বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে প্ৰথমখন বাজেট দাখিল কৰিবলৈ সাজু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা

বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে প্ৰথমখন বাজেট দাখিল কৰিবলৈ সাজু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা
Published : July 10, 2026 at 9:19 AM IST|
Updated : July 10, 2026 at 10:26 AM IST
গুৱাহাটী: ষষ্ঠদশ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনত শুকুৰবাৰ অৰ্থাৎ ১০ জুলাইত দাখিল কৰা হ’ব ২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ পূৰ্ণাংগ বাজেট ৷ বিত্তমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিধানসভাত ৰাজ্যিক বাজেট দাখিল কৰিব জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই ৷ এইখন হ’ব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট ৷
নতুন বাজেটৰ ওপৰত দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে ৰাজ্যৰ কোটি কোটি জনতাৰ ৷ এই বাজেটে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো শ্ৰেণী আশা-আকাংক্ষা পূৰণ কৰিব পৰি সকলোৱে কামনা কৰিছে ৷ নতুন বাজেটত বিভিন্ন আঁচনিৰ লগতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি আদি খণ্ডসমূহৰ উন্নয়নৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি চৰকাৰে কি ঘোষণা কৰে তালৈ বাট চাই ৰৈছে জনতাই ৷
সাধাৰণতে এপ্ৰিল মাহত বাজেট দাখিল কৰা হয় যদিও এইবাৰ নিৰ্বাচন তথা নতুনকৈ চৰকাৰ গঠনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত জুলাই মাহতহে পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰা হ’ব ৷ তথ্য অনুসৰি দিনৰ ১১.১৩ বজাত বিত্তমন্ত্ৰীয়ে দাখিল কৰিব বাজেট ৷
ইফালে ২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেট দাখিলৰ পূৰ্বে বৃহস্পতিবাৰে দিছপুৰৰ লোকসেৱা ভৱনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হয় এখন বৈঠক ৷ এই বৈঠকত অসমৰ উন্নয়নৰ যাত্ৰা ত্বৰান্বিত কৰাৰ লগতে জনকল্যাণমূলক পদক্ষেপসমূহ অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে মূল বাজেট প্ৰস্তাৱসমূহ চূড়ান্ত কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় ।
LIVE FEED
বাজেট দাখিলৰ বাবে সাজু বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা
বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে প্ৰথমখন বাজেট দাখিল কৰিবলৈ সাজু হৈছে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ৷ সামাজিক মাধ্য়মত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি মন্ত্ৰী বৰুৱাই লিখিছে, ‘‘ আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দূৰদৰ্শী নেতৃত্বত অসম বাজেট ২০২৬ উপস্থাপন কৰাৰ সৌভাগ্য লাভ কৰিছোঁ । এই বাজেটখন বিত্তীয় অনুশাসন, সৰ্বাংগীন বৃদ্ধি আৰু প্ৰতিজন নাগৰিকৰ আকাংক্ষাৰ প্ৰতি আমাৰ দায়বদ্ধতাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় । ই আমাৰ সংকল্প পত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰি এখন শক্তিশালী, স্বাৱলম্বী আৰু উন্নত অসমৰ ভেটি স্থাপন কৰে ।’’
কি কি থাকিব পাৰে বাজেটত ?
যিহেতু এইখন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট, গতিকে এই বাজেটত কিছু নতুনত্ব থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে ৷ এই বাজেটে চৰকাৰখনৰ আগন্তুক পাঁচবছৰ কৰ্ম পৰিকল্পনাৰ এক ৰূপৰেখা প্ৰতিফলিত কৰিব ৷ এই বাজেটত নিৰ্বাচনী চমকৰ পৰিৱৰ্তে ৰাজ্যৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হ’ব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে ৷
যুৱ, মহিলা, কৃষি, আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন, স্বাস্থ্যখণ্ড, পৰ্যটনখণ্ড আদিৰ বাবে পুঁজি বৃদ্ধি কৰাৰো সম্ভাৱনা আছে এই বাজেটত ৷ তদুপৰি হিতাধিকাৰীৰ বাবে এই বাজেটে সুখৰ বতৰা আনিব পাৰে ৷ চৰকাৰে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে চাউল, দাইল, চেনিৰ লগতে সুলভ মূল্যত মিঠাতেল যোগানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল ৷ গতিকে এই বাজেটত সেই প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি কোনো সিদ্ধান্ত লোৱা হ’ব পাৰ ৷