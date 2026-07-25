অসমৰ বানৰ আপডেট: ৰাজ্য়ৰ বানত ৬২ৰ মৃত্য়ু : পানী-খাদ্যৰ অভাৱত বন্যাৰ্তৰ মাজত হাহাকাৰ

অসমৰ বানৰ আপডেট: ৰাজ্য়ৰ বানত ৬২ৰ মৃত্য়ু : পানী-খাদ্যৰ অভাৱত বন্যাৰ্তৰ মাজত হাহাকাৰ
Published : July 25, 2026 at 7:15 AM IST|
Updated : July 25, 2026 at 7:22 AM IST
শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাত বানে ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ৷ দিখৌ নদীৰ পানী পুনৰ কোবাল গতেৰে বাঢ়িছে ৷ ইফালে খাদ্যৰ অভাৱত বন্যাৰ্তসকলে হাহাকাৰ কৰিছে ৷ এটুপি খোৱাপানীৰ অভাৱ ঘটিছে ৷ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বান সমস্যাটোক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা বুলি উল্লেখ কৰি কেন্দ্ৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সহায়ৰ আশ্বাস দিছে । কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে আৰু ক্ষয়-ক্ষতিৰ মূল্যায়ন কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিনিধি দল পঠোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ।
LIVE FEED
বানত বৰ্তমানলৈ ৬২ জন লোকৰ মৃত্যু: হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
ৰাজ্যত বানত বৰ্তমানলৈ ৬২ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মাজনিশা সামাজিক মাধ্যমত এক্সত এই তথ্য সদৰী কৰে ।