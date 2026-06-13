প্ৰথমে চিনাকি, তাৰ পাছত লাভ জেহাদৰ বলি ! বিহাৰত উদ্ধাৰ ফিল’বাৰীৰ যুৱতী
ফিল’বাৰীত লাভ জেহাদৰ ঘটনা ৷ হিন্দুৰ পৰিচয়েৰে মুছলমান যুৱকে হিন্দু যুৱতীক পলুৱাই নিয়াৰ অভিযোগ ৷ বিহাৰৰ মুজাফাপুৰত কৰায়ত্ত অভিযুক্ত শ্বেখ ছাকিল চিদ্দিকি নামৰ অভিযুক্তটো ৷
Published : June 13, 2026 at 12:59 PM IST
তিনিচুকীয়া: দুদিনৰ চিনাকী কোনো অচিনাক্ত যুৱকৰ প্ৰেমত পৰিছে নেকি ? সাৱধান ! লাভ জেহাদৰ বলি হ'ব পাৰে আপুনিও ! কিয়নো নলবাৰী, লখিমপুৰৰ পাছত এইবাৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ ফিল’বাৰীত লাভ জেহাদৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ এক গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।
ফিল’বাৰী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত এখন গাঁৱৰ এগৰাকী হিন্দু যুৱতীক এজন মুছলমান যুৱকে নিজকে হিন্দু বুলি পৰিচয় দি প্ৰেমৰ জালত পেলাইছিল ৷ মিনিটে মিনিটে কেৱল ফোনত কথা হয় দুয়োৰে ৷ বাবু ভাত খালাৰ পৰা আদি কৰি ছোৱালীজনী ক’ত যায়, কাৰ লগত ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে সকলো নজৰত ৰাখে যুৱকজনে ৷ অভিযুক্তটোৰ নাম শ্বেখ ছাকিল চিদ্দিকি, নিজকে সমীৰ বুলি পৰিচয় দিছিল ৷
মিঠা মিঠা কথাৰে শ্বেখ ছাকিল চিদ্দিকিকে হিন্দু যুৱতীগৰাকীক ভৱিষ্যতৰ ঘৰ সজাৰ সপোন দেখুৱাইছিল ৷ এনেদৰেই চেগ বুজি নিজকে হিন্দু বুলি পৰিচয় দিয়া চিদ্দিকিয়ে বুধবাৰে যুৱতীগৰাকীক পলুৱাই বিহাৰলৈ লৈ যায় ৷ এই কথা গম পোৱাৰ লগে লগে যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়ালে কাষ চাপে আৰক্ষীৰ ৷ ঘটনাটো পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে ফিল’বাৰী অঞ্চলটোত এক চেপা-উত্তেজনাই বিৰাজ কৰে ৷
স্থানীয় লোকৰ ভাষ্য অনুসৰি, ফিল’বাৰীৰ এখন গাঁৱৰ এগৰাকী যুৱতীৰ সৈতে ৪ নং কাকজান গাঁৱৰ শ্বেখ ছাকিল চিদ্দিকি নামৰ যুৱকজনে সমীৰ বুলি হিন্দু যুৱকৰ পৰিচয় দি প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছিল ৷ শ্বেখ ছাকিল চিদ্দিকি নামৰ যুৱকজনে বুধবাৰে যুৱতীগৰাকীক পলুৱাই লৈ যোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । তাৰ পাছতে যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে ফিল'বাৰী আৰক্ষী থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে ৷ এজাহাৰত উল্লেখ কৰা অনুসৰি তিনিচুকীয়া জিলাৰ ফিল'বাৰী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ৪ নং কাকজন গাঁৱৰ শ্বেখ আব্বাজ খানৰ পুত্ৰ শ্বেখ ছাকিল চিদ্দিকি । যুৱকজনৰ পিতৃ বৰ্তমান বিহাৰত বসবাস কৰাৰ কথা জানিব পৰা গৈছে ৷
