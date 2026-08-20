ETV Bharat / state

জনপ্ৰতিনিধিৰ কাণসাৰ নাই; মৈৰাবাৰীৰ ৰাইজে চান্দা তুলি মেৰামতি কৰিলে শোচনীয় পথ

স্থানীয় বিধায়ক আছিফ নাজাৰৰ ওপৰত ক্ষোভ উজাৰি মৈৰাবাৰীৰ সচেতন ৰাইজে নিজৰ গাঁথিৰ ধন ভাঙি মেৰামতি কৰিলে শংকৰদেৱৰ জন্মস্থানলৈ যোৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথটো ।

Moirabari road condition
ৰাইজেই চান্দা তুলি মেৰামতি কৰিলে শোচনীয় পথ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 20, 2026 at 5:52 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰিগাঁও : যিসময়ত চৰকাৰে পথ সম্প্ৰসাৰণ আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ উন্নতিৰ বৃহৎ দাবী কৰি আহিছে, ঠিক সেই সময়তে মৈৰাবাৰীত পোহৰলৈ আহিছে এক বিপৰীত ছবি । স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধি তথা সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ চৰম উদাসীনতাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অৱশেষত নিজৰ সুৰক্ষা আৰু যাতায়াতৰ সুবিধাৰ বাবে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিবলৈ বাধ্য হ’ল অঞ্চলটোৰ সাধাৰণ ৰাইজ ।

জনপ্ৰতিনিধিয়ে কৰিবলগীয়া দায়িত্ব পালন নকৰাত অৱশেষত ৰাইজে নিজেই চান্দা তুলি শোচনীয় হৈ পৰা এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ মেৰামতি কৰি এক দৃষ্টান্ত স্থাপন কৰে ।

ৰাইজেই চান্দা তুলি মেৰামতি কৰিলে শোচনীয় পথ (ETV Bharat Assam)

দীৰ্ঘদিনীয়া দুৰৱস্থা আৰু ৰাইজৰ ক্ষোভ

প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি, লাহৰিঘাট সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দক্ষিণ মৈৰাবাৰীৰ পৰা পাতেকীবৰী সত্ৰলৈ সংযোগী গুৰুত্বপূৰ্ণ পথটোৰ অৱস্থা দীৰ্ঘদিন ধৰি অত্যন্ত শোচনীয় হৈ আছিল । পথটোত ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁতৰ সৃষ্টি হৈ যান-বাহন চলাচলৰ অনুপযোগী হৈ পৰাৰ লগতে দৈনিক যাত্ৰীসকলে জীয়াতু ভুগিবলগীয়া হৈছিল । বিশেষকৈ ৰোগী, শিক্ষাৰ্থী আৰু বৃদ্ধসকলৰ বাবে এই পথেৰে যাতায়াত কৰাটো এক প্ৰকাৰৰ বিপদসংকুল যাত্ৰাত পৰিণত হৈছিল ।

স্থানীয় ৰাইজে পথটো মেৰামতিৰ বাবে বিধায়ক তথা সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ ওচৰত বাৰম্বাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছিল যদিও প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ যোগাত্মক সঁহাৰি পোৱা নগ’ল ।

ৰাইজৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ

বাৰম্বাৰ চৰকাৰী বিভাগৰ দুৱাৰে দুৱাৰে ঘূৰিও সুফল নোপোৱাত অৱশেষত মৈৰাবাৰীৰ একাংশ সচেতন ৰাইজে নিজেই উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰে । গাঁৱৰ প্ৰতিটো পৰিয়াল আৰু সচেতন নাগৰিকৰ পৰা নিজাববীয়াকৈ চান্দা সংগ্ৰহ কৰি ৰাইজে শ্ৰমদানৰ জৰিয়তে পথটোৰ গাঁতবোৰ পুতি মেৰামতিৰ কাম আৰম্ভ কৰে ।

ৰাইজৰ এনে সংগঠিত আৰু ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপে পুনৰ এবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে যে সংকল্প আৰু একতা থাকিলে ৰাইজে নিজৰ সমস্যাৰ সমাধান নিজেই কৰিব পাৰে ।

