অসম বানপানী লাইভ: যোৰহাট, শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউত মুখ্যমন্ত্ৰী, নাজিৰাত সাংসদ গৌৰৱ গগৈ, বন্যাৰ্তৰ মাজত হাহাকাৰ
Published : July 22, 2026 at 5:23 PM IST|
Updated : July 22, 2026 at 7:09 PM IST
উজনি অসমৰ তিনিখন জিলাত আজিও অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে বান পৰিস্থিতি ৷ বানত ককবকাই আছে লাখ লাখ লোক ৷ শেহতীয়া বানত ৩০ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৷ হাজাৰ হাজাৰ হেক্টৰ কৃষিভূমি নষ্ট হৈ পৰিছে ৷ ইফালে উদ্ধাৰ কাৰ্যত ব্যস্ত হৈ আছে প্ৰশাসন ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষ্য অনুসৰি, বৰ্তমানলৈকে শিৱসাগৰ জিলাকে ধৰি সৰ্বমুঠ ১০০ লোক সন্ধানহীন হৈ আছে ৷ নাগালেণ্ডত হোৱা হোৱা ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ পাছতে শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ আৰু যোৰহাট জিলাত বানে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ৷ কিছু কিছু অঞ্চলত বান পৰিস্থিতি উন্নত হৈছে যদিও তিনিখন জিলাৰ প্ৰায় সংখ্যক অঞ্চলতে অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে বান পৰিস্থিতি ৷
LIVE FEED
সুস্মিতা মিৰ্ধা আৰু সোণীয়া পাহাৰীয়াৰ বাসগৃহত বিধায়ক ধীৰাজ গোৱালা
প্ৰলয়ংকাৰী বানত পানবাৰী চাহ বাগিছাৰ দৈজানত মৃত্যু হোৱা সুস্মিতা মিৰ্ধা আৰু সোনীয়া পাহাৰীয়াৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় বিধায়ক ধীৰাজ গোৱালা ৷ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোলৈ ৪ লাখকৈ আৰ্থিক এককালীন সাহাৰ্যৰ চেক প্ৰদান কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে ।
মৰিয়নীত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
মৰিয়নীত বানপীড়িত ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷
ড্ৰোণৰ সহায়ত বন্যাৰ্তক সাহাৰ্য সামগ্ৰী প্ৰদান
শিৱসাগৰত ড্ৰোণৰ সহায়ত বন্যাৰ্তক সাহাৰ্য সামগ্ৰী প্ৰদান ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰিলে আলোকচিত্ৰ ৷
টীয়কত স্থাপন কৰা আশ্ৰয় শিবিৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিদৰ্শন
টীয়কৰ জনতা হাইস্কুল, নামচিচু আৰু নামনি নামচিচু আদৰ্শ অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰত স্থাপন কৰা সাহাৰ্য শিবিৰসমূহ পৰিদৰ্শন মুখ্যমন্ত্ৰী
উদ্ধাৰ আৰু পুনৰসংস্থাপন অভিযান অব্যাহত; মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শিৱসাগৰ, যোৰহাট, চৰাইদেউকে বান প্ৰভাৱিত বিভিন্ন স্থানত উদ্ধাৰ, সাহায্য তথা পুনৰসংস্থাপন কাৰ্য তৎপৰতাৰে আগবঢ়াই নিয়াৰ দিশত নিয়মীয়া পৰ্যবেক্ষণ ৷ অত্যাৱশ্যকীয় সাহাৰ্য সামগ্ৰী, বিশুদ্ধ খোৱাপানী, খাদ্য আৰু পশুধনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সহায় অবিৰতভাৱে যোগান ধৰাৰ লগতে বিভাগসমূহে সম্পূৰ্ণ সমন্বয় ৰক্ষা কৰি উদ্ধাৰ আৰু পুনৰসংস্থাপন অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে বুলি উল্লেখ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে ৷
তিতাবৰৰ বানপীড়িত অঞ্চল পৰিদৰ্শন বিধায়ক ধীৰাজ গোৱালাৰ
তিতাবৰৰ ৰংদৈ খাট, গোপালপুৰ আৰু দেওঘৰীয়াৰ বানপীড়িত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিলে তিতাবৰৰ বিধায়ক ধীৰাজ গোৱালাই ৷ লগতে বানৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহৰ সৈতে মত-বিনিময় কৰি সকলো প্ৰকাৰৰ সহায়ৰ আশ্বাস দিছে বিধায়ক গোৱালাই ৷
