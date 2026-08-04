ETV Bharat / state

ৰজাঘৰীয়ালৈ বাট নাচাই জীয়াঢলৰ খহনীয়া ৰোধৰ বাবে হাতে-কামে লাগিছে স্থানীয় ৰাইজ

গাঁৱৰ ৰাইজৰ গছৰ ডাল, বাঁহৰ জেং দি জীয়াঢলৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ চেষ্টা । চৰকাৰৰ বিভাগীয় মানুহে চাবলৈ আহে যদিও কাম প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ ।

Dhemaji jiadhal erosion
ৰজাঘৰীয়ালৈ বাট নাচাই জীয়াঢলৰ খহনীয়া ৰোধৰ বাবে হাতে-কামে লাগিছে স্থানীয় ৰাইজ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 4, 2026 at 2:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ধেমাজি : ধেমাজি জিলাৰ জয়ৰামপুৰ ধৰ্মপুৰত জীয়াঢলৰ ব্যাপক খহনীয়া ৷ এটাৰ পিছত আনটো বিপদে দেখা দিছে বানাক্ৰান্ত অঞ্চল কমলপুৰ আৰু ধৰ্মপুৰত ৷

পানী কমিলেও বিপৰ্যয়ে লগ এৰা নাই বন্যাৰ্ত ৰাইজৰ ৷ খৰস্ৰোতা জীয়াঢল নদীৰ সুঁতিয়ে খহাইছে ঘৰ-বাৰী, খেতি-পথাৰ । ইতিমধ্যে বহু হেক্টৰ কৃষিভূমি জাহ গৈছে জীয়াঢলৰ বুকুত ৷ স্থানীয় ৰাইজে খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে গছৰ ডাল, জেং আদিৰে প্ৰতিৰোধৰ বাবে চেষ্টা চলাইছে ৷

ৰজাঘৰীয়ালৈ বাট নাচাই জীয়াঢলৰ খহনীয়া ৰোধৰ বাবে হাতে-কামে লাগিছে স্থানীয় ৰাইজ (ETV Bharat Assam)

স্থানীয় লোকে জনোৱা মতে, বানপীড়িত অঞ্চলটোত সঘনাই জিলা প্ৰশাসনৰ সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে যদিও আজিলৈকে কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই ৷

এইক্ষেত্ৰত এগৰাকী গাঁওবাসীয়ে কয়, “তেখেতলোকে আহে আৰু চাই গুচি যায় ৷ আজিলৈকে কোনো এটা কাম নিয়াৰিকৈ আমাক কৰি দিব পৰা নাই ৷ সেই কাৰণে এতিয়া নিজে কাম কৰিবলগীয়া হৈছে । গছ কাটিছোঁ, বাঁহ কাটিছোঁ আৰু নিজে প্ৰটেকচন দিওঁ বুলি কৰি আছোঁ ।“

একেদৰে আন এগৰাকী স্থানীয় ব্যক্তিয়ে কয়, “শনিবাৰৰ পৰা ধৰি জলসম্পদ বিভাগৰ কোনোবা কোনোবা আহি থাকে ৷ কওঁতে কওঁতে আমনি লাগি গ’ল ৷ গতিকে নিজে লাগিবলগীয়া হৈছে ।“

উল্লেখ্য যে যোৱা কেইবাদিনো ধৰি অৰুণাচল পাহাৰত হোৱা প্ৰচুৰ বৰষুণৰ ফলত ধেমাজি জিলাৰ জয়ৰামপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ অধীনৰ ধৰ্মপুৰ, কমলপুৰ আৰু বালিচাপৰিত খৰস্ৰোতা জীয়াঢল নদীয়ে তাণ্ডৱলীলা চলাই ঘৰ-বাৰী, খেতি পথাৰ আৰু ৰাস্তা-পদূলিৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিছে । যোৱা ১ আগষ্টত আবেলি বালিচাপৰিৰ অণিমা হাজৰিকা নামৰ বিধৱা মহিলাগৰাকীৰ পকী বাসগৃহটো বাঢ়নি পানীয়ে খহাই নিয়ে । অঞ্চলটোৰ ৪৪টা পৰিয়ালৰ ১৫৮ গৰাকী লোক বান-খহনীয়াৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

লগতে পঢ়ক :দক্ষিণ কামৰূপৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যলৈ ভাবুকি? কুলশী নদীৰ বান্ধক লৈ বিৰোধিতা ৰাইজৰ
লগতে পঢ়ক :আজি আহি আছে নাড্ডা, বানৰ উহ বিচাৰি যাব অৰুণাচল-নাগালেণ্ডলৈও : মৃতকৰ সংখ্যা ৮৭ জনলৈ বৃদ্ধি

TAGGED:

ধেমাজিত জীয়াঢলৰ খহনীয়া
জীয়াঢলৰ খহনীয়া ৰোধৰ চেষ্টা ৰাইজৰ
ধেমাজিৰ বান আৰু খহনীয়া
ইটিভি ভাৰত অসম
DHEMAJI JIADHAL EROSION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.