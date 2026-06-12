ETV Bharat / state

ৰাস্তাৰ দুৰৱস্থা, জনপ্ৰতিনিধি টোপনিত: বৰফুকন আলিত জাকৈ বাই প্ৰতিবাদ মহিলাৰ

খোৱাঙৰ ঐতিহাসিক বৰফুকন আলিৰ বিধ্বস্তৰূপে জ্বলা-কলা খুৱাইছে ৰাইজক । পুখুৰী সদৃশ দ-গাঁতত পদুম ফুল দি জাকৈৰে মাছ মাৰি প্ৰতিবাদ স্থানীয় মহিলাৰ ।

Khowang women protest
খোৱাঙৰ বৰফুকন আলিত মহিলাৰ জাকৈ বাই প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 12, 2026 at 2:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড়: পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া চৰকাৰৰ দিনতো উন্নয়ন বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিবলগা হৈছে ৰাজ্যৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী ডিব্ৰুগড়ৰ খোৱাং সমষ্টিৰ ৰাইজে । বিগত ১০ বছৰে শাসক দলৰ বিধায়ক থকাৰ পাছতো জৰাজীৰ্ণ বাট-পথে জ্বলা-কলা খুৱাইছে খোৱাং সমষ্টিবাসী ৰাইজক ।

বিশেষকৈ সমষ্টিটোৰ মূল পথ খোৱাং ঐতিহাসিক বৰফুকন আলি পুখুৰী সদৃশ হৈ পৰাত যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজ সমস্যাত পৰিবলগা হৈছে ।‌ দীৰ্ঘদিন ধৰি ঐতিহাসিক পথটোৰ দুৰৱস্থাই ৰাইজক জীয়াতু ভোগাইছে । লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ অধীনত প্ৰায় ১২ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ খোৱাং আজাৰগুৰি আৰু ডিমৌ সংযোগী পথটোৰ অৱস্থা ইমানেই তথৈবচ হৈ পৰিছে যে পথৰ মাজতে পুখুৰী সদৃশ দ দ গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে ।

খোৱাঙৰ বৰফুকন আলিত মহিলাৰ জাকৈ বাই প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)

শতাধিক গাঁও সংযোগী অতি ব্যস্ততাপূৰ্ণ পথটোত যাতায়াত কৰি বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ- ছাত্ৰীৰ লগতে পথচাৰীয়ে দুৰ্ভোগ ভুগিছে । এজাক বৰষুণ দিয়াৰ পাছতে এই পথেৰে যাতায়াত কৰিবলৈ ভয় কৰা হৈছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে । আনকি পথৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা পুখুৰী সদৃশ গাঁতসমূহৰ বাবে প্ৰায়ে সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা ।

Khowang women protest
খোৱাঙৰ বৰফুকন আলিত জাকৈ বাই প্ৰতিবাদ মহিলাৰ (ETV Bharat Assam)

বিগত দহ বছৰৰ লগতে বৰ্তমানেও বিধায়ক হৈ থকা চক্ৰধৰ গগৈয়ে পথটো নিৰ্মাণত কোনো গুৰুত্ব আৰোপ নকৰাত ৰাইজৰ ক্ষোভ-অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি পাইছে । যাৰ বাবে পথটো মেৰামতিৰ দাবী তুলি ৰাইজ প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে । উপায়ন্তৰ হৈ শুকুৰবাৰে ৰাইজ ওলাই আহে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ । জৰাজীৰ্ণ পথটোৰ পুখুৰী সদৃশ দ-গাঁতত পদুম ফুল ৰোপণ কৰি জাকৈৰে মাছ মাৰি স্থানীয় মহিলাসকলে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ ।

khowang women protest
খোৱাঙত ৰাস্তাৰ দুৰৱস্থা, জনপ্ৰতিনিধিৰ নাই কাণসাৰ (ETV Bharat Assam)

ৰাইজৰ সমস্যাক বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈয়ে অলপো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ সমান্তৰালভাৱে লোক নিৰ্মাণ বিভাগেও পথটো মেৰামতি কৰিবলৈ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই । সেয়ে ক্ষোভিত ৰাইজে বিধ্বস্ত পথটো পুনৰ নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা কৰি যাতায়াতৰ সুচল ব্যৱস্থা কৰিবলৈ সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে জিলা আয়ুক্তক ৰাইজে আহ্বান জনাইছে ।

Khowang women protest
খোৱাঙৰ বৰফুকন আলিত পদুম ফুলাই প্ৰতিবাদ মহিলাৰ (ETV Bharat Assam)

প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি স্থানীয় মহিলাই কয়, "আমাৰ নিজৰেই বেয়া লাগিছে পথত জাকৈ মাৰিবলগা হৈছে । বিধায়কে নিজে পথৰ দুৰৱস্থা দেখিছে । তেওঁক আৰু ক'বলগা নাই । ল'ৰা-ছোৱালী বিদ্যালয়লৈ যাব পৰাকৈ এই পথটো ভাল কৰি দিয়ক । বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পৰা নিজৰ কৰ্মস্থানলৈ যোৱা সকলোৰে সমস্যা হৈছে এই পথটোক লৈ । তৃতীয়বাৰলৈ বিধায়ক হিচাপে চক্ৰধৰ গগৈক আমি নিৰ্বাচিত কৰিছোঁ, সেয়ে তেওঁ ঐতিহাসিক বৰফুকন আলিটো ভাল ধৰণেৰে বনাই দিয়ক । প্ৰতিদিনাই দুৰ্ঘটনা হৈছে পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে । সেয়ে ৰজাঘৰীয়াই এই পথটো নিৰ্মাণ কৰিবলৈ গুৰুত্ব দিব লাগে ।"

লগতে পঢ়ক :বঙাইগাঁৱত ৰাইজে জব্দ কৰিলে ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ ভৰ্তি ট্ৰাক
লগতে পঢ়ক :সোনাই ৰূপাই অভয়াৰণ্য-চাৰিদুৱাৰ বনাঞ্চলত স্বাস্থ্য আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণক লৈ নতুন বিতৰ্ক

TAGGED:

খোৱাঙত জাকৈ মাৰি প্ৰতিবাদ
খোৱাঙত প্ৰতিবাদ
খোৱাঙত মহিলাৰ প্ৰতিবাদ
ইটিভি ভাৰত অসম
KHOWANG WOMEN PROTEST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.