ETV Bharat / state

প্ৰথমে চিনাকি, তাৰ পাছত লাভ জেহাদৰ বলি ! বিহাৰত উদ্ধাৰ ফিল’বাৰীৰ যুৱতী

ফিল’বাৰীত লাভ জেহাদৰ ঘটনা ৷ হিন্দুৰ পৰিচয়েৰে মুছলমান যুৱকে হিন্দু যুৱতীক পলুৱাই নিয়াৰ অভিযোগ ৷ বিহাৰৰ মুজাফাপুৰত কৰায়ত্ত অভিযুক্ত শ্বেখ ছাকিল চিদ্দিকি নামৰ অভিযুক্তটো ৷

Love Jihad : Tinsukia Phillobari Hindu girl allegedly kidnapped by Muslim boy
ফিল’বাৰীত লাভ জেহাদৰ ঘটনা (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 13, 2026 at 12:59 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

তিনিচুকীয়া: দুদিনৰ চিনাকী কোনো অচিনাক্ত যুৱকৰ প্ৰেমত পৰিছে নেকি ? সাৱধান ! লাভ জেহাদৰ বলি হ'ব পাৰে আপুনিও ! কিয়নো নলবাৰী, লখিমপুৰৰ পাছত এইবাৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ ফিল’বাৰীত লাভ জেহাদৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ এক গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।

ফিল’বাৰী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত এখন গাঁৱৰ এগৰাকী হিন্দু যুৱতীক এজন মুছলমান যুৱকে নিজকে হিন্দু বুলি পৰিচয় দি প্ৰেমৰ জালত পেলাইছিল ৷ মিনিটে মিনিটে কেৱল ফোনত কথা হয় দুয়োৰে ৷ বাবু ভাত খালাৰ পৰা আদি কৰি ছোৱালীজনী ক’ত যায়, কাৰ লগত ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে সকলো নজৰত ৰাখে যুৱকজনে ৷ অভিযুক্তটোৰ নাম শ্বেখ ছাকিল চিদ্দিকি, নিজকে সমীৰ বুলি পৰিচয় দিছিল ৷

হিন্দুৰ পৰিচয়েৰে মুছলমান যুৱকে হিন্দু যুৱতীক পলুৱাই নিয়াৰ অভিযোগ (ETV Bharat Assam)

মিঠা মিঠা কথাৰে শ্বেখ ছাকিল চিদ্দিকিকে হিন্দু যুৱতীগৰাকীক ভৱিষ্যতৰ ঘৰ সজাৰ সপোন দেখুৱাইছিল ৷ এনেদৰেই চেগ বুজি নিজকে হিন্দু বুলি পৰিচয় দিয়া চিদ্দিকিয়ে বুধবাৰে যুৱতীগৰাকীক পলুৱাই বিহাৰলৈ লৈ যায় ৷ এই কথা গম পোৱাৰ লগে লগে যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়ালে কাষ চাপে আৰক্ষীৰ ৷ ঘটনাটো পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে ফিল’বাৰী অঞ্চলটোত এক চেপা-উত্তেজনাই বিৰাজ কৰে ৷

স্থানীয় লোকৰ ভাষ্য অনুসৰি, ফিল’বাৰীৰ এখন গাঁৱৰ এগৰাকী যুৱতীৰ সৈতে ৪ নং কাকজান গাঁ‌ৱৰ শ্বেখ ছাকিল চিদ্দিকি নামৰ যুৱকজনে সমীৰ বুলি হিন্দু যুৱকৰ পৰিচয় দি প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছিল ৷ শ্বেখ ছাকিল চিদ্দিকি নামৰ যুৱকজনে বুধবাৰে যুৱতীগৰাকীক পলুৱাই লৈ যোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । তাৰ পাছতে যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে ফিল'বাৰী আৰক্ষী থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে ৷ এজাহাৰত উল্লেখ কৰা অনুসৰি তিনিচুকীয়া জিলাৰ ফিল'বাৰী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ৪ নং কাকজন গাঁৱৰ শ্বেখ আব্বাজ খানৰ পুত্ৰ শ্বেখ ছাকিল চিদ্দিকি । যুৱকজনৰ পিতৃ বৰ্তমান বিহাৰত বসবাস কৰাৰ কথা জানিব পৰা গৈছে ৷

Love Jihad : Tinsukia Phillobari Hindu girl allegedly kidnapped by Muslim boy
ভুক্তভোগী যুৱতীৰ পিতৃয়ে থানাত দাখিল কৰা এজাহাৰ (ETV Bharat Assam)

সমগ্ৰ ঘটনাটো পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে শুকুৰবাৰে ফিল’বাৰী অঞ্চলটোত চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰে আৰু শ্বেখ ছাকিল চিদ্দিকিৰ বাসগৃহত যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়াল তথা স্থানীয় লোক উপস্থিত হৈ এক হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে । পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ ততাতৈয়াকৈ ঘটনাস্থলীত ডুমডুমা সম-জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক উপস্থিত হয় আৰু ক্ষিপ্ৰতাৰে তদন্ত আৰম্ভ কৰে ৷

ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীৰ পিতৃয়ে থানাত দাখিল কৰা এজাহাৰত শ্বেখ ছাকিল চিদ্দিকি নামৰ মুছলমান যুৱকজনে তেওঁৰ কন্যাক পলুৱাই নিয়া বুলি উল্লেখ কৰে ৷ লগতে তেওঁ উল্লেখ কৰে, ‘‘শ্বেখ ছাকিল চিদ্দিকিৰ পিতৃয়ে দুমাহমানৰ পূৰ্বে মোৰ ঘৰত কাম কৰিবলৈ আহিছিল ৷ তেতিয়াই শ্বেখ ছাকিলে মোৰ ছোৱালীৰ লগত চিনাকী হৈ প্ৰায়ে ফোনত কথা পাতিবলৈ লয় ৷ মই জনাত টকাৰ প্ৰলোভন দি সি মোৰ ছোৱালীজনীক ৰাস্তাৰ পৰা উঠাই লৈ গৈছে ৷’’

‘‘মোৰ ছোৱালীজনীক অপৰণ কৰা হৈছে ৷ মই কেতিয়াও এয়া মানি নলওঁ ৷ অতি কম সময়ৰ ভিতৰত দোষীক কাৰায়ত্ত কৰি শাস্তি দিব লাগে ৷’’ এই বুলি এজাহাৰত ভুক্তভোগীৰ পিতৃয়ে উল্লেখ কৰে ৷

Love Jihad : Tinsukia Phillobari Hindu girl allegedly kidnapped by Muslim boy
মুজাফাপুৰৰ ৰে’ল ষ্টেচনত যুৱতীক উদ্ধাৰ (ETV Bharat Assam)

জানিব পৰা মতে, বিহাৰৰ মুজাফাপুৰৰ ৰে’ল ষ্টেচনত যুৱতীগৰাকীক স্থানীয় আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে শ্বেখ ছাকিল চিদ্দিকিক কৰায়ত্ত কৰে । ডুমডুমা সম-জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক দিগন্ত দত্তৰ তৎপৰতাত লাভ জেহাদৰ বলি হোৱা যুৱতীগৰাকীৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ সক্ষম হয় ৷

ইতিমধ্যে অসম আৰক্ষীৰ এটা দল অভিযুক্ত যুৱকসহ লাভ জেহাদৰ বলি হোৱা যুৱতীগৰাকীক চমজি ল’বলৈ শুকুবাৰে নিশা বিহাৰৰ মুজাফাপুৰলৈ ৰাওনা হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে । অৱশ্যে তদন্তৰ খাতিৰত বৰ্তমানলৈকে সংবাদ মাধ্যমৰ সমুখত আৰক্ষীয়ে কোনো তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই ৷

এই ঘটনা সন্দৰ্ভত এজন লোকে কয়, ‘‘হিন্দু সমাজ আজি লজ্জিত ৷ নিজকে হিন্দু বুলি মুছলমান যুৱকে পলুৱাই নিলে হিন্দু যুৱতীক ৷ এই কথা গম পোৱাৰ পাছতে আমি আৰক্ষীৰ কাষ চাপিলো আৰু আজি গোটেই ৰাইজে একগোট হৈ ফিল’বাৰীত থকা মুছলমান যুৱকজনৰ ঘৰ ঘেৰাও কৰিছো ৷’’

আন এজন লোকে কয়, ‘‘আমাৰ এই অঞ্চলত আগতে কাহানিও নোহোৱা এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ এজন যুৱকে ভুৱা পৰিচয়ৰে হিন্দু যুৱতীক ফচাই পলুৱাই লৈ যায় ৷ আমি সন্দেহবশতঃ নিজকে সমীৰ বুলি পৰিচয় দিয়া যুৱকজনৰ পৰিয়ালক লগ কৰো ৷ তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতোতে অনুভৱ হয় যে এই ঘটনাটোত তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকো জড়িত আছে ৷’’

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘অতি সোনকালে আৰক্ষীয়ে যুৱতীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিব লাগে ৷ নহ’লে ইয়াত সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷’’

লগতে পঢ়ক : আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলাবলৈ চেষ্টা কৰোতেই ভৰি ভাঙিল অভিযুক্তৰ

লগতে পঢ়ক : সুমিত কুমাৰ নাম লৈ ভয়ংকৰ কাণ্ড কৰিলে হাছমতে?

লগতে পঢ়ক : লাভ জেহাদৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হ'ব চৰকাৰ: জয়ন্ত মল্লবৰুৱা

লগতে পঢ়ক : নলবাৰীত একপক্ষীয় প্ৰেমৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি: পূৰ্বৰে পৰাই আছিফে দি আছিল হত্যাৰ ভাবুকি

TAGGED:

ফিল’বাৰীত লাভ জেহাদৰ ঘটনা
বিহাৰত উদ্ধাৰ ফিল’বাৰীৰ যুৱতী
হিন্দু যুৱতীক পলুৱাই নিয়াৰ অভিযোগ
ফিল’বাৰী আৰক্ষী থানা
LOVE JIHAD IN TINSUKIA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.