ৰুণীখাতা ফৰেষ্ট ৰেঞ্জ কাৰ্যালয়ত উত্তেজনা; জ্বলিছে বাহন, চলিছে গুলী

ৰুণীখাতা ফৰেষ্ট ৰেঞ্জ কাৰ্যালয়ত উত্তেজনা; জ্বলিছে বাহন, চলিছে গুলী
বনাঞ্চল বেদখলৰ অভিযোগত ২৫ গৰাকী লোকক আটক কৰাৰ পিছতে চিৰাঙৰ ৰুণীখাতা ফৰেষ্ট ৰেঞ্জ কাৰ্যালয় ঘেৰাও স্থানীয় ৰাইজৰ ।
Published : April 17, 2026 at 12:31 PM IST|
Updated : April 17, 2026 at 1:14 PM IST
তেজপুৰ : চিৰাঙৰ ভাৰত-ভূটান সীমান্তৰ ৰুণীখাতা ফৰেষ্ট ৰেঞ্জ কাৰ্যালয়ত উত্তেজনাময় পৰিস্থিতি । কাৰ্যালয়ত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ স্থানীয় ৰাইজৰ । শতাধিক উত্তেজিত আদিবাসী পুৰুষ-মহিলাই লণ্ডভণ্ড কৰিলে কাৰ্যালয়ৰ আচবাব । কাৰ্যালয়ৰ চৌহদত থকা কেইবাখনো বাহনত উত্তেজিত লোকে অগ্নিসংযোগ কৰে । প্ৰতিবাদকাৰীয়ে কাৰ্যালয়ৰ সামগ্ৰী উলিয়াই লৈ যায় আৰু ১২৭ নং ভাৰত-ভূটান সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰে ।
উল্লেখ্য যে বনাঞ্চলত বেদখলৰ অভিযোগত ২৫ গৰাকী লোকক আটক কৰাৰ লগতে মহিলাক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগত লোকসকলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে । প্ৰতিবাদৰ মাজতে কাৰ্যালয়ত লোকসকলে শিলগুটি নিক্ষেপ কৰে । য'ত কেবাজনো আৰক্ষী আহত । ইয়াতে ক্ষান্ত নাথাকি প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কাৰ্যালয়ৰ চৌহদত থকা কেবাখনো বাহনত অগ্নিসংযোগ কৰে । কেৱল এয়াই নহয় বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়টোৰ পৰা প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ৪ টাকৈ অস্ত্ৰ লৈ যোৱাৰো অভিযোগ উঠিছে ।
পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষীয়ে লাঠিচালনা কৰাৰ লগতে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিবলৈ বাধ্য হয় । পৰিস্থিতি এতিয়াও উত্তেজনাময় হৈ থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত চিৰাঙৰ বন সংমণ্ডল বিষয়া কুঞ্জং বসুমতাৰীয়ে ইটিভি ভাৰতক কয়, "চৰকাৰী নিয়ম অনুসৰি নতুনকৈ বন ভূমি বেদখল কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হোৱাৰ পিছত অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছিল । তেতিয়া হঠাৎ এই ঘটনা ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰে । প্ৰতিবাদকাৰীয়ে বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা ৪ টাকৈ অস্ত্ৰ লুটি লৈ যায়, ব্যক্তিগত আৰু চৰকাৰী বাহন জ্বলাইও দিয়ে ।
ইফালে আৰক্ষী আৰু প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজত সংঘৰ্ষ অব্যাহত আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে । প্ৰতিবাদকাৰীৰ শিলাবৰ্ষণত কেইবাজনো আৰক্ষী আহত হৈছে, য'ত এজন গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । অঞ্চলটোত আৰক্ষী, অৰ্ধসামৰিক বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে ।
