নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচন: ভোট গণনা আৰম্ভ, বিজয়ৰ হাঁহি মাৰিবলৈ আত্মবিশ্বাসী আজমল

নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচন: ভোট গণনা আৰম্ভ, বিজয়ৰ হাঁহি মাৰিবলৈ আত্মবিশ্বাসী আজমল
Published : October 9, 2026 at 8:00 AM IST|
Updated : October 9, 2026 at 9:05 AM IST
নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা আৰম্ভ ৷ পুৱা ৮ বজাৰ লগে লগেই আৰম্ভ হৈছে ভোট গণনা ৷ জিলা আয়ুক্ত তথা জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া আৰণ্যক শইকীয়াই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জনোৱা অনুসৰি ইভিএমৰ ভোট গণনা নগাঁও আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ মুঠ তিনিটা কেন্দ্ৰত একে সময়তে অনুষ্ঠিত হ'ব যদিও প'ষ্টেল বেলটৰ গণনা একেলগে নগাঁৱৰ ডচন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ'ব ।
এই নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা মূল তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থী হৈছে বিজেপিৰ দেৱাশীষ শৰ্মা, কংগ্ৰেছৰ শিৱামণি বৰা আৰু এআইইউডিএফৰ বদৰুদ্দিন আজমল ৷ নগাঁও জিলাৰ ৫ টা আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ ৩ টা বিধানসভা সমষ্টিৰে গঠিত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত সংখ্যালঘু ভোটাৰে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব ।
তেওঁ জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে ১৪ খনকৈ টেবুলত একেসময়তে ভোট গণনা কৰা হ'ব । সমষ্টি বিশেষে ১৮ ৰ পৰা ২২ টা পৰ্যন্ত ৰাউণ্ডৰ গণনা হ'ব । কোনো কাৰণত এটা ইভিএমত বিজুতি ঘটিলে তাৰ পৰিৱৰ্তে ভিভিপেট শ্লিপ গণনা কৰা হ'ব । প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিৰ পাঁচটাকৈ যাদৃচ্ছিকভাৱে নিৰ্বাচন কৰা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ ভোটৰো ভিভিপেট শ্লিপ যোগে গণনা কৰা হ'ব ।
LIVE FEED
চলি আছে ভোট গণনা, প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে ১৪খনকৈ টেবুল স্থাপন
নগাঁৱৰ জিলা তথ্য আৰু জনসংযোগ বিষয়া বিকাশ শৰ্মাই কয়, ‘‘ড’ছন স্কুলত ডাক বেলট পেপাৰ গণনা আৰম্ভ হৈছে । সেই প্ৰক্ৰিয়া বৰ্তমান চলি আছে । অলপ পিছত ইভিএমৰ ভোট গণনাও আৰম্ভ হ’ব । ইয়াৰ উপৰিও চৰকাৰী বালক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত দুটা বিধানসভা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোট গণনা অনুষ্ঠিত হ’ব, আনহাতে ৰূপহীহাট, চামগুৰি আৰু ধিং বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোট গণনা ড’ছন স্কুলত অনুষ্ঠিত হ’ব ।’’
‘‘মৰিগাঁৱৰ মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ত আন এটা গণনা কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে, য’ত জাগীৰোড, মৰিগাঁও, লাহৰীঘাটৰ ভোট গণনা চলি আছে । প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে গণনাৰ ৰাউণ্ডৰ সংখ্যা বেলেগ বেলেগ হয় । প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে ১৪খন টেবুল স্থাপন কৰা হৈছে, ১৪খন টেবুলৰ প্ৰতিটো ছেটেই এটা ৰাউণ্ড গঠন কৰে ।’’ তেওঁ লগতে কয় ৷
বিজয়ৰ হাঁহি মাৰিব বুলি আত্মবিশ্বাসী আজলম
নগাঁৱৰ উপ-নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত এআইইউডিএফৰ নেতা বদৰুদ্দিন আজমলে কয়, ‘‘ৰিজাল্টৰ দিনা কাৰোবাৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাটো নিশ্চিত । ফলাফলৰ দিনা আজমল আৰু এ আই ইউ ডি এফৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙিব । বাকীসকলে বহি হি কান্দিব ৷’’
কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, ‘‘আমি ইয়াৰ প্ৰতি আমাৰ সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াইছোঁ । আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে ন্যায়পালিকাত এনেবোৰ হ'ব নালাগে, আৰু জ্ঞানেশ কুমাৰে যিমান সোনকালে পাৰি পদত্যাগ কৰিব লাগে ।’’
সংখ্যালঘু ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিব তিনিগৰাকী মূল প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য
এই নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা মূল তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থী হৈছে বিজেপিৰ দেৱাশীষ শৰ্মা, কংগ্ৰেছৰ শিৱামণি বৰা আৰু এআইইউডিএফৰ বদৰুদ্দিন আজমল ৷ নগাঁও জিলাৰ ৫ টা আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ ৩ টা বিধানসভা সমষ্টিৰে গঠিত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত সংখ্যালঘু ভোটাৰে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব ।
নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ১৯,০২,০০৯ গৰাকী ৷ যোৱা ৬ অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হোৱা ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত সৰ্বমুঠ ৭৬.১৯ শতাংশ ভোটাৰে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে । বিধানসভা সমষ্টি অনুসৰি ভোটদানৰ হাৰ হৈছে-
- জাগীৰোড- ৮৬.৭১
- মৰিগাঁও- ৭২.৮৮
- লাহৰীঘাট- ৭৮.৯৮
- ৰহা- ৭০.৬৮
- নগাঁও-বটদ্ৰৱা- ৭২.৪০
- ধিং সমষ্টি- ৭৮.০৭
- ৰূপহীহাট- ৭৭.৯৩
- চামগুৰি- ৮০.৩৪