নিশা নামিলেই হাতীৰ ভয় ! শোণিতপুৰৰ বহু গাঁৱত অব্যাহত আতংক

নিশা নামিলেই হাতীৰ ভয় ! শোণিতপুৰৰ বহু গাঁৱত অব্যাহত আতংক
মাত্ৰ দুদিন পিছতে দেশে স্বাধীনতাৰ ৮০ বছৰ উদযাপন কৰিব । এতিয়াও শোণিতপুৰৰ বহু গাঁৱৰ ৰাইজে বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱৰ বাবে নিশা পহৰা দিব লাগে ।
Published : August 12, 2026 at 5:05 PM IST
প্ৰণৱ কুমাৰ দাস
তেজপুৰ : দেশৰ স্বাধীনতাৰ ৮০ বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ প্ৰাকক্ষণত অসমৰ বহু গাঁৱত স্বাধীনতাৰ অৰ্থক লৈ নতুন প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে । বিশেষকৈ শোণিতপুৰ জিলাত বৃদ্ধি পোৱা হাতী-মানুহৰ সংঘাতে বহু পৰিয়ালৰ নিদ্ৰা কাঢ়িছে । ৰঙাপৰা-এমাৰিবাৰী ৰেঞ্জৰ অধীনৰ মোলানপুখুৰী, ধেনদাই, ভাছগাঁও আৰু চাহ বাগিচা সংলগ্ন অঞ্চলৰ বাসিন্দাসকলে নিশা হাতীৰ আতংকৰ মাজতে জীৱন কটাবলগীয়া হৈছে বুলিও অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।
বিশিষ্ট আৰটিআই কৰ্মী তথা অৰণ্য সুৰক্ষা সমিতিৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ সভাপতি দিলীপ নাথে এই সন্দৰ্ভত কয় যে নিজৰ খেতিৰ ধান, ঘৰ-বাৰী আৰু জীৱন-সম্পত্তি ৰক্ষাৰ বাবে বহু গাঁওবাসীয়ে প্ৰতিদিনে নিশা উজাগৰে থাকিবলগীয়া হৈছে ।
বন্যহস্তীৰ জাকে কেতিয়া গাঁও বা খেতিপথাৰত প্ৰৱেশ কৰিব সেই আশংকাত বহু পৰিয়ালে পহৰা দিয়াৰ দৰে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । এফালে দেশজুৰি স্বাধীনতাৰ ৮০ বছৰ উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি চলিছে আনফালে অসমৰ বহু গাঁৱত নিশা নামিলেই হাতীৰ আতংক । বন্যহস্তীৰ জাকে খেতিপথাৰত প্ৰৱেশ কৰি ধান আৰু অন্যান্য শস্য নষ্ট কৰাৰ লগতে ঘৰ-বাৰী ভাঙি পেলোৱাৰ আশংকাই স্থানীয় লোকসকলৰ মাজতো গভীৰ উদ্বেগৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
কেৱল হাতীৰ খাদ্যৰ যোগানে নহয়, প্ৰয়োজন বাসস্থান পুনৰুদ্ধাৰ
হাতী-মানুহৰ সংঘাত নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে বন বিভাগে হাতীৰ খাদ্যৰ অভাৱ পূৰণৰ উদ্দেশ্যে নেপিয়াৰ ঘাঁহকে ধৰি বিভিন্ন খাদ্যোপযোগী ঘাঁহ ৰোপণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ কথা কৈছে । কিন্তু স্থানীয় লোকসকলৰ মতে কেৱল কৃত্ৰিমভাৱে হাতীৰ খাদ্য যোগান ধৰিলে এই সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান সম্ভৱ নহয় । দিলীপ নাথৰ মতে হাতীৰ স্বাভাৱিক বাসস্থান, খাদ্য আৰু পানীৰ উৎস সংৰক্ষণ আৰু বনাঞ্চলৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰাটোৱেই হ'ব লাগিব মূল সমাধান ।
