আৰু কয়, "এটা কথা ভাল লাগিছে যে বহুত মানুহ ওলাই আহিছে, সহায় কৰিছে ৷ এই মুহূৰ্তত আমাৰ গোটেই অসমখন এক হৈ আছে ৷ এইটো কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে ৷ আৰু নিজেও চেষ্টা কৰিছোঁ যি পাৰো কৰিবৰ কাৰণে ৷ আমাৰ মানুহ লাগি আছে য'ত যেনেকে পাৰিছে সহায় কৰিবৰ কাৰণে ৷ এই মুহূৰ্তখিনিত ভগৱানে যেন সকলোকে শক্তি দিয়ে এই মুহূৰ্তখিনিৰ পৰা সোনকালে পাৰ হৈ যাবৰ কাৰণে ৷"

লগতে পঢ়ক : মহেন্দ্ৰ হাজৰিকাৰ বান সাহায্য সংগ্ৰহ: দুখৰ পিছত আকৌ সুখ আহিব...

অসমৰ বন্যাৰ্তলৈ সহমৰ্মিতা ইজৰাইলৰ, কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ

সৰ্বোচ্চ হেৰুৱাই বন্যাৰ্তৰ চকুলো, ৰ’দত শুকুৱাইছে স্মৃতিবোৰ

Last Updated : July 28, 2026 at 12:08 PM IST

TAGGED:

লাভলীনা বৰগোহাঁই
অসমত বানপানী
অসমৰ বান সমস্যা
ASSAM FLOOD SITUATION
ASSAM FLOOD 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.