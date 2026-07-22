সোণম ৱাংচুকক সমৰ্থন জনাই টাৱাঙত কাৰ অনশন?
সোণম ৱাংচুক আৰু শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সংস্কাৰৰ দাবীত টাৱাঙত আপ জিলা সভাপতিৰ ৭২ ঘণ্টীয়া অনশন আৰম্ভ ।
Published : July 22, 2026 at 6:20 PM IST
তেজপুৰ: সোণম ৱাংচুকৰ অনশনে সমগ্ৰ দেশ জোকাৰি গৈছে । ৱাংচুকৰ অনশনৰ প্ৰতি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকে সমৰ্থন জনাইছে । সোণম ৱাংচুকৰ অনশনৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাই এইবাৰ হিমালয়ৰ পাদদেশত অৱস্থিত পশ্চিম অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টাৱাঙত বুধবাৰৰ পৰা এজন লোকে অনশন আৰম্ভ কৰিছে ।
শিক্ষা ব্যৱস্থাত স্বচ্ছতা আৰু সংস্কাৰৰ দাবীত আৰু সোণম ৱাংচুকৰ আন্দোলনৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাই অৰুণাচল প্ৰদেশৰ তাৱাঙ জিলাৰ আম আদমি পাৰ্টিৰ সভাপতি লবচাং গিয়াটছোৱে বুধবাৰৰ পৰা টাৱাঙত ৭২ ঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰে ।
অনশনস্থলীৰ পৰা গিয়াটছোৱে কয়,"দেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ওপৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ আস্থা পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ লগতে শিক্ষাৰ ভৱিষ্যৎ সুৰক্ষিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।"
তেওঁ কয়,"এই অনশনৰ জৰিয়তে NEET প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ ঘটনাৰ সৈতে জড়িত বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হোৱা পৰিস্থিতিৰ পাছত আত্মহত্যা কৰা বুলি কোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হৈছে । লগতে শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালসমূহলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰি বিদেহী আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰিছোঁ ।"
ইয়াৰ উপৰিও, সংসদ অভিমুখে সাম্প্ৰতিক সমদলৰ সময়ত আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতিও সমৰ্থন জনাই তেওঁলোকৰ দ্ৰুত আৰোগ্য কামনা কৰে সভাপতিগৰাকীয়ে । ন্যায় আৰু স্বচ্ছ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ দাবীত চলি থকা এই আন্দোলনত তেওঁলোক অকলশৰীয়া নহয় বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
লবচাং গিয়াটছোৱে ২০ দিনতকৈ অধিক সময় ধৰি অনশন কৰি থকা সোণম ৱাংচুকৰ আন্দোলনৰ প্ৰতি পূৰ্ণ সমৰ্থন প্ৰকাশ কৰে । তেওঁৰ মতে, পূৰ্ব হিমালয় অঞ্চলৰ, বিশেষকৈ টাৱাং আৰু মন অঞ্চলৰ লোকসকলে ৱাংচুকে উত্থাপন কৰা দাবীসমূহৰ সৈতে সমৰ্থন প্ৰকাশ কৰিছে ।
তেওঁ কয়,"নতুন প্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যৎ কেতিয়াও অনিশ্চয়তা আৰু অন্ধকাৰৰ মাজলৈ ঠেলি দিয়া উচিত নহয় । এনে ঘটনা পুনৰ যাতে নঘটে আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ন্যায়সংগত, স্বচ্ছ আৰু নিৰাপদ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সুবিধা লাভ কৰে, তাৰ বাবে চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰে প্ৰয়োজনীয় সংস্কাৰমূলক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা উচিত ।"
টাৱাঙত আৰম্ভ হোৱা এই ৭২ ঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচীত স্থানীয় সমৰ্থক আৰু বিভিন্ন মহলৰ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰি সমৰ্থন প্ৰকাশ কৰিছে ।