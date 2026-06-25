প্ৰেমৰ জটিল পৰিক্ৰমাত হতাশ প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাৰ চৰম সিদ্ধান্ত! ক'ত সেই দুৰ্ভগীয়া ঘটনা?

প্ৰেমৰ জটিল পৰিক্ৰমাত হতাশ প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাৰ চৰম সিদ্ধান্ত! ক'ত সেই দুৰ্ভগীয়া ঘটনা?
চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা । নলবাৰীৰ ঘন জংঘলৰ মাজত চিপ লোৱা অৱস্থাত উদ্ধা প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাক ।
Published : June 25, 2026 at 3:56 PM IST
নলবাৰী: প্ৰেমজনিত ঘটনাই সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰি থকাৰ সময়তে নলবাৰী জিলাৰ এক শোকাৱহ ঘটনাই বৃহস্পতিবাৰে সকলোৱে কন্দুৱাই গৈছে ৷
বৃহস্পতিবাৰ পুৱাৰ এই চাঞ্চল্যকৰ আৰু শিহৰণকাৰী ঘটনাটো নলবাৰী জিলাত সংঘটিত হয়। এহাল প্ৰেমিক প্ৰেমিকাই একেলগে জীৱন শেষ কৰি গছত ওলমি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হোৱাক লৈ জিলাখনত তীব্ৰ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে।
প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাই জিলাখনৰ বালিতাৰা অঞ্চলৰ এক ঘন জংঘলৰ মাজত এডাল গছত একেদাল ৰচিৰে নিজকে শেষ কৰিলে।
বালিতাৰাৰ পথাৰৰ ফালে থকা এক জংঘলত দুয়োৰে মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে সমগ্ৰ অঞ্চলত গভীৰ শোকৰ চাপ পৰিছে । প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাহালে কিয় এই চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে তাক লৈ চিন্তিত পৰিয়াল তথা অঞ্চলবাসী।
ঘটনাৰ বিৱৰণী মতে বুধবাৰে নিশা বাৰ বজাৰ পিছত প্ৰেমিকযুগল সন্ধানহীন হৈ আছিল । নিশা পঢ়ি থকা অৱস্থাতে মৃত যুৱতীগৰাকী ঘৰৰ পৰা নোহোৱা হৈছিল। ইয়াৰ পিছতে যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়ালে বিচাৰ-খোচৰ কৰে গোটেই নিশা । কিন্তু পুৱা সকলো বালিতাৰাৰ পথাৰৰ ফালৰ এখন জংঘলত দুয়োকে তেনেদৰে প্ৰত্যক্ষ কৰি মৰ্মাহত হয়।
ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত নলবাৰী আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহ দুটা গছৰ পৰা নমাই মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে নলবাৰী শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি হস্পিতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে । দুয়োৰে এই সিদ্ধান্তই গভীৰ শোকৰ বন্যা বোৱাইছে দুই পৰিয়ালৰ মাজত ।
এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় লোকে কয়,"পঢ়ি থকা ছোৱালীজনী নাই, লগে লগে দেউতাকে আমাক মাতিলে । আহি দেখা পাও যে ছোৱালীজনী নাই আৰু ঘৰৰ ওচৰে-পাজৰে বিচাৰ-খোচাৰ কৰিলোঁ, ছোৱালীজনীৰ কিবা হোৱা বুলি । কিন্তু একো খা-খবৰ গম নাপালোঁ । পিছত গম পালো যে এইখন গাঁৱৰে ল'ৰা এটাক ভাল পাই । তেওঁলোকৰ ঘৰত খবৰ কৰাৰ পাছত গম পালোঁ যে, ল'ৰাটোও নাই । পুৱা এতিয়া এই অৱস্থাত দেখা পাইছোঁ ।"