ডিমৌত উদ্ধাৰ কাৰ্যসূচী তদাৰক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
ডিমৌত বানে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰা বেতবাৰী অঞ্চলৰ বানাক্ৰান্ত ৰাইজক উদ্ধাৰ কাৰ্যসূচী তদাৰক কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু মন্ত্ৰী সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে ৷
নাজিৰাৰ বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ কাষত সাংসদ তথা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ
নাজিৰাৰ বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ কাষত সাংসদ তথা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ ৷ নাজিৰাৰ বৰবাম চাহ বাগিচাৰ বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰে ৷ আশ্ৰয় শিবিৰত থকা ৰাইজৰ সৈতে মতবিনিময় কৰি সম্ভৱপৰ সকলো সহায়-সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ চেষ্টা কৰিব বুলি উল্লেখ সাংসদগৰাকীৰ । ইফালে প্ৰশাসন বা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বন্যাৰ্তই কোনো তাৎক্ষণিক সহায় পোৱা নাই বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সাংসদগৰাকীয়ে ।
বন্যাৰ্তৰ কাষত বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী
মৰিয়নীৰ এটা আশ্ৰয় শিবিৰত উপস্থিত হৈ ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিছে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে ৷
টীয়কৰ দুটাকৈ আশ্ৰয় শিবিৰ পৰিদৰ্শন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
চৰাইদেউ আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ পাছত যোৰহাট জিলাত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷ তেওঁ টীয়ক ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত নামচিচু জনতা মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত আৰু নামটি নামচিচু আদৰ্শ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত স্থাপন কৰা আশ্ৰয় শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীক সংগ দিয়ে মন্ত্ৰী ৰমেশ্বৰ তেলী, অজন্তা নেওগ, কেশৱ মহন্ত আৰু বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে ৷
শিৱসাগৰলৈ ৫০ খনৰো অধিক নাওসহ পৰ্যাপ্ত উদ্ধাৰকাৰী দল প্ৰদানৰ দাবী বিধায়ক অখিল গগৈৰ
শিৱসাগৰত উপস্থিত হোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কেইবাটাও দাবী উত্থাপন কৰিলে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ৷ শিৱসাগৰ, যোৰহাট আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ বন্যাৰ্তলৈ বিশেষ সাহাৰ্য পুঁজি ঘোষণা আৰু শিৱসাগৰলৈ ৫০ খনৰো অধিক নাওসহ পৰ্যাপ্ত উদ্ধাৰকাৰী দল প্ৰদান কৰে বিধায়ক গগৈয়ে ৷
শিৱসাগৰত বন পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই
শিৱসাগৰ,চৰাইদেউ জিলাৰ শেহতীয়া বন পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ দুয়োখনত জিলাত স্থাপন কৰা আশ্ৰয় শিবিৰত থকা বন্যাৰ্তৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি বৰ্তমানৰ সমস্যা সমাধানৰ আশ্বাস দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷ ক্ষয়-ক্ষতিৰ মূল্যাংকন কৰি ক্ষতিগ্ৰস্ত ঘৰ পুনৰ্নিৰ্মাণৰ লগতে স্বাভাৱিক জীৱনলৈ ঘূৰি যাব পৰাকৈ সকলো সম্ভৱ সহায় আগবঢ়োৱা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ৷