নাথৰ অভিযোগ অনুসৰি বনাঞ্চল সংকুচিত হোৱা আৰু হাতীৰ পৰম্পৰাগত চলাচলৰ পথত (হস্তীদণ্ডী) বিভিন্ন উদ্যোগ-প্ৰতিষ্ঠান, কল-কাৰখানা, বসতি আৰু অন্যান্য নিৰ্মাণকাৰ্য গঢ়ি উঠাৰ ফলতেই সংঘাত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে । বছৰ বছৰ ধৰি হাতীৰ স্বাভাৱিক চলাচলৰ পথ হিচাপে ব্যৱহৃত বহু পুৰণি হস্তীদণ্ডীত মানৱীয় হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত হাতীৰ বিচৰণ আৰু খাদ্য-পানীৰ সন্ধানত চলাচল বাধাগ্ৰস্ত হৈছে । হাতীয়ে যেতিয়া নিজৰ পৰম্পৰাগত পথত আগবাঢ়িব নোৱাৰে, তেতিয়া বিকল্প পথ হিচাপে গাঁও, কৃষিভূমি আৰু জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চল ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হয় । ইয়াৰ ফলত মানুহ আৰু হাতী দুয়োপক্ষৰ বাবেই সংঘাত আৰু ক্ষয়-ক্ষতিৰ আশংকা বৃদ্ধি পায় ।
হস্তীদণ্ডীত বেদখল বন্ধ কৰাৰ দাবী
হাতী-মানুহ সংঘাতৰ স্থায়ী সমাধানৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক অধিক কঠোৰ আৰু দীৰ্ঘম্যাদী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে । দিলীপ নাথৰ দাবী, "বনাঞ্চলৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আৰু হস্তীদণ্ডীত হোৱা বেদখল কঠোৰভাৱে উচ্ছেদ কৰিব লাগিব ।" হাতীৰ পৰম্পৰাগত চলাচলৰ পথত নতুনকৈ গঢ়ি উঠা অবৈধ নিৰ্মাণ আৰু ভূমি ব্যৱহাৰৰ পৰিৱৰ্তনো কঠোৰভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ দাবী উঠিছে । তেওঁৰ মতে বনাঞ্চলত মানৱীয় হস্তক্ষেপ কিছু সময়ৰ বাবে বন্ধ কৰি প্ৰাকৃতিক পুনৰুজ্জীৱনৰ সুযোগ দিলে বনাঞ্চল স্বাভাৱিকভাৱে পুনৰ গঢ় লৈ উঠিব পাৰে ।
তেওঁ লগতে কয়,"বনাঞ্চলত ৫ বছৰ ধৰি মানুহৰ হস্তক্ষেপ বন্ধ কৰি প্ৰকৃতিক নিজস্বভাৱে বন পুনৰুজ্জীৱিত হ'বলৈ দিলে বনাঞ্চল পুনৰ গঢ় লৈ উঠিব পাৰে । হাতীৰ খাদ্য মানুহে খেতি কৰি যোগান ধৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাটো কোনো স্থায়ী সমাধান নহয় ।"
হস্তীদণ্ডীৰ মাজেৰে ৰে'লপথ
দিলীপ নাথে জানিবলৈ দিয়ে যে অসমত বন্যহস্তীৰ চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত ৰে'লপথ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু বিপদজনক বাধা হিচাপে পৰিগণিত হৈ আহিছে । উপলব্ধ তথ্য অনুসৰি ৰাজ্যখনত ৰে'লপথ পাৰ হোৱা ২০ টাৰো অধিক চিহ্নিত হস্তীদণ্ডী আছে । এই হস্তীদণ্ডীসমূহত হাতীৰ নিয়মীয়া চলাচল লক্ষ্য কৰা হৈছে । চিহ্নিত হস্তীদণ্ডীসমূহৰ ভিতৰত পানবাৰী, পানবাৰী-ডিগবৈ, ঠাকুৰকুছি-পানীখাইটি, আজৰা, লামচাখাং, ধনশিৰি, পাঁচকবজু, দুৰ্গন, মৰিয়নী, ডিগবৈ, মূৰীজান-হোজাই, হাৱাইপুৰ, খটখটি, ডিমাপুৰ-খটখটি, দলদলি-ধনশিৰি, ডিফু-দলদলি, পথাৰবেঘোলা-লামচাখাং আৰু লামচাখাং-হাৱাইপুৰ আদি এলেকা উল্লেখযোগ্য ।
বিশেষকৈ আজৰা, ধনশিৰি, ডিগবৈ, শোণিতপুৰৰ ৰঙাপৰা, মূৰীজান-হোজাই আৰু হাৱাইপুৰ অঞ্চলত একাধিক হাতী পাৰ হোৱা স্থান চিহ্নিত কৰা হৈছে । অৰ্থাৎ এই স্থানসমূহ কেৱল হাতী চলাচলৰ পথ নহয়; হাতীৰ পৰম্পৰাগত বিচৰণ আৰু পাৰ হোৱাৰ বাবেও এই অঞ্চলসমূহ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ । খাদ্য আৰু পানীৰ সন্ধানত বনাঞ্চলৰ পৰা আন অঞ্চললৈ যাত্ৰা কৰাৰ সময়ত হাতীয়ে বহু ক্ষেত্ৰত ৰে'লপথ পাৰ হয় । ৰে'লৰ তীব্ৰ গতি আৰু হাতীৰ জাকৰ চলাচলৰ ফলত এনে স্থানত সংঘৰ্ষৰ আশংকা বৃদ্ধি পায় । সেয়ে চিহ্নিত হস্তীদণ্ডীসমূহত ৰে'লৰ গতি নিয়ন্ত্ৰণ, নিয়মীয়া পেট্ৰ'লিং, হাতীৰ গতিবিধিৰ আগতীয়া তথ্য আদান-প্ৰদান আৰু বন বিভাগ-ৰে'ল বিভাগৰ মাজত অধিক শক্তিশালী সমন্বয় অত্যন্ত জৰুৰী ।
