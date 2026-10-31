ETV Bharat / state

পাৰ্থসাৰথি মহন্তসহ অসম আৰক্ষীৰ ২৩ বিষয়া-জোৱানলৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী দক্ষতা পদক

অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ অভিযান শাখাৰ ১৯ গৰাকী আৰু তদন্ত শাখাৰ ৪ গৰাকী বিষয়া-জোৱানলৈ এই সন্মান ।

Parthasarathi Mahanta IPS
গুৱাহাটীৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত পাৰ্থসাৰথি মহন্ত (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 31, 2026 at 4:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : দেশৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে ২০২৬ বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী দক্ষতা পদক ঘোষণা কৰে । দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনী (চিএপিএফ)/কেন্দ্ৰীয় আৰক্ষী সংগঠন (চিপিঅ')ৰ ৪৯০ গৰাকী বিষয়া তথা জোৱানে এই বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । অসমৰ ২৩ গৰাকী আৰক্ষী বিষয়া আৰু জোৱানে এই বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

বিভিন্ন অভিযানত উৎকৃষ্টতা, তদন্তত অসাধাৰণ সেৱা, ব্যতিক্ৰমী প্ৰদৰ্শন, অদম্য আৰু সাহসী চোৰাংচোৱা সেৱা, ফৰেনছিক বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা সেৱাৰ বাবে এই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে । প্ৰতি বছৰে ৩১ অক্টোবৰত চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ জন্মদিন উপলক্ষে এই পদক ঘোষণা কৰা হয় ।

কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী দক্ষতা পদক ২০২৬ লাভ কৰা অসমৰ আৰক্ষীসকল হৈছে-

বিশেষ অভিযান শাখাত-

  • ডঃ পাৰ্থসাৰথি মহন্ত - আৰক্ষী আয়ুক্ত, গুৱাহাটী
  • প্ৰণৱ কুমাৰ পেগু - জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক
  • কল্যাণ কুমাৰ পাঠক - অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক
  • অনুৰাগ শৰ্মা - অতিৰিক্ত উপ-আৰক্ষী আয়ুক্ত
  • ৰজী তালুকদাৰ - অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক
  • কমলেশ সিং - পৰিদৰ্শক
  • ভাস্কৰ মল্ল পাটোৱাৰী - পৰিদৰ্শক
  • চন্দন জ্যোতি বৰা - পৰিদৰ্শক
  • বিক্ৰম বসুমতাৰী - পৰিদৰ্শক
  • শংকৰ জ্যোতি নাথ - পৰিদৰ্শক
  • কপিল পাঠক - পৰিদৰ্শক
  • ৰোহিত দাস- উপ-পৰিদৰ্শক
  • অংখুমি কলিতা - উপ-পৰিদৰ্শক
  • ডেইজী নাথ - উপ-পৰিদৰ্শক
  • জিতুমণি ৰাভা - উপ-পৰিদৰ্শক
  • প্ৰণৱ জ্যোতি ভট্টাচাৰ্য - উপ-পৰিদৰ্শক
  • আহমেদ আলী - সহকাৰী উপ-পৰিদৰ্শক
  • কমল বড়ো - লেন্স নায়ক
  • বকুল মেধি - কনিষ্টবল

তদন্ত শাখাত-

  • ভি শিৱ প্ৰসাদ গঞ্জালা - আৰক্ষী অধীক্ষক
  • কমল চন্দ্ৰ ৰাজবংশী - চক্ৰ পৰিদৰ্শক
  • পৃথ্বিৰাজ ৰাজখোৱা - অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক
  • মৌতী বসুমতাৰী - উপ পৰিদৰ্শক (আৰক্ষী)

লগতে পঢ়ক :

স্থানীয় বিধায়কক উপেক্ষা কৰি মন্ত্ৰীগিৰি নচলিব ! সকলো মন্ত্ৰীলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জৰুৰী নিৰ্দেশ

TAGGED:

KENDRIYA GRIHMANTRI DAKSHATA PADAK
কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী দক্ষতা পদক
পাৰ্থ সাৰথি মহন্ত
অসম আৰক্ষী
গৃহ মন্ত্ৰালয়

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.