ETV Bharat / state

অসমৰ বানৰ আপডেট : বানত নিহত লোকৰ পৰিয়ালক ৫ লাখ টকাৰ অতিৰিক্ত ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত চৰকাৰৰ

ASSAM FLOOD 2026
অসমৰ বান পৰিস্থিতি (PTI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 29, 2026 at 7:41 AM IST

|

Updated : July 29, 2026 at 8:04 AM IST

Choose ETV Bharat

ৰাজ্যত বান পৰিস্থিতি কিছু শাম কাটিছে যদিও শিৱসাগৰ, চৰাইদেউৰ বহু অঞ্চল এতিয়াও বানত ডুব গৈ আছে । বানত আৱদ্ধ লোকক উদ্ধাৰৰ বাবে এনডিআৰএফ, এছডিআৰএফ, জৰুৰীকালীন আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী, আৰক্ষী-প্ৰশাসনৰ লোকে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ৷

LIVE FEED

8:01 AM, 29 Jul 2026 (IST)

বানত নিহত লোকৰ পৰিয়ালক ৫ লাখ টকাৰ অতিৰিক্ত ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত চৰকাৰৰ

বানত নিহত অথবা নিৰুদ্দেশ হোৱা লোকৰ পৰিয়ালক এককালীন সাহাৰ্য প্ৰদানৰ নিয়ম শিথিল কৰি ৰাজ্য চৰকাৰে বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ পৰিয়ালক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ পৰা ৫ লাখ টকাৰ অতিৰিক্ত ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । অৰ্থাৎ বানত নিহত হোৱা লোকসকলৰ পৰিয়ালসমূহে চৰকাৰে দিয়া চাৰি লাখ টকাৰ উপৰিও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ পৰা অতিৰিক্তকৈ পাঁচ লাখ টকা লাভ কৰিব ৷

7:43 AM, 29 Jul 2026 (IST)

বানত বৰ্তমানলৈ ৭৫ জনৰ মৃত্যু; ৩.৩২ লাখ লোক আক্ৰান্ত

অসমৰ প্ৰলয়ংকৰী বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ৭৫ জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে যদিও বানত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা ৩.৩২ লাখলৈ হ্ৰাস পাইছে ৷ শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, গোলাঘাট, যোৰহাট, নগাঁও, শোণিতপুৰ, আৰু কামৰূপ (মহানগৰ)ৰ জিলাৰ ২১ টা ৰাজহ চক্ৰৰ ৬২২ খন গাঁৱৰ ৩ লাখ ৩২ হাজাৰ ৬৩৯ জন লোক বৰ্তমানো বানৰ কৱলত আছে ৷ অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ তথ্য অনুসৰি মঙলবাৰৰ দিনটোত শিৱসাগৰত ৭ জন লোকৰ মৃত্যু হয় ।

Last Updated : July 29, 2026 at 8:04 AM IST

TAGGED:

অসমৰ বানপানী
অসমৰ বান সমস্যা
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM FLOOD UPDATE
ASSAM FLOOD 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.