প্ৰযুক্তিৰে আগতীয়া সতৰ্কতা
হস্তীদণ্ডীৰ কাষত বসতি আৰু কৃষিভূমি বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলতো হাতী-মানুহৰ সংঘাতৰ আশংকা বৃদ্ধি পাইছে । সেয়ে হাতীৰ পৰম্পৰাগত পথসমূহ সংৰক্ষণ কৰাৰ লগতে স্থানীয় লোকসকলক আগতীয়াকৈ সতৰ্ক কৰাৰ ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰয়োজন । আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত হাতীৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণ, আগতীয়া সতৰ্কীকৰণ ব্যৱস্থা, মোবাইল এলাৰ্ট আৰু বন বিভাগৰ তৎপৰতা বৃদ্ধি কৰিব পাৰিলে সংঘাত বহু পৰিমাণে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা যাব ।
চিহ্নিত ৰে'লপথ হস্তীদণ্ডীৰ তথ্যই এটা কথা স্পষ্ট কৰিছে যে হাতীৰ সুৰক্ষা কেৱল বনাঞ্চলৰ ভিতৰত সীমাবদ্ধ নহয় । বনাঞ্চলৰ বাহিৰত ৰে'লপথ, গাঁও আৰু কৃষিভূমিৰ মাজেৰে হাতীৰ নিৰাপদ চলাচল নিশ্চিত কৰাটোও সমানেই জৰুৰী ।
স্থায়ী সমাধানৰ বাবে তিনিটা মূল পদক্ষেপ
হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ স্থায়ী সমাধানৰ বাবে তিনিটা বিষয়ত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে । সেইকেইটা হৈছে- হাতীৰ স্বাভাৱিক বাসস্থান পুনৰুদ্ধাৰ, পৰম্পৰাগত হস্তীদণ্ডীৰ সংৰক্ষণ আৰু মানুহৰ বসতিস্থলত হাতীৰ প্ৰৱেশ ৰোধৰ বাবে আগতীয়া সতৰ্কীকৰণ ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰা । হাতী মানুহৰ সংঘাতক কেৱল হাতীৰ খাদ্যৰ অভাৱৰ সমস্যা হিচাপে গণ্য নকৰি বনাঞ্চল ধ্বংস, হস্তীদণ্ডীত বেদখল, অবৈধ নিৰ্মাণ আৰু ভূমি ব্যৱহাৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ সামগ্ৰিক সমস্যা হিচাপে বিবেচনা কৰিব লাগিব বুলি বিভিন্ন বিশেষজ্ঞই মত প্ৰকাশ কৰিছে ।
ইফালে অৰণ্য সুৰক্ষা সমিতিৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ সভাপতি দিলীপ নাথৰ মতে হাতীৰ বাবে প্ৰাকৃতিক বাসস্থান, খাদ্য আৰু পানীৰ উৎস সংৰক্ষণ কৰিব পাৰিলেহে মানুহৰ বসতিস্থললৈ হাতীৰ প্ৰৱেশ হ্ৰাস কৰিব পৰা যাব ।
স্বাধীনতাৰ ৮০ বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ সময়ত গাঁওবাসীৰ প্ৰশ্নটো সেয়ে কেৱল হাতীৰ আতংকৰ প্ৰশ্ন নহয় । নিজৰ ঘৰ, খেতি আৰু জীৱন সুৰক্ষিত কৰি নিশা নিশ্চিন্তকৈ শুব পৰাটো যদি এজন নাগৰিকৰ মৌলিক আশা, তেন্তে সেই নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰাটোও স্বাধীনতাৰ অৰ্থৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংশ । দেশ স্বাধীন হোৱাৰ ৮০ বছৰ পিছতো যদি অসমৰ কোনো এখন গাঁৱৰ মানুহে নিশা হাতীৰ ভয়ত উজাগৰে থাকিবলগীয়া হয়, তেন্তে সেই ভয়ৰ পৰা মুক্তিৰ পথ বিচৰাটোও স্বাধীনতাৰ ৮০ বছৰীয়া যাত্ৰাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন ।
লগতে পঢ়ক :
বিশ্ব হস্তী দিৱসত উদ্বেগজনক তথ্য : ৬ বছৰত ৰাজ্যত হাতী-মানুহৰ সংঘাতত ৬৬৯ লোকৰ মৃত্যু