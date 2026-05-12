তৃতীয়বাৰৰ বাবে অসমত NDA চৰকাৰৰ শপতগ্ৰহণ, উপস্থিত নাথাকে এজনো নিৰ্বাচিত কংগ্ৰেছ বিধায়ক

তৃতীয়বাৰৰ বাবে অসমত NDA চৰকাৰৰ শপতগ্ৰহণ, উপস্থিত নাথাকে এজনো নিৰ্বাচিত কংগ্ৰেছ বিধায়ক
Published : May 12, 2026 at 9:18 AM IST|
Updated : May 12, 2026 at 10:15 AM IST
এক ঐতিহাসিক শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ বাবে সাজু গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাস্থিত পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰ । আজি (মঙলবাৰ) দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে শপত ল'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এই তৃতীয়বাৰৰ বাবে চৰকাৰ গঠন কৰিব । লগতে মন্ত্রীসভাৰ সদস্য হিচাপে শপত ল'ব অজন্তা নেওগ, অতুল বৰা, ৰামেশ্বৰ তেলী আৰু চৰণ বড়োৱে ।
শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত কংগ্ৰেছ দলৰ এগৰাকীও নিৰ্বাচিত বিধায়ক উপস্থিত নাথাকে
খানাপাৰত অনুষ্ঠিত শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানটোত কংগ্ৰেছ দলৰ এগৰাকীও নিৰ্বাচিত বিধায়ক উপস্থিত নাথাকে ৷ সোমবাৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে লোৱা এক সিদ্ধান্ত অনুসৰি কংগ্ৰেছ দলৰ কোনো লোক এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত নথকাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ৷
পৰম্পৰাগত সাজ পিন্ধি মন্ত্ৰী হিচাবে অতুল বৰাই শপত ল’ব
মন্ত্ৰীসভাৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ বাবে সাজু অতুল বৰা । শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানক লৈ অত্যন্ত উৎসাহী অগপৰ সভাপতিগৰাকী ৷ পৰম্পৰাগত সাজ পিন্ধি খানাপাৰাস্থিত পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰ মন্ত্ৰী হিচাবে বৰাই শপত ল’ব ৷
মা কামাখ্যাৰ আশিস ল’লে দিল্লীৰ মুখ্য়মন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তাই
পুৱাই নীলাচল পাহাৰত উপস্থিত হয় ৰাজধানী দিল্লীৰ মুখ্য়মন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তা ৷ ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকাৰ পূৰ্বে মা কামাখ্যৰ দৰ্শন কৰিলে ৰেখা গুপ্তাই ৷
মা কামাখ্যাৰ শ্ৰীচৰণত মূৰ দোৱলে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনে
পৰিয়ালসহ মা কামাখ্যৰ আশিস ল’লে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনে ৷ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ কয়, ‘‘মা কামাখ্যাই অসমৰ ৰাইজক নিজৰ আশীৰ্বাদ দি আগবঢ়াই লৈ যাওঁক । মাৰ আশীৰ্বাদত অসমৰ ৰাইজ বিজেপিৰ সপক্ষে আছে ...’’
গুৱাহাটীত উপস্থিত পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী
গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শুভেন্দু অধিকাৰী ৷ পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৷
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ ল’ব আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰদূত চাৰ্জিঅ’ গ’ৰে
অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ ল’বলৈ গুৱাহাটীত উপস্থিত হয় ভাৰতত থকা আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰদূত চাৰ্জিঅ’ গ’ৰ ।
গুৱাহাটীত উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী
শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশ ল’বলৈ গুৱাহাটীত উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী ৷ সংবাদ মাধ্যমৰ সমুখত গাডকাৰী কয়, ‘‘অসমৰ ৰাইজে নিশ্চিতভাৱে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আৰু এন ডি এ চৰকাৰৰ ওপৰত যি আস্থা ৰাখিছে, সেই আস্থা তেওঁ পূৰণ কৰিব । কেৱল মোৰ বিভাগৰ সৈতে প্ৰায় ২ লাখ কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ কাম চলি আছে । আমি অসমক এখন উন্নত ৰাজ্য হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ বাবে কাম কৰিম ।"
শক্তিপীঠ কামাখ্যাত উপস্থিত গোৱাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰমোদ সাৱন্ত
শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশ ল’বলৈ ভিভিআইপিৰে ভৰিছে পৰিছে গুৱাহাটী ৷ অসমত উপস্থিত হয় গোৱাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰমোদ সাৱন্ত ৷ পুৱাই শক্তিপীঠ কামাখ্যাত মূৰ দোৱালে গোৱাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰমোদ সাৱন্তে ৷
শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত ৰাজ্যৰ ন-পুৰণি শিল্পীৰ কণ্ঠত প্ৰাণ পাই উঠিব ‘‘শ্বহীদ প্ৰণামো তোমাক’’
খানাপাৰাস্থিত পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত আয়োজিত এই শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত ৰাজ্যৰ ন-পুৰণি শিল্পীৰ কণ্ঠত প্ৰাণ পাই উঠিব ‘‘শ্বহীদ প্ৰণামো তোমাক’’ ৷ এই অনুষ্ঠানত লক্ষাধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব ৷
কোন কোন উপস্থিত থাকিব শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত ?
তৃতীয়বাৰৰ বাবে অসমত NDA চৰকাৰৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীন উপস্থিত থাকিব ৷ এওঁলোকৰ উপৰিও NDA শাসিত 22 ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে দেশৰ কেবাগৰাকীও উদ্যোগপতি এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৷ জানিব পৰা মতে, উক্ত আৰম্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত 17 গৰাকী সত্ৰাধিকাৰসহ 70 গৰাকী ধৰ্মগুৰুৱেও এই অনুষ্ঠানত অংশ ল’ব ৷
কোন কোন আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্ত্ৰীসভাত ?
শপতগ্ৰহণৰ পূৰ্বে যোৱানিশা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমযোগে শপত ল'বলগীয়া চাৰিগৰাকী মন্ত্রীৰ নাম ঘোষণা কৰে । সেই তালিকাত আছে ৰামেশ্বৰ তেলী, অতুল বৰা, চৰণ বড়ো আৰু অজন্তা নেওগ । বিধায়ক ৰণজিৎ কুমাৰ দাসক অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে ।