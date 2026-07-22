ETV Bharat / state

অসম বানপানী লাইভ: যোৰহাট, শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউত মুখ্যমন্ত্ৰী, নাজিৰাত সাংসদ গৌৰৱ গগৈ, বন্যাৰ্তৰ মাজত হাহাকাৰ

Assam Flood Situation
বন্যাৰ্তৰ মাজত হাহাকাৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 22, 2026 at 5:23 PM IST

|

Updated : July 22, 2026 at 7:09 PM IST

Choose ETV Bharat

উজনি অসমৰ তিনিখন জিলাত আজিও অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে বান পৰিস্থিতি ৷ বানত ককবকাই আছে লাখ লাখ লোক ৷ শেহতীয়া বানত ৩০ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৷ হাজাৰ হাজাৰ হেক্টৰ কৃষিভূমি নষ্ট হৈ পৰিছে ৷ ইফালে উদ্ধাৰ কাৰ্যত ব্যস্ত হৈ আছে প্ৰশাসন ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষ্য অনুসৰি, বৰ্তমানলৈকে শিৱসাগৰ জিলাকে ধৰি সৰ্বমুঠ ১০০ লোক সন্ধানহীন হৈ আছে ৷ নাগালেণ্ডত হোৱা হোৱা ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ পাছতে শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ আৰু যোৰহাট জিলাত বানে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ৷ কিছু কিছু অঞ্চলত বান পৰিস্থিতি উন্নত হৈছে যদিও তিনিখন জিলাৰ প্ৰায় সংখ্যক অঞ্চলতে অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে বান পৰিস্থিতি ৷

LIVE FEED

6:59 PM, 22 Jul 2026 (IST)

সুস্মিতা মিৰ্ধা আৰু সোণীয়া পাহাৰীয়াৰ বাসগৃহত বিধায়ক ধীৰাজ গোৱালা

প্ৰলয়ংকাৰী বানত পানবাৰী চাহ বাগিছাৰ দৈজানত মৃত্যু হোৱা সুস্মিতা মিৰ্ধা আৰু সোনীয়া পাহাৰীয়াৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় বিধায়ক ধীৰাজ গোৱালা ৷ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোলৈ ৪ লাখকৈ আৰ্থিক এককালীন সাহাৰ্যৰ চেক প্ৰদান কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে ।

6:50 PM, 22 Jul 2026 (IST)

মৰিয়নীত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা

মৰিয়নীত বানপীড়িত ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷

6:36 PM, 22 Jul 2026 (IST)

ড্ৰোণৰ সহায়ত বন্যাৰ্তক সাহাৰ্য সামগ্ৰী প্ৰদান

শিৱসাগৰত ড্ৰোণৰ সহায়ত বন্যাৰ্তক সাহাৰ্য সামগ্ৰী প্ৰদান ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰিলে আলোকচিত্ৰ ৷

6:29 PM, 22 Jul 2026 (IST)

টীয়কত স্থাপন কৰা আশ্ৰয় শিবিৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিদৰ্শন

টীয়কৰ জনতা হাইস্কুল, নামচিচু আৰু নামনি নামচিচু আদৰ্শ অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰত স্থাপন কৰা সাহাৰ্য শিবিৰসমূহ পৰিদৰ্শন মুখ্যমন্ত্ৰী

6:27 PM, 22 Jul 2026 (IST)

উদ্ধাৰ আৰু পুনৰসংস্থাপন অভিযান অব্যাহত; মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শিৱসাগৰ, যোৰহাট, চৰাইদেউকে বান প্ৰভাৱিত বিভিন্ন স্থানত উদ্ধাৰ, সাহায্য তথা পুনৰসংস্থাপন কাৰ্য তৎপৰতাৰে আগবঢ়াই নিয়াৰ দিশত নিয়মীয়া পৰ্যবেক্ষণ ৷ অত্যাৱশ্যকীয় সাহাৰ্য সামগ্ৰী, বিশুদ্ধ খোৱাপানী, খাদ্য আৰু পশুধনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সহায় অবিৰতভাৱে যোগান ধৰাৰ লগতে বিভাগসমূহে সম্পূৰ্ণ সমন্বয় ৰক্ষা কৰি উদ্ধাৰ আৰু পুনৰসংস্থাপন অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে বুলি উল্লেখ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে ৷

6:13 PM, 22 Jul 2026 (IST)

