টেঙাখাতৰ অইল ফাৰ্মৰ বিস্ফোৰণত নিহত ৰাজু দত্ত, আহত পাঁচজন চিকিৎসাধীন
Published : November 6, 2026 at 12:29 PM IST|
Updated : November 6, 2026 at 2:23 PM IST
ডিব্ৰুগড় জিলাত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ ঘটনা ৷ বাঘজান সদৃশ এক কাণ্ডই জোঁকাৰি গৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ টেঙাখাত ৷ ভাৰতীয় তেল নিগমৰ অধীনস্থ ইণ্টাৰমিডিয়েট টেংক ফাৰ্মত বিস্ফোৰণ ঘটাৰ ফলত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত ঘটে ৷ প্ৰাৰম্ভিক তথ্য অনুসৰি টেংক ফাৰ্মৰ এটা ভাল্ভ চলোৱাৰ সময়তে বিস্ফোৰণটো সংঘটিত হয় ।
অসমৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টেঙাখাতস্থিত অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ ইন্টাৰমিডিয়েট টেংক ফাৰ্মত শুকুৰবাৰে সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডত পি এছ ইউৰ নিয়োজিত ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানৰ এজন কৰ্মচাৰীৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আন পাঁচজন লোক আহত হোৱাৰ খবৰ পোহৰলৈ আহিছে ৷
এক বিবৃতিত অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ এজন প্ৰৱন্ধকে কয় যে টেঙাখাতৰ ইণ্টাৰমিডিয়েট টেংক ফাৰ্মত ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কামৰ সময়তে পুৱা প্ৰায় ৯.০৫ বজাত বিস্ফোৰণ সংঘটিত হয় ৷ ফলত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত ঘটে ।
অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড কৰ্তৃপক্ষই শেহতীয়াকৈ জনোৱা মতে এই ঘটনাত এজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে আন ছজন লোক অগ্নিদগ্ধ হয় ৷ তেওঁলোকক ততাতৈয়াকৈ ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাল আৰু অইলৰ হাস্পতাললৈ লৈ যোৱা হয় । নিহত লোকজনৰ নাম ৰাজু দত্ত । অইলৰ দ্বাৰা নিয়োজিত মুম্বাইস্থিত স্পেক্ট্ৰন ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ কৰ্মচাৰী আছিল নিহত ৰাজু দত্তৰ লগতে বাকী আহত পাঁচগৰাকী লোক । অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে কয় যে তেওঁলোকৰ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোকক তৎক্ষণাত নিয়োগ কৰা হয় আৰু বৰ্তমান জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হৈছে ।
এই ঘটনাত আহত কৰ্মচাৰী কেইজন হৈছে তাপস গগৈ, শৈলেন গগৈ, কুমুদ গগৈ, গোলাপ দত্ত আৰু ইন্দ্ৰ গগৈ ৷ আহত কৰ্মচাৰীসকলক সংকটজনক অৱস্থাত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ৷
LIVE FEED
টেঙাখাতৰ অইল ফাৰ্মৰ বিস্ফোৰণত মৃত্যু এজনৰ
ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টেঙাখাতস্থিত অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ অইল ইণ্টাৰমিডিয়েট টেংক ফাৰ্মত শুকুৰবাৰে পুৱা সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডত কমেও পাঁচজন কৰ্মচাৰী আহত হোৱাৰ লগতে এজন কৰ্মচাৰী নিহত হয় ৷ এই শোকাৱহ ঘটনাত নিহত হোৱা কৰ্মচাৰীগৰাকী হৈছে ৰাজু দত্ত ৷ আহত কৰ্মচাৰী কেইজন হৈছে তাপস গগৈ, শৈলেন গগৈ, কুমুদ গগৈ, গোলাপ দত্ত আৰু ইন্দ্ৰ গগৈ ৷ আহত কৰ্মচাৰী কেইজন সংকটজনক অৱস্থাত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৷
এতিয়াও জুই নুমুৱা নাই টেঙাখাতত
শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি বৰ্তমানেও টেঙাখাতৰ অইল ফাৰ্মত বিস্ফোৰণৰ ফলত সূত্ৰপাত হোৱা জুই নুমাৱাব পৰা নাই ৷ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ কেবাখনো বাহনে অহৰহ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে যদিও অগ্নি নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ৷ এই অগ্নিকাণ্ডই স্থানীয় লোকসকলক আতংকিত কৰি তুলিছে ৷
বাঘজানৰ আতংকই খেদিছে টেঙাখাতবাসীক, ঘৰ-বাৰী এৰি পলায়ন নিৰাপদ স্থানলৈ
টেঙাখাতত সংঘটিত এই বিস্ফোৰণক লৈ সষ্টম হৈ পৰিছে ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসন ৷ ইতিমধ্যে স্থানীয় ৰাইজক ঘটনাস্থলীৰ পৰা নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰিছে । যিকোনো মুহূৰ্তত টেঙাখাতত পৰিস্থিতি অধিক জটিল হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে । ঘৰ-বাৰী এৰি পলায়ন কৰিছে গাঁওবাসীয়ে । বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত তীব্ৰ আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ।
এতিয়াও নিৰ্বাপন হোৱা নাই জুই
অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱা স্থানত কেইবাখনো অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন মোতায়েন কৰি জুই নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কৰ্তৃপক্ষই নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে । অৱশ্যে এই পৰ্যন্ত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই বুলি প্ৰাথমিক সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে ।
কাৰিকৰী কামৰ সময়তেই ঘটিছিল বিস্ফোৰণ
ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টেঙাখাতস্থিত অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ অইল ইণ্টাৰমিডিয়েট টেংক ফাৰ্মত শুকুৰবাৰে পুৱা সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডত কমেও পাঁচজন শ্ৰমিক আহত হয় ৷ স্পেক্টৰন ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ এৰিয়া মেনেজাৰ কমল ফুকনে কয়, ‘‘কাৰিকৰী কামৰ সময়ত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় আৰু প্ৰায় পাঁচজন লোক আহত হয় । তেওঁলোকক অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাস্পতাললৈ অনা হৈছে । কোনো লোকৰ মৃত্যুৰ কোনো তথ্য লাভ কৰা নাই ।’’