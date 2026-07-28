ETV Bharat / state

অসমৰ বান: আজি যোৰহাটৰ বান পৰিস্থিতি বুজ ল’ব আন্তঃমন্ত্ৰণালয় প্ৰতিনিধি দলে: ৬ জিলাত ৪.৪৫ লাখৰো অধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত

ASSAM FLOOD 2026
বানত আক্ৰান্তসকলক উদ্ধাৰ অভিযানৰ সময়ত (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 28, 2026 at 9:18 AM IST

|

Updated : July 28, 2026 at 10:07 AM IST

Choose ETV Bharat

অসমৰ বান পৰিস্থিতি জটিল হৈয়ে আছে ৷ বৰ্তমানলৈ বানত ৬৮ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ছয়খন জিলাৰ ৪.৪৫ লাখৰো অধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । ক্ষতিগ্ৰস্ত জিলাসমূহৰ ভিতৰত শিৱসাগৰ, গোলাঘাট, চৰাইদেউ, যোৰহাট, নগাঁও, আৰু কামৰূপ (মহানগৰ) অন্যতম । ইফালে বানত আন্তঃগাঁথনিৰ ব্যাপক ক্ষতিসাধন হৈছে আৰু বহু পহুধনৰ মৃত্যু ঘটিছে । ইফালে নুমলীগড়ত ধনশিৰি নদী বৰ্তমানো বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ আছে ৷

LIVE FEED

10:04 AM, 28 Jul 2026 (IST)

আজি যোৰহাটৰ বান পৰিস্থিতি বুজ ল’ব আন্তঃমন্ত্ৰণালয় প্ৰতিনিধি দলে

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আন্তঃমন্ত্ৰণালয় প্ৰতিনিধি দলে আজি যোৰহাটৰ বান পৰিস্থিতি বুজ ল’ব ৷ কেন্দ্ৰৰ প্ৰতিনিধি দলটোৱে ইতিমধ্যে দেওবাৰে চৰাইদেউ আৰু সোমবাৰে শিৱসাগৰ জিলাৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে ৷ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ যুটীয়া সচিব (দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা) এম ৰামচন্দ্ৰুড়ুৰ নেতৃত্বত অসমত উপস্থিত হৈছে ছয়জনীয়া আন্তঃমন্ত্ৰণালয় প্ৰতিনিধি দলটো ৷

9:17 AM, 28 Jul 2026 (IST)

বানৰ প্রশমিত অঞ্চলত প্ৰশাসনৰ পৰিষ্কাৰকৰণ আৰু ফগিং অভিযান

উজনি অসমৰ বানাক্ৰান্ত অঞ্চলত বানপানী কমি অহাৰ পিছত ৰাজহুৱা স্বাস্থ্য আৰু সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিবলৈ প্ৰশাসনে দ্ৰুতগতিত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৷ বান কমি অহাৰ লগে লগে প্ৰশাসনে পৰিষ্কাৰকৰণ আৰু ফগিং অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ৷ বানপ্ৰভাৱিত অঞ্চলসমূহত ৰোগৰ সম্ভাব্য প্ৰাদুৰ্ভাৱ ৰোধ কৰিবলৈ প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷

Last Updated : July 28, 2026 at 10:07 AM IST

TAGGED:

অসমৰ বানপানী
অসমৰ বান সমস্যা
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM FLOOD UPDATE
ASSAM FLOOD 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.