পাৰ্থসাৰথি মহন্তসহ অসম আৰক্ষীৰ ২৩ বিষয়া-জোৱানলৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী দক্ষতা পদক

পাৰ্থসাৰথি মহন্তসহ অসম আৰক্ষীৰ ২৩ বিষয়া-জোৱানলৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী দক্ষতা পদক
অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ অভিযান শাখাৰ ১৯ গৰাকী আৰু তদন্ত শাখাৰ ৪ গৰাকী বিষয়া-জোৱানলৈ এই সন্মান ।
Published : October 31, 2026 at 4:03 PM IST
গুৱাহাটী : দেশৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে ২০২৬ বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী দক্ষতা পদক ঘোষণা কৰে । দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনী (চিএপিএফ)/কেন্দ্ৰীয় আৰক্ষী সংগঠন (চিপিঅ')ৰ ৪৯০ গৰাকী বিষয়া তথা জোৱানে এই বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । অসমৰ ২৩ গৰাকী আৰক্ষী বিষয়া আৰু জোৱানে এই বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
বিভিন্ন অভিযানত উৎকৃষ্টতা, তদন্তত অসাধাৰণ সেৱা, ব্যতিক্ৰমী প্ৰদৰ্শন, অদম্য আৰু সাহসী চোৰাংচোৱা সেৱা, ফৰেনছিক বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা সেৱাৰ বাবে এই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে । প্ৰতি বছৰে ৩১ অক্টোবৰত চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ জন্মদিন উপলক্ষে এই পদক ঘোষণা কৰা হয় ।
Congratulations to all Assam Police personnel honoured with the Kendriya Grihmantri Dakshata Padak 2026, announced on the occasion of #RashtriyaEktaDiwas2026. Recognised for their excellence in Special Operations and Investigation, this honour reflects their dedication, professionalism and commitment to duty. Proud of Team Assam Police! @HMOIndia @himantabiswa @HardiSpeaks @EktaDiwasBharat— Assam Police (@assampolice) October 31, 2026
কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী দক্ষতা পদক ২০২৬ লাভ কৰা অসমৰ আৰক্ষীসকল হৈছে-
বিশেষ অভিযান শাখাত-
- ডঃ পাৰ্থসাৰথি মহন্ত - আৰক্ষী আয়ুক্ত, গুৱাহাটী
- প্ৰণৱ কুমাৰ পেগু - জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক
- কল্যাণ কুমাৰ পাঠক - অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক
- অনুৰাগ শৰ্মা - অতিৰিক্ত উপ-আৰক্ষী আয়ুক্ত
- ৰজী তালুকদাৰ - অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক
- কমলেশ সিং - পৰিদৰ্শক
- ভাস্কৰ মল্ল পাটোৱাৰী - পৰিদৰ্শক
- চন্দন জ্যোতি বৰা - পৰিদৰ্শক
- বিক্ৰম বসুমতাৰী - পৰিদৰ্শক
- শংকৰ জ্যোতি নাথ - পৰিদৰ্শক
- কপিল পাঠক - পৰিদৰ্শক
- ৰোহিত দাস- উপ-পৰিদৰ্শক
- অংখুমি কলিতা - উপ-পৰিদৰ্শক
- ডেইজী নাথ - উপ-পৰিদৰ্শক
- জিতুমণি ৰাভা - উপ-পৰিদৰ্শক
- প্ৰণৱ জ্যোতি ভট্টাচাৰ্য - উপ-পৰিদৰ্শক
- আহমেদ আলী - সহকাৰী উপ-পৰিদৰ্শক
- কমল বড়ো - লেন্স নায়ক
- বকুল মেধি - কনিষ্টবল
তদন্ত শাখাত-
- ভি শিৱ প্ৰসাদ গঞ্জালা - আৰক্ষী অধীক্ষক
- কমল চন্দ্ৰ ৰাজবংশী - চক্ৰ পৰিদৰ্শক
- পৃথ্বিৰাজ ৰাজখোৱা - অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক
- মৌতী বসুমতাৰী - উপ পৰিদৰ্শক (আৰক্ষী)
লগতে পঢ়ক :
স্থানীয় বিধায়কক উপেক্ষা কৰি মন্ত্ৰীগিৰি নচলিব ! সকলো মন্ত্ৰীলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জৰুৰী নিৰ্দেশ