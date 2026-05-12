তৃতীয়বাৰৰ বাবে অসমত NDA চৰকাৰৰ শপতগ্ৰহণ, উপস্থিত নাথাকে এজনো নিৰ্বাচিত কংগ্ৰেছ বিধায়ক

Himanta Biswa Sarma
বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএৰ অসমত তৃতীয়বাৰৰ চৰকাৰ (Himanta Biswa Sarma FB page)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 12, 2026 at 9:18 AM IST

Updated : May 12, 2026 at 10:15 AM IST

এক ঐতিহাসিক শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ বাবে সাজু গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাস্থিত পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰ । আজি (মঙলবাৰ) দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে শপত ল'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এই তৃতীয়বাৰৰ বাবে চৰকাৰ গঠন কৰিব । লগতে মন্ত্রীসভাৰ সদস্য হিচাপে শপত ল'ব অজন্তা নেওগ, অতুল বৰা, ৰ‍ামেশ্বৰ তেলী আৰু চৰণ বড়োৱে ।

10:08 AM, 12 May 2026 (IST)

শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত কংগ্ৰেছ দলৰ এগৰাকীও নিৰ্বাচিত বিধায়ক উপস্থিত নাথাকে

খানাপাৰত অনুষ্ঠিত শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানটোত কংগ্ৰেছ দলৰ এগৰাকীও নিৰ্বাচিত বিধায়ক উপস্থিত নাথাকে ৷ সোমবাৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে লোৱা এক সিদ্ধান্ত অনুসৰি কংগ্ৰেছ দলৰ কোনো লোক এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত নথকাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ৷

10:05 AM, 12 May 2026 (IST)

পৰম্পৰাগত সাজ পিন্ধি মন্ত্ৰী হিচাবে অতুল বৰাই শপত ল’ব

মন্ত্ৰীসভাৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ বাবে সাজু অতুল বৰা । শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানক লৈ অত্যন্ত উৎসাহী অগপৰ সভাপতিগৰাকী ৷ পৰম্পৰাগত সাজ পিন্ধি খানাপাৰাস্থিত পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰ মন্ত্ৰী হিচাবে বৰাই শপত ল’ব ৷

9:56 AM, 12 May 2026 (IST)

মা কামাখ্যাৰ আশিস ল’লে দিল্লীৰ মুখ্য়মন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তাই

পুৱাই নীলাচল পাহাৰত উপস্থিত হয় ৰাজধানী দিল্লীৰ মুখ্য়মন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তা ৷ ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকাৰ পূৰ্বে মা কামাখ্যৰ দৰ্শন কৰিলে ৰেখা গুপ্তাই ৷

9:50 AM, 12 May 2026 (IST)

মা কামাখ্যাৰ শ্ৰীচৰণত মূৰ দোৱলে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনে

পৰিয়ালসহ মা কামাখ্যৰ আশিস ল’লে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনে ৷ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ কয়, ‘‘মা কামাখ্যাই অসমৰ ৰাইজক নিজৰ আশীৰ্বাদ দি আগবঢ়াই লৈ যাওঁক । মাৰ আশীৰ্বাদত অসমৰ ৰাইজ বিজেপিৰ সপক্ষে আছে ...’’

9:48 AM, 12 May 2026 (IST)

গুৱাহাটীত উপস্থিত পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী

গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শুভেন্দু অধিকাৰী ৷ পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৷

9:45 AM, 12 May 2026 (IST)

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ ল’ব আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰদূত চাৰ্জিঅ’ গ’ৰে

অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ ল’বলৈ গুৱাহাটীত উপস্থিত হয় ভাৰতত থকা আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰদূত চাৰ্জিঅ’ গ’ৰ ।

9:39 AM, 12 May 2026 (IST)

গুৱাহাটীত উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী

শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশ ল’বলৈ গুৱাহাটীত উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী ৷ সংবাদ মাধ্যমৰ সমুখত গাডকাৰী কয়, ‘‘অসমৰ ৰাইজে নিশ্চিতভাৱে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আৰু এন ডি এ চৰকাৰৰ ওপৰত যি আস্থা ৰাখিছে, সেই আস্থা তেওঁ পূৰণ কৰিব । কেৱল মোৰ বিভাগৰ সৈতে প্ৰায় ২ লাখ কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ কাম চলি আছে । আমি অসমক এখন উন্নত ৰাজ্য হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ বাবে কাম কৰিম ।"

9:36 AM, 12 May 2026 (IST)

শক্তিপীঠ কামাখ্যাত উপস্থিত গোৱাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰমোদ সাৱন্ত

শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশ ল’বলৈ ভিভিআইপিৰে ভৰিছে পৰিছে গুৱাহাটী ৷ অসমত উপস্থিত হয় গোৱাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰমোদ সাৱন্ত ৷ পুৱাই শক্তিপীঠ কামাখ্যাত মূৰ দোৱালে গোৱাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰমোদ সাৱন্তে ৷

9:33 AM, 12 May 2026 (IST)

শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত ৰাজ্যৰ ন-পুৰণি শিল্পীৰ কণ্ঠত প্ৰাণ পাই উঠিব ‘‘শ্বহীদ প্ৰণামো তোমাক’’

খানাপাৰাস্থিত পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত আয়োজিত এই শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত ৰাজ্যৰ ন-পুৰণি শিল্পীৰ কণ্ঠত প্ৰাণ পাই উঠিব ‘‘শ্বহীদ প্ৰণামো তোমাক’’ ৷ এই অনুষ্ঠানত লক্ষাধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব ৷

9:29 AM, 12 May 2026 (IST)

কোন কোন উপস্থিত থাকিব শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত ?

তৃতীয়বাৰৰ বাবে অসমত NDA চৰকাৰৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীন উপস্থিত থাকিব ৷ এওঁলোকৰ উপৰিও NDA শাসিত 22 ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে দেশৰ কেবাগৰাকীও উদ্যোগপতি এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৷ জানিব পৰা মতে, উক্ত আৰম্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত 17 গৰাকী সত্ৰাধিকাৰসহ 70 গৰাকী ধৰ্মগুৰুৱেও এই অনুষ্ঠানত অংশ ল’ব ৷

9:21 AM, 12 May 2026 (IST)

কোন কোন আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্ত্ৰীসভাত ?

শপতগ্ৰহণৰ পূৰ্বে যোৱানিশা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমযোগে শপত ল'বলগীয়া চাৰিগৰাকী মন্ত্রীৰ নাম ঘোষণা কৰে । সেই তালিকাত আছে ৰামেশ্বৰ তেলী, অতুল বৰা, চৰণ বড়ো আৰু অজন্তা নেওগ । বিধায়ক ৰণজিৎ কুমাৰ দাসক অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে ।