জনপ্ৰতিনিধিৰ ভূমিকাক লৈ প্ৰশ্ন

উল্লেখ্য যে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পথটো লাহৰিঘাট সমষ্টিৰ বিধায়ক আছিফ নাজাৰৰ অন্তৰ্গত । জনপ্ৰতিনিধিগৰাকীৰ এনে নিষ্ক্ৰিয়তাক লৈ এতিয়া সমগ্র অঞ্চলটোত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । ইফালে পথ মেৰামতিৰ পিছতে স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে - জনপ্ৰতিনিধিৰ মৌলিক দায়িত্বৰ ভিতৰত পৰা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ মেৰামতিৰ বাবে কিয় সাধাৰণ ৰাইজে নিজৰ উপাৰ্জনৰ পৰা চান্দা সংগ্ৰহ কৰিবলগীয়া হ’ল ? ভোটৰ সময়ত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পিছত কিয় পাহৰি যোৱা হয় ?

Moirabari road condition
ৰাইজেই চান্দা তুলি মেৰামতি কৰিলে শোচনীয় পথ (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় ব্যক্তিয়ে কয়, "শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থানলৈ যোৱা এইটো ৰাস্তা । ৰাস্তাৰ অৱস্থা এনেকুৱা জৰাজীৰ্ণ যে এখন টমটম, গাড়ী একো যাব নোৱাৰে । দিনটোত চাৰি-পাঁচটা এক্সিডেণ্ট হৈ থাকে । আমাৰ ইমান ওচৰৰ আছিফ নাজাৰ চাহাব বিধায়ক তেওঁৰ নজৰতো নপৰে । ইমান অহা-যোৱা কৰি থাকে ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰবিলাক, কাৰো দৃষ্টিগোচৰ নহয় এই ৰাস্তাটোৰ অৱস্থা ।"

স্থায়ী সমাধানৰ দাবী

মৈৰাবাৰীৰ ৰাইজৰ এই প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপে এতিয়া অঞ্চলটোৰ প্ৰশাসন আৰু স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিৰ চৰম ব্যৰ্থতাক উদঙাই দিছে । ৰাইজে অৰ্থ সংগ্ৰহ কৰি সাময়িকভাৱে পথটো যাতায়াতৰ উপযোগী কৰি তুলিছে যদিও এই পথটোৰ এক স্থায়ী আৰু পকী মেৰামতি অতি জৰুৰী ।

Moirabari road condition
ৰাইজেই চান্দা তুলি মেৰামতি কৰিলে শোচনীয় পথ (ETV Bharat Assam)

অঞ্চলবাসীয়ে লাহৰিঘাট সমষ্টিৰ বিধায়ক আছিফ নাজাৰ আৰু লোকনিৰ্মাণ বিভাগক (PWD) টোপনিৰ পৰা সাৰ পাই শীঘ্ৰেই পথটোৰ স্থায়ী পকীকৰণ আৰু মেৰামতিৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ তীব্ৰ দাবী জনাইছে । অন্যথা অনাগত দিনত আৰু অধিক উগ্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হ’ব বুলিও ৰাইজে হুংকাৰ প্ৰদান কৰে ।

লগতে পঢ়ক :বেদখলীকৃত ভূমি এৰিবলৈ ৪৮ ঘণ্টাৰ সময়সীমা: ক’লৈ যাব, কি কৰিব ভাবি পোৱা নাই আবুল-ইছমাইলহঁতে
লগতে পঢ়ক :শ শ বিছনা, গাৰু, তুলি, ফিল্টাৰ লৈ বানাক্ৰান্তৰ কাষ পালেহি গ্ৰেট খালি

TAGGED:

মৈৰাবাৰীত ৰাইজৰ পথ মেৰামতি
মৈৰাবাৰীত পথৰ শোচনীয় অৱস্থা
বিধায়ক আছিফ নাজাৰ
ইটিভি ভাৰত অসম
MOIRABARI ROAD CONDITION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.