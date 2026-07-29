অসমৰ বানৰ আপডেট : বানত নিহত লোকৰ পৰিয়ালক ৫ লাখ টকাৰ অতিৰিক্ত ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত চৰকাৰৰ
Published : July 29, 2026 at 7:41 AM IST|
Updated : July 29, 2026 at 8:04 AM IST
ৰাজ্যত বান পৰিস্থিতি কিছু শাম কাটিছে যদিও শিৱসাগৰ, চৰাইদেউৰ বহু অঞ্চল এতিয়াও বানত ডুব গৈ আছে । বানত আৱদ্ধ লোকক উদ্ধাৰৰ বাবে এনডিআৰএফ, এছডিআৰএফ, জৰুৰীকালীন আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী, আৰক্ষী-প্ৰশাসনৰ লোকে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ৷
LIVE FEED
বানত নিহত লোকৰ পৰিয়ালক ৫ লাখ টকাৰ অতিৰিক্ত ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত চৰকাৰৰ
বানত নিহত অথবা নিৰুদ্দেশ হোৱা লোকৰ পৰিয়ালক এককালীন সাহাৰ্য প্ৰদানৰ নিয়ম শিথিল কৰি ৰাজ্য চৰকাৰে বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ পৰিয়ালক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ পৰা ৫ লাখ টকাৰ অতিৰিক্ত ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । অৰ্থাৎ বানত নিহত হোৱা লোকসকলৰ পৰিয়ালসমূহে চৰকাৰে দিয়া চাৰি লাখ টকাৰ উপৰিও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ পৰা অতিৰিক্তকৈ পাঁচ লাখ টকা লাভ কৰিব ৷
বানত বৰ্তমানলৈ ৭৫ জনৰ মৃত্যু; ৩.৩২ লাখ লোক আক্ৰান্ত
অসমৰ প্ৰলয়ংকৰী বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ৭৫ জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে যদিও বানত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা ৩.৩২ লাখলৈ হ্ৰাস পাইছে ৷ শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, গোলাঘাট, যোৰহাট, নগাঁও, শোণিতপুৰ, আৰু কামৰূপ (মহানগৰ)ৰ জিলাৰ ২১ টা ৰাজহ চক্ৰৰ ৬২২ খন গাঁৱৰ ৩ লাখ ৩২ হাজাৰ ৬৩৯ জন লোক বৰ্তমানো বানৰ কৱলত আছে ৷ অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ তথ্য অনুসৰি মঙলবাৰৰ দিনটোত শিৱসাগৰত ৭ জন লোকৰ মৃত্যু হয় ।