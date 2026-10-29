শিলচৰ-গুৱাহাটী যাত্ৰীবাহী ৰে’লৰ ইঞ্জিন লাইনচ্যুত : কেইবাখনো দূৰণিবটীয়া ৰে’লৰ চলাচল নিয়ন্ত্ৰণ
বদৰপুৰৰ বৰাক দলঙৰ ওপৰত শিলচৰ-গুৱাহাটী যাত্ৰীবাহী ৰে’লৰ ইঞ্জিনটো লাইনচ্যুত হয় ৷
Published : October 29, 2026 at 2:34 PM IST
হাফলং : বৃহস্পতিবাৰে লামডিং-বদৰপুৰৰ এটা পাহাৰীয়া অংশত এখন যাত্ৰীবাহী ৰে’লৰ ইঞ্জিন লাইনচ্যূত হয় ৷ ফলত ৰে’ল সেৱাত ব্যাঘাত জন্মে ৷ ৰে'ল বিভাগৰ এক বিবৃতিত এই কথা প্ৰকাশ ।
বিবৃতিত উল্লেখ কৰা অনুসৰি, বদৰপুৰৰ বৰাক দলঙৰ ওপৰত শিলচৰ-গুৱাহাটী যাত্ৰীবাহী ৰে’লৰ ইঞ্জিনটো লাইনচ্যুত হয় ৷ ফলত উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে’লৱেৰ লামডিং-বদৰপুৰ শাখাত ৰে’ল চলাচলত ব্যাঘাত জন্মে ।
https://t.co/q4clhofwdR— Northeast Frontier Railway (@RailNf) October 29, 2026
এই ঘটনাৰ ফলত কোনো লোক হতাহত বা আহত হোৱা নাই ৷ উক্ত অংশটোত চলি থকা কেইখনমান ৰে’লক আদবাটতে নিয়ন্ত্ৰণ বা ৰখাই দিয়া হৈছে ৷ ৰে’লৱেৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ তত্বাৱধানত ইতিমধ্যে পুনৰুদ্ধাৰৰ কাম হাতত লোৱা হৈছে । মুখ্য জনসংযোগ বিষয়া কপিঞ্জল কিশোৰ শৰ্মাই এক বিবৃতিত এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে ৷
ঘটনা কি ?
ৰে’লৱেই প্ৰকাশ কৰা বুলেটিন অনুসৰি, ২৯ অক্টোবৰৰ পুৱা ১১ বজাত ১৫৬১৬ নম্বৰৰ শিলচৰ–গুৱাহাটী যাত্ৰীবাহী ৰে’লখনৰ ইঞ্জিনটোৰ সন্মুখৰ ট্ৰলী পুৱা প্ৰায় ৮.৫০ বজাত বদৰপুৰ-সুকৃতিপুৰ অংশৰ ১৬৬/৭ কিলোমিটাৰ পইণ্টত, ৩৬৫ নম্বৰ দলঙৰ ওপৰত লাইনচ্যুত হয় ৷ ইঞ্জিনটোৰ চালকে পুৱা ৮.৩৪ বজাত বদৰপুৰৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাৰ পাছত সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক এই ঘটনাটোৰ বিষয়ে অৱগত কৰে ।
এই ঘটনাৰ তথ্য লাভ কৰাৰ পাছতে ৰে’লৱেৰ উদ্ধাৰকাৰী দলক সক্ৰিয় কৰা হয় আৰু পুৱা ৯.০৫ বজাত এ আৰ টি (Accident Relief Train) বিচৰা হয় । পুৱা ৯ বজাত এ আৰ এম ই (Accident Relief Medical Equipment)কো অৱগত কৰা হয় । উদ্ধাৰকাৰী দলে পুৱা ৯.৪১ বজাত বদৰপুৰৰ পৰা ৰাওনা হয় আৰু ৯.৫০ বজাত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় ৷
ইঞ্জিন লাইনচ্যুত হোৱাৰ ঘটনাৰ ফলত শিলচৰ আৰু গুৱাহাটীকে ধৰি বৰাক উপত্যকা তথা পাহাৰীয়া ৰে’লপথেৰে চলাচল কৰা যাত্ৰীবাহী ৰে’লসমূহৰ সময়সূচীত প্ৰভাৱ পৰে । ৰে’লৱে কৰ্তৃপক্ষই কেইবাখনো ৰে’লৰ চলাচল নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ লগতে এখন ৰে’লৰ যাত্ৰা আংশিকভাৱে বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ।
ৰে’লৱেৰ বুলেটিনত উল্লেখ কৰা অনুসৰি, ১৫৬১৬ নম্বৰৰ শিলচৰ-গুৱাহাটী ৰে’লখন বদৰপুৰৰ যাত্ৰা বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় । আনহাতে, ১৫৬১৫ নম্বৰৰ গুৱাহাটী–শিলচৰ ৰে’লখনৰ ২৯ অক্টোবৰত যাত্ৰা বাতিল কৰা হয় ।
দূৰণিবটীয়া ৰে’ল
ৰে’ল চলাচলৰ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিবলৈ উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে’লৱেই কেইবাখনো ৰে’লৰ চলাচল বিভিন্ন ষ্টেচনত নিয়ন্ত্ৰণ কৰা বা ৰখাই দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰে । বুলেটিন অনুসৰি, নিয়ন্ত্ৰণ কৰা বা ৰখাই দিয়া ৰে’লসমূহ হ’ল -
- ১৫৬১৫ নম্বৰৰ গুৱাহাটী-শিলচৰ ৰে’লখন বিহাৰত নিয়ন্ত্ৰণ
- ১৩১৭৫ নম্বৰৰ শিয়ালদহ-শিলচৰ ৰে’লখন ডিবলঙৰ পৰা পুৱা ৯.১০ বজাত যাত্ৰা কৰাৰ পাছত নিউ হাফলঙত নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত
- ১৩১২৬ নম্বৰৰ শিয়ালদহ-আগৰতলা ৰে’লখন কাটাখালৰ পৰা পুৱা ৯.৩৫ বজাত যাত্ৰা কৰাৰ পাছত বদৰপুৰত নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত
- ১৫৬৬০ নম্বৰৰ আগৰতলা-লোকমান্য তিলক টাৰ্মিনাছ ৰে’লখন ধৰ্মনগৰৰ পৰা পুৱা ৯.৪০ বজাত যাত্ৰা কৰাৰ পাছত নিউ কৰিমগঞ্জত নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত
- ১৩১৭৪ নম্বৰৰ আগৰতলা-শিয়ালদহ ৰে’লখন ধৰ্মনগৰত নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত
- ১৩১২৫ নম্বৰৰ শিয়ালদহ-আগৰতলা ৰে’লখন লামডিঙত নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত
যাত্ৰীসকলৰ মাজত অনিশ্চয়তা
এই অনাকাংক্ষিত ঘটনাৰ ফলত যাত্ৰীসকলৰ যাত্ৰাৰ পৰিকল্পনাত প্ৰভাৱ পৰাৰ আশংকা কৰা হৈছে । বিশেষকৈ শিলচৰ, বদৰপুৰ, হাফলং, লামডিং আৰু গুৱাহাটী অভিমুখে যাত্ৰা কৰা লোকসকলে ৰে’লৰ সময়সূচী সম্পৰ্কে শেহতীয়া তথ্য জানি লোৱাটো জৰুৰী ।
উল্লেখযোগ্য যে, লামডিং-বদৰপুৰ পাহাৰীয়া ৰে’লপথছোৱা দক্ষিণ অসমৰ লগতে ত্ৰিপুৰা, মিজোৰাম আৰু মণিপুৰৰ ৰে’ল যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰতো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । এই পথৰ কোনো অংশত ৰে’ল চলাচল ব্যাহত হ’লে যাত্ৰী আৰু সামগ্ৰী পৰিবহণত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ।
দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ আৰু ৰে’ল চলাচল স্বাভাৱিক হোৱাৰ সময় সম্পৰ্কে অপেক্ষা
ৰে’লৰ ইঞ্জিনটোৰ সন্মুখৰ ট্ৰলী কিয় লাইনচ্যুত হ’ল, দলঙৰ ওপৰত ৰে’লপথৰ কোনো কাৰিকৰী বিসংগতি আছিল নেকি, সেই বিষয়ে বাতৰি লিখা পৰলৈকে কোনো নিশ্চিত তথ্য লাভ কৰা নাই ।
একেদৰে, উদ্ধাৰ আৰু মেৰামতিৰ কাম কেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ’ব তথা ৰে’ল চলাচল সম্পূৰ্ণৰূপে কেতিয়া স্বাভাৱিক হ’ব, সেয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই । পৰিস্থিতি উন্নয়ন আৰু ৰে’ল চলাচল স্বাভাৱিক হোৱাৰ বিষয়ে ৰে’লৱেৰ পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশনাৰ বাবে অপেক্ষা কৰা হৈছে ।