উত্তপ্ত অসম-নাগালেণ্ড সীমান্ত: চিআৰপিএফ শিবিৰ ঘেৰাও স্থানীয় লোকৰ

উত্তপ্ত অসম-নাগালেণ্ড সীমান্ত: চিআৰপিএফ শিবিৰ ঘেৰাও স্থানীয় লোকৰ
অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ মধ্যমপুৰ পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত মাজগাঁৱৰ ১৫৫ নং চিআৰপিএফ শিবিৰত সীমান্তবাসীৰ প্ৰতিবাদ ।
Published : June 25, 2026 at 8:27 PM IST
সৰুপথাৰ : অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত পুনৰ উত্তেজনা । পিছে এইবাৰ অসমীয়া আৰু নগাৰ সংঘাত নহয় । এইবাৰ উত্তেজনাৰ কাৰণ চিআৰপিএফ ।
সীমান্তৰ সৰুপথাৰ সমজিলাৰ উৰিয়ামঘাট, মধ্যমপুৰ আদি অঞ্চলৰ ৰাইজক চিআৰপিএফে দীৰ্ঘদিন ধৰি হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । শেহতীয়াকৈ তেনে এক ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে শ শ লোক ওলাই আহিল আৰু চিআৰপিএফৰ শিবিৰ ঘেৰাও কৰিলে ।
শেহতীয়াকৈ দীপক দে' নামৰ এজন ব্যৱসায়ীক নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে । বিনাকাৰণত চিআৰপিএফে ব্যৱসায়ীজনৰ দোকানত তলা লগাই দিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে । তাৰ ক্ষোভতেই স্থানীয় ৰাইজে উত্তৰ বিচাৰি চিআৰপিএফৰ শিবিৰৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।
স্থানীয় লোকসকলে অভিযোগ কৰা মতে অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ উৰিয়ামঘাটত শিবিৰৰ সন্মুখেৰে পাৰ হৈ যোৱা প্ৰতিখন বাহনৰ পৰা দাবী ধমকিৰে শিল, বালি, ইটা নমাই ৰাখে চিআৰপিএফৰ জোৱানসকলে । ইফালে নগাৰ আগ্ৰাসনৰ বিৰুদ্ধে কেন্দ্ৰীয় বাহিনীটোৱে নীৰৱতা অৱলম্বন কৰাৰো অভিযোগ ৰাইজৰ । ইফালে পৰিস্থিতিৰ অৱনতি হোৱাৰ লগে লগে উক্ত স্থানত সৰুপথাৰ সমজিলাৰ সীমান্ত দণ্ডাধীশ উপস্থিত হৈ ৰাইজৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰে ।
সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী ব্যৱসায়ীজনে কয়, "কালি মোৰ দোকানলৈ চিমেণ্টৰ গাড়ী এখন আহিছিল । গাড়ীখন আহেতে মই ৫০ বেগ চিমেণ্ট নমালো । গাড়ীখন যোৱাৰ পিছত ৰজাপুখুৰী পোষ্টৰ চিআৰপিএফৰ দুজন জোৱান আহিল । আহি ক'লে যে ইয়াতে গাড়ী এখন আহিছিল নেকি ? মই ক'লো আহিছিল । চিমেণ্ট নমালে বুলি ক'লো । মই গুদামটো দেখুৱাই দিলোঁ । তাৰ পিছতে ক'লে যে দোকানৰ লাইচেঞ্চ আছেনে ? তাৰ পিছত গাড়ীৰ নথিপত্ৰ বিচাৰিলে । কিন্তু মই ক'লো গাড়ীৰ নথি মোৰ লগত নাথাকে । তাৰ পিছতে মোক ইয়ালৈ লৈ আহিল । মোক দুঘণ্টামান বহুৱালে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "চিমেণ্টখিনি সিহঁতে জব্দ কৰি ৰাখিছে । আজি পুৱা আকৌ আহিল । মই দোকান খোলাৰ পিছত আহি তলা মাৰি চাবিটো লৈ গ'ল ।" এই ঘটনাৰ পিছত ব্যৱসায়ীগৰাকী আতংকিত হৈ পৰে । তেওঁ দাবী কৰা মতে নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত থকা চিআৰপিএফৰ বাবেই তেওঁ আদি নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে । ইফালে স্থানীয় একাংশ মহিলাও এই ঘটনাৰ পিছতে চিআৰপিএফৰ শিবিৰলৈ ওলাই আহে আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি কেন্দ্ৰীয় বাহিনীয়ে কৰা হাৰাশাস্তিক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ।
লগতে পঢ়ক :
চৰকাৰী কাৰ্যালয় নে ভূতবাংলা ! নলবাৰীত কদৰ্যময় পৰিৱেশত ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়