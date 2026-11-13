কাজিৰঙাৰ কঁহৰাত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা, ২৩ জনৰ মৃত্যু

কাজিৰঙাৰ কঁহৰাত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা, ২৩ জনৰ মৃত্যু
Published : November 13, 2026 at 5:16 PM IST|
Updated : November 13, 2026 at 5:23 PM IST
কাজিৰঙা কঁহৰাৰ ৰঙাজানত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ৷ এখন ট্ৰেভেলাৰ আৰু ট্ৰাকৰ মাজত শুকুৰবাৰে বিয়লি এই মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয় ৷ এই দুৰ্ঘটনাত কমেও ২৩ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে ৷ আহতসকলক কঁহৰা আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ৷
জানিব পৰা মতে, নগাঁও অভিমুখে আহি আছিল যাত্ৰীবাহী ট্ৰেভেলাৰখন (AS 02 AC 6690) ৷ ট্ৰেভেলাৰখনত ৩৫জনতকৈ অধিক যাত্ৰী আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ আনহাতে বিপৰীত দিশৰ পৰা আহি আছিল KA 01 AT 0977 নম্বৰৰ কণ্টেইনাৰ ট্ৰাকখন ৷
LIVE FEED
কাজিৰঙাৰ কঁহৰাত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ
কাজিৰঙাৰ দুৰ্ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ৷ এক্স যোগে কয়,"কাজিৰঙাৰ দুৰ্ঘটনাত মই অতিকৈ মৰ্মাহত হৈছো ৷ মৃতকৰ আত্মীয়লৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিলো ৷"