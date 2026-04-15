ৰঙালীৰ ৰঙত আত্মহাৰা লাভলীনা বৰগোহাঁই : ফেচবুকতে জনালে নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা

rongali bihu 2026
পিতৃ-মাতৃৰ সৈতে পৰম্পৰাগত মেখেলা-চাদৰ পৰিধান কৰি ফটোৰ বাবে প’জ দিছে বক্সাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে (Lovlina Borgohain facebook page)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 15, 2026 at 11:38 PM IST

সৰুপথাৰ: ৰঙালীৰ ৰঙেৰে ভৰি পৰিছে ৰাজ্য ৷ আজি সাতবিহুৰ দ্বিতীয়টো দিন অৰ্থাৎ মানুহ বিহু ৷ তাৰমাজতো সকলোৰে এটাই আক্ষেপ, এটাই দুখ ৷ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ অবিহনে অসমবাসীয়ে এইবেলি উদযাপন কৰিছে প্ৰথমটো ৰঙালী বিহু ৷

অসমীয়াৰ হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুৰ উছাহ বৰ্তমান ৰাজ্যৰ চুকে-কোণে বিৰাজ কৰিছে । সকলোৰে দৰে অসমৰ গৌৰৱ তথা অলিম্পিকৰ পদক বিজয়ী বক্সাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁইক বুধবাৰৰ দিনটোত দেখা যায় বিহুৰ সম্পূৰ্ণ পৰম্পৰাগত সাজত ৷

খেলৰ ব্যস্ততাৰ বাবে প্ৰায়ে বিহুৰ সময়ত ঘৰৰ পৰা আঁতৰত থকা লাভলীনা এইবাৰ এদিনৰ বাবে হ’লেও ঘৰলৈ আহি বিহুৰ আনন্দত মতলীয়া হৈছে ।

চাহ বাগিচাৰ সেউজীয়া পৰিৱেশত থিয় হৈ লাভলীনাই সকলো অসমবাসীক নতুন বছৰ আৰু ৰঙালী বিহুৰ ওলগ জনায় । মহিলা বক্সাৰগৰাকীয়ে বিহুৰ শুভেচ্ছা প্ৰদান কৰি এনেদৰে কয়, ‘‘সকলোকে অসমীয়া নতুন বৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছো । ৰঙালী বিহুৱে সকলোৰে জীৱনলৈ আনন্দৰ ৰং কঢ়িয়াই আনক, তাৰেই কামনা কৰিছো ।’’

নিজৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰি খেলুৱৈগৰাকীয়ে জনায় যে খেলৰ প্ৰশিক্ষণ আৰু প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে প্ৰায়ে বিহুৰ সময়ত তেওঁ বাহিৰত থাকিবলগীয়া হয় । কিন্তু এইবাৰ অলপ সময় উলিয়াই তেওঁ নিজৰ গাঁৱলৈ আহিছে । তেওঁৰ মতে, গাঁৱৰ বিহুৰ মাজত যি মাদকতা আছে, সেয়া আন ক’তো পোৱা নাযায় ।

সৰুকালত হুঁচৰি মাৰিবলৈ যোৱা স্মৃতিবোৰ ৰোমন্থন কৰি তেওঁ কয় যে আজিও হয়তো তেওঁ হুঁচৰি মাৰিবলৈ ওলাই যাব । এগৰাকী বিশ্ববিখ্যাত খেলুৱৈ হৈও নিজৰ মাটি আৰু সংস্কৃতিৰ প্ৰতি লাভলীনাৰ এই টান সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসনীয় ।

সামাজিক মাধ্যম ফেচবুকযোগে কিছুসময়ৰ বাবে মন্তব্য কৰি লাভলীনাই কয়, ‘‘নমস্কাৰ, সকলোকে নতুন বৰ্ষ, অসমীয়া নতুন বৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছো, শুভকামনা জনাইছো । যিহেতু ব’হাগ বিহু হয়, ব’হাগ বিহুতো ৰঙালী বিহু । সকলোৰে জীৱনত যাতে এনেদৰেই ৰং সানি দিয়ে এই বিহুৱে তাৰে কামনা কৰিছো । মই ঘৰলৈ আহিছো এদিনৰ কাৰণে । এনেকুৱা উৎসৱত সদায় বাহিৰতে থকা হয়, খেলত থকা হয় । সেইটো কাৰণে এইবাৰ অকণমান সময় পালো আৰু এদিনৰ কাৰণে হ’লেও গুচি আহিলোঁ আৰু কালিও আমি দীপৰ বিল গৈছিলো ৷ তাতো ফটো মাৰিলোঁ, বাইদেউহঁত আছিলে, নাও চলালোঁ । বহুত বেছি ভাল লাগিছে ।’’

খেলুৱৈগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘এই বিহুৰ দিনবোৰত যিবোৰ আমাৰ নীতি-নিয়ম হয়, সেইবোৰ পালন কৰি ভাল লাগিছে । হুঁচৰি মাৰিবলৈ যোৱা যিবোৰ স্মৃতি আছিলে, সেইবোৰো মনত পৰে । আজিও চাগে যাম হুঁচৰি মাৰিবৰ কাৰণে । বহুত বহুত বেছি ভাল লাগিছে । এই ব’হাগ বিহুৱে বহুত স্মৃতি আমাৰ আকৌ মনত পেলাই দিয়ে । নিজৰ গাঁৱখনত এনেকুৱা দিনবোৰত ঘৰলৈ আহি সকলোকে লগ পাই বহুত বেছি ভাল লাগিছে । শেষত সকলোকে আকৌ এবাৰ নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনাইছো ।’’

লগতে পঢ়ক: ঢোলৰ গুমগুমনিত কঁপিল পূব-মৰিগাঁও নগৰ আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু সন্মিলন