তিতাবৰৰ বানপীড়িত অঞ্চল পৰিদৰ্শন বিধায়ক ধীৰাজ গোৱালাৰ

তিতাবৰৰ ৰংদৈ খাট, গোপালপুৰ আৰু দেওঘৰীয়াৰ বানপীড়িত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিলে তিতাবৰৰ বিধায়ক ধীৰাজ গোৱালাই ৷ লগতে বানৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহৰ সৈতে মত-বিনিময় কৰি সকলো প্ৰকাৰৰ সহায়ৰ আশ্বাস দিছে বিধায়ক গোৱালাই ৷

6:03 PM, 22 Jul 2026 (IST)

ডিমৌত উদ্ধাৰ কাৰ্যসূচী তদাৰক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

ডিমৌত বানে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰা বেতবাৰী অঞ্চলৰ বানাক্ৰান্ত ৰাইজক উদ্ধাৰ কাৰ্যসূচী তদাৰক কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু মন্ত্ৰী সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে ৷

5:54 PM, 22 Jul 2026 (IST)

নাজিৰাৰ বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ কাষত সাংসদ তথা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ

নাজিৰাৰ বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ কাষত সাংসদ তথা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ ৷ নাজিৰাৰ বৰবাম চাহ বাগিচাৰ বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰে ৷ আশ্ৰয় শিবিৰত থকা ৰাইজৰ সৈতে মতবিনিময় কৰি সম্ভৱপৰ সকলো সহায়-সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ চেষ্টা কৰিব বুলি উল্লেখ সাংসদগৰাকীৰ । ইফালে প্ৰশাসন বা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বন্যাৰ্তই কোনো তাৎক্ষণিক সহায় পোৱা নাই বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সাংসদগৰাকীয়ে ।

5:48 PM, 22 Jul 2026 (IST)

বন্যাৰ্তৰ কাষত বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী

মৰিয়নীৰ এটা আশ্ৰয় শিবিৰত উপস্থিত হৈ ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিছে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে ৷

5:42 PM, 22 Jul 2026 (IST)

টীয়কৰ দুটাকৈ আশ্ৰয় শিবিৰ পৰিদৰ্শন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

চৰাইদেউ আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ পাছত যোৰহাট জিলাত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷ তেওঁ টীয়ক ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত নামচিচু জনতা মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত আৰু নামটি নামচিচু আদৰ্শ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত স্থাপন কৰা আশ্ৰয় শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীক সংগ দিয়ে মন্ত্ৰী ৰমেশ্বৰ তেলী, অজন্তা নেওগ, কেশৱ মহন্ত আৰু বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে ৷

5:35 PM, 22 Jul 2026 (IST)

শিৱসাগৰলৈ ৫০ খনৰো অধিক নাওসহ পৰ্যাপ্ত উদ্ধাৰকাৰী দল প্ৰদানৰ দাবী বিধায়ক অখিল গগৈৰ

শিৱসাগৰত উপস্থিত হোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কেইবাটাও দাবী উত্থাপন কৰিলে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ৷ শিৱসাগৰ, যোৰহাট আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ বন্যাৰ্তলৈ বিশেষ সাহাৰ্য পুঁজি ঘোষণা আৰু শিৱসাগৰলৈ ৫০ খনৰো অধিক নাওসহ পৰ্যাপ্ত উদ্ধাৰকাৰী দল প্ৰদান কৰে বিধায়ক গগৈয়ে ৷

5:23 PM, 22 Jul 2026 (IST)

শিৱসাগৰত বন পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই

শিৱসাগৰ,চৰাইদেউ জিলাৰ শেহতীয়া বন পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ দুয়োখনত জিলাত স্থাপন কৰা আশ্ৰয় শিবিৰত থকা বন্যাৰ্তৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি বৰ্তমানৰ সমস্যা সমাধানৰ আশ্বাস দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷ ক্ষয়-ক্ষতিৰ মূল্যাংকন কৰি ক্ষতিগ্ৰস্ত ঘৰ পুনৰ্নিৰ্মাণৰ লগতে স্বাভাৱিক জীৱনলৈ ঘূৰি যাব পৰাকৈ সকলো সম্ভৱ সহায় আগবঢ়োৱা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ৷

Last Updated : July 22, 2026 at 7:09 PM IST

TAGGED:

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
যোৰহাটত বান
শিৱসাগৰত বান
চৰাইদেউত বান
JORHAT SIVASAGAR FLOOD

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.