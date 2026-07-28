অসমৰ বান: আজি যোৰহাটৰ বান পৰিস্থিতি বুজ ল’ব আন্তঃমন্ত্ৰণালয় প্ৰতিনিধি দলে: ৬ জিলাত ৪.৪৫ লাখৰো অধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত
Published : July 28, 2026 at 9:18 AM IST|
Updated : July 28, 2026 at 10:07 AM IST
অসমৰ বান পৰিস্থিতি জটিল হৈয়ে আছে ৷ বৰ্তমানলৈ বানত ৬৮ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ছয়খন জিলাৰ ৪.৪৫ লাখৰো অধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । ক্ষতিগ্ৰস্ত জিলাসমূহৰ ভিতৰত শিৱসাগৰ, গোলাঘাট, চৰাইদেউ, যোৰহাট, নগাঁও, আৰু কামৰূপ (মহানগৰ) অন্যতম । ইফালে বানত আন্তঃগাঁথনিৰ ব্যাপক ক্ষতিসাধন হৈছে আৰু বহু পহুধনৰ মৃত্যু ঘটিছে । ইফালে নুমলীগড়ত ধনশিৰি নদী বৰ্তমানো বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ আছে ৷
LIVE FEED
আজি যোৰহাটৰ বান পৰিস্থিতি বুজ ল’ব আন্তঃমন্ত্ৰণালয় প্ৰতিনিধি দলে
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আন্তঃমন্ত্ৰণালয় প্ৰতিনিধি দলে আজি যোৰহাটৰ বান পৰিস্থিতি বুজ ল’ব ৷ কেন্দ্ৰৰ প্ৰতিনিধি দলটোৱে ইতিমধ্যে দেওবাৰে চৰাইদেউ আৰু সোমবাৰে শিৱসাগৰ জিলাৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে ৷ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ যুটীয়া সচিব (দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা) এম ৰামচন্দ্ৰুড়ুৰ নেতৃত্বত অসমত উপস্থিত হৈছে ছয়জনীয়া আন্তঃমন্ত্ৰণালয় প্ৰতিনিধি দলটো ৷
বানৰ প্রশমিত অঞ্চলত প্ৰশাসনৰ পৰিষ্কাৰকৰণ আৰু ফগিং অভিযান
উজনি অসমৰ বানাক্ৰান্ত অঞ্চলত বানপানী কমি অহাৰ পিছত ৰাজহুৱা স্বাস্থ্য আৰু সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিবলৈ প্ৰশাসনে দ্ৰুতগতিত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৷ বান কমি অহাৰ লগে লগে প্ৰশাসনে পৰিষ্কাৰকৰণ আৰু ফগিং অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ৷ বানপ্ৰভাৱিত অঞ্চলসমূহত ৰোগৰ সম্ভাব্য প্ৰাদুৰ্ভাৱ ৰোধ কৰিবলৈ প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