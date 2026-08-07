আপোন হাত জগন্নাথ ! চৰকাৰলৈ ৰৈ নাথাকি টীয়কত ৰাইজে নিজেই মেৰামতি কৰি ল'লে ৰিংবান্ধ

আপোন হাত জগন্নাথ ! চৰকাৰলৈ ৰৈ নাথাকি টীয়কত ৰাইজে নিজেই মেৰামতি কৰি ল'লে ৰিংবান্ধ
বলমা মৰাণ গাঁৱৰ এই বৃহৎ অঞ্চলটোত মূলতঃ কৃষিজীৱী লোকৰ বসতি আছে । প্ৰতিবাৰেই বান্ধটো বানে ছিঙি নিয়াৰ ফলত ৰাইজ যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে ।
Published : August 7, 2026 at 12:16 PM IST
টীয়ক: নিজে বানাক্ৰান্ত হৈয়ো ভৱিষ্যৎ সুৰক্ষিত কৰাৰ অৰ্থে টীয়কৰ বলমা মৰাণ গাঁৱৰ পুৰুষ-মহিলাই হাতে হাতে কোৰ, সাঙী লৈ পুঠি নদীৰ প্ৰায় ২৫ মিটাৰ দৈৰ্ঘৰ ৰিংবান্ধটো মেৰামতি কৰিলে ।
টীয়কৰ পুঠি নদীৰ ৰিংবান্ধ যোৱা ১৩ জুলাইত বাঢ়নী পানীয়ে ছিঙাৰ ফলত বলমা মৰাণ গাঁৱকে ধৰি এক বৃহত্তৰ অঞ্চল প্লাৱিত হৈ পৰিছিল আৰু ইয়াৰ পৰাই টীয়কত জলপ্ৰলয়ৰ আৰম্ভ হৈছিল ।
বলমা মৰাণ গাঁৱৰ এই বৃহৎ অঞ্চলটোত মূলতঃ কৃষিজীৱী লোকৰ বসতি আছে । প্ৰতিবাৰে বান্ধটো এইদৰে বানে ছিঙি নিয়াৰ ফলত ৰাইজে খেতি কৰাত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে । চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনৰ লোক আহে যদিও ৰিংবান্ধটো মেৰামতি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই বুলি ৰাইজে অভিযোগ কৰিছে ।
সেয়ে নিজৰ পথাৰখন, নিজৰ খেতি-খোলা সুৰক্ষিত কৰাৰ স্বাৰ্থত এইদৰে চাৰিদিন ধৰি গাঁৱৰ পুৰুষ-মহিলা একত্ৰিত হৈ ৰিংবান্ধটো মেৰামতিৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিছে । বস্তাত মাটি ভৰাই বাঁহৰ গোজ পুতি তেওঁলোকে অন্ততঃ এবছৰৰ বাবে সকাহ পোৱাকৈ বান্ধটো মেৰামতি কৰিছে ৷
এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী মহিলাই কয়, ‘‘এতিয়া এই বছৰটো অন্ততঃ খেতি-খোলা কৰিব পৰা যাব । আমাৰ ইয়াত এইবাৰকে ধৰি সাতবাৰ পানী সোমাইছে । আমাৰ বেলেগ ব্যৱসায় নাই । খেতি কৰিয়েই চলি আছোঁ । চৰকাৰৰ মানুহ আহে, চাই যায় ৷ কেতিয়া মেৰামতি কৰিব একো ঠিক নাই ।
সেয়ে আমি সকলোৱে আলোচনা কৰি এইদৰে হাতে-কামে লাগি চাৰিদিন কাম চলাই বান্ধটো ঠিক কৰিলোঁ । অৱশ্যে ইতিমধ্যে বিভাগৰ ফালৰ পৰাও ৰিংবান্ধটো মেৰামতিৰ বাবে জোখ-মাখ চলিছে যদিও বিভাগীয় কাম কেতিয়া হয় হ'ব তাৰ সঠিক সময় নাই ৷ বিভাগে যেতিয়াই কাম কৰে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ ।’’
আন এগৰাকী মহিলাই কয়, ‘‘আমাৰ নিজৰ ঘৰেই বানপানীয়ে তচনচ কৰিলে । ভঁৰালৰ ধান পৰ্যন্ত শেষ । এনেকৈ চৰকাৰলৈ বাট চাই আৰু কিমান থাকিম ? আমাৰ এই বান্ধটো মুকলি হৈ থাকিলে সকলো শেষ হৈ যাব । খেতি পথাৰ কেনেকৈ কৰিম ? সেয়ে ৰাইজ একত্ৰিত হৈ কাম চলাই আছোঁ । এইবোৰ আমাৰ কাম নহয়, হ'লেও আমি কৰি আছোঁ । আমি আনকো কওঁ, কেৱল চৰকাৰলৈ বাট চাই থকাতকৈ হাতে-কামে লাগি পাৰিলে নিজৰ কামবোৰ অৰ্থাৎ সমস্যাবোৰ নিজেই সমাধান কৰি ল'ব লাগে ।’’
লগতে পঢ়ক: দৈয়াঙৰ বুকুত ৰাইজৰ যাতনা: জীৱনটো হাতৰ মুঠিত লৈ দৈনিক যাতায়াত