সমগ্ৰ ঘটনাটো পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে শুকুৰবাৰে ফিল’বাৰী অঞ্চলটোত চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰে আৰু শ্বেখ ছাকিল চিদ্দিকিৰ বাসগৃহত যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়াল তথা স্থানীয় লোক উপস্থিত হৈ এক হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে । পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ ততাতৈয়াকৈ ঘটনাস্থলীত ডুমডুমা সম-জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক উপস্থিত হয় আৰু ক্ষিপ্ৰতাৰে তদন্ত আৰম্ভ কৰে ৷
ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীৰ পিতৃয়ে থানাত দাখিল কৰা এজাহাৰত শ্বেখ ছাকিল চিদ্দিকি নামৰ মুছলমান যুৱকজনে তেওঁৰ কন্যাক পলুৱাই নিয়া বুলি উল্লেখ কৰে ৷ লগতে তেওঁ উল্লেখ কৰে, ‘‘শ্বেখ ছাকিল চিদ্দিকিৰ পিতৃয়ে দুমাহমানৰ পূৰ্বে মোৰ ঘৰত কাম কৰিবলৈ আহিছিল ৷ তেতিয়াই শ্বেখ ছাকিলে মোৰ ছোৱালীৰ লগত চিনাকী হৈ প্ৰায়ে ফোনত কথা পাতিবলৈ লয় ৷ মই জনাত টকাৰ প্ৰলোভন দি সি মোৰ ছোৱালীজনীক ৰাস্তাৰ পৰা উঠাই লৈ গৈছে ৷’’
‘‘মোৰ ছোৱালীজনীক অপৰণ কৰা হৈছে ৷ মই কেতিয়াও এয়া মানি নলওঁ ৷ অতি কম সময়ৰ ভিতৰত দোষীক কাৰায়ত্ত কৰি শাস্তি দিব লাগে ৷’’ এই বুলি এজাহাৰত ভুক্তভোগীৰ পিতৃয়ে উল্লেখ কৰে ৷
জানিব পৰা মতে, বিহাৰৰ মুজাফাপুৰৰ ৰে’ল ষ্টেচনত যুৱতীগৰাকীক স্থানীয় আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে শ্বেখ ছাকিল চিদ্দিকিক কৰায়ত্ত কৰে । ডুমডুমা সম-জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক দিগন্ত দত্তৰ তৎপৰতাত লাভ জেহাদৰ বলি হোৱা যুৱতীগৰাকীৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ সক্ষম হয় ৷
ইতিমধ্যে অসম আৰক্ষীৰ এটা দল অভিযুক্ত যুৱকসহ লাভ জেহাদৰ বলি হোৱা যুৱতীগৰাকীক চমজি ল’বলৈ শুকুবাৰে নিশা বিহাৰৰ মুজাফাপুৰলৈ ৰাওনা হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে । অৱশ্যে তদন্তৰ খাতিৰত বৰ্তমানলৈকে সংবাদ মাধ্যমৰ সমুখত আৰক্ষীয়ে কোনো তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই ৷
এই ঘটনা সন্দৰ্ভত এজন লোকে কয়, ‘‘হিন্দু সমাজ আজি লজ্জিত ৷ নিজকে হিন্দু বুলি মুছলমান যুৱকে পলুৱাই নিলে হিন্দু যুৱতীক ৷ এই কথা গম পোৱাৰ পাছতে আমি আৰক্ষীৰ কাষ চাপিলো আৰু আজি গোটেই ৰাইজে একগোট হৈ ফিল’বাৰীত থকা মুছলমান যুৱকজনৰ ঘৰ ঘেৰাও কৰিছো ৷’’
আন এজন লোকে কয়, ‘‘আমাৰ এই অঞ্চলত আগতে কাহানিও নোহোৱা এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ এজন যুৱকে ভুৱা পৰিচয়ৰে হিন্দু যুৱতীক ফচাই পলুৱাই লৈ যায় ৷ আমি সন্দেহবশতঃ নিজকে সমীৰ বুলি পৰিচয় দিয়া যুৱকজনৰ পৰিয়ালক লগ কৰো ৷ তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতোতে অনুভৱ হয় যে এই ঘটনাটোত তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকো জড়িত আছে ৷’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘অতি সোনকালে আৰক্ষীয়ে যুৱতীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিব লাগে ৷ নহ’লে ইয়াত সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷’’