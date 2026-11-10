মহানগৰীত দীপাৱলীৰ দুটা দিনত ৩.৯০ কোটি টকাৰ সুৰা বিক্ৰী
আকৌ উৎসৱৰ বতৰত সুৰা বিক্ৰীয়ে অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে ৷ এইবাৰো মহানগৰীত কোটি টকাৰ বিলাতী সুৰা বিক্ৰী হৈছে ৷
Published : November 10, 2026 at 8:14 PM IST
গুৱাহাটী : পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ দুটা দিনত ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত অভিলেখ হাৰত সুৰা বিক্ৰী হৈছে । দেওবাৰ আৰু সোমবাৰে গুৱাহাটী মহানগৰীতে ৩.৯০ কোটি টকাৰ সুৰা বিক্ৰী হৈছে । উৎসৱ পাৰ্ৱনত সময়ত ৰাজ্যখনত সুৰা বিক্ৰীয়ে অভিলেখ সৃষ্টি কৰাটো নতুন কথা নহয় ৷ এইবাৰো কালী পূজা আৰু দীপাৱলীত ৰাজ্যৰ ৰাজধানী চহৰখনত সুৰাৰ বিক্ৰীয়ে অভিলেখ সৃষ্টি কৰে ।
লক্ষণীয় বিষয় যে গুৱাহাটী মহানগৰীত দিনক দিনে সুৰাৰ বিপনীৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ সমান্তৰাকৈ সুৰাপায়ীৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইছে । দীপাৱলীৰ দুটা দিনত বিলাতী সুৰাৰ বিক্ৰীত গুৱাহাটী মহানগৰীত অভিলেখ সৃষ্টি হৈছে । অবকাৰী বিভাগৰ পৰা লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি, দীপাৱলীৰ ৮ আৰু ৯ নৱেম্বৰত সুৰা বিক্ৰী হয় প্ৰায় ৩ কোটি ৯০ লাখ টকাৰ । ইয়াৰে গুৱাহাটী মহানগৰীত ৮ নৱেম্বৰত ২ কোটি ১০ লাখ টকাৰ বিলাতী সুৰা বিক্ৰী হোৱাৰ বিপৰীতে ৯ নৱেম্বৰত ১ কোটি ৬৫ লাখ টকাৰ সুৰা বিক্ৰী হৈছে ।
উল্লেখ্য যে, অসম চৰকাৰৰ ৰাজহ সংগ্ৰহৰ অন্যতম এটা বিভাগ হৈছে আবকাৰী বিভাগ । এই বিভাগৰ যোগেদি ৰাজ্যৰ ৰাজকোষলৈ এটা শকত অংকৰ ৰাজহ আহে । ইফালে এই ৰাজহ বৃদ্ধিৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে আবকাৰী বিভাগৰ জৰিয়তে নতুন নতুন নীতি প্ৰণয়ন কৰি আহিছে ।
শেহতীয়াকৈ ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাহজ বৃদ্ধিৰ বাবে দাম বৃদ্ধিৰ সমান্তৰালভাৱে যিমান পাৰে সুৰা বিক্ৰী বৃদ্ধিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি নতুন এছ অ' পি জাৰি কৰিছিল । বৰ্তমান সময়ত ৰাজ্যখনত সুৰাৰ বিপনীৰ সংখ্যা বহু বৃদ্ধি পাইছে ।
বিধানসভাত শেহতীয়াকৈ আবকাৰী বিভাগৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰাই দিয়া তথ্য অনুসৰি, বিগত ৫ বছৰত ৰাজ্যত নতুনকৈ ১৮২০ খন সুৰাৰ বিপনীৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছে । ইয়াৰ বিপৰীতে ২০১৬ চনৰ ১ এপ্ৰিলৰ পৰা ২০২১ চনৰ ৩১ মাৰ্চলৈকে ৰাজ্যত মুঠ ৬৮৯ খন সুৰাৰ দোকানৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ আছিল ।
ইয়াৰ পিছতে ২০২১ চনৰ ১ এপ্ৰিলৰ পৰা ২০২৬ চনৰ ১০ মে’লৈকে মাত্ৰ পাঁচ বছৰতে ৰাজ্য চৰকাৰে নতুনকৈ ১৮২০ খন সুৰাৰ বিপনীৰ বাবে অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদান কৰে । ৰাজ্যত বৰ্তমান ২৪০৮ খন বিলাতী সুৰা আৰু ১২১২ খন দেশীয় সুৰাৰ বিপনীৰ লগতে ১১৯৪ খন বাৰ আছে । ইফালে বিপনীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যখনত আবকাৰী ৰাজহৰ পৰিমাণ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাব ধৰিছে ।
চৰকাৰী তথ্য মতে, বিগত ২০২৫-২৬ বৰ্ষত চৰকাৰে সুৰাৰ পৰা ৪০৫৪ কোটি টকাৰ ৰাজহ লাভ কৰিছিল । সেইদৰে আবকাৰী বিভাগে যোৱা ২০২১-২২ বিত্তীয় বৰ্ষত মুঠ ১৯৩০.৬৭ কোটি টকাৰ ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰাৰ বিপৰীতে ২০২২-২৩ চনত ২৫২৭.৬৪ কোটি টকা, ২০২৩-২৪ চনত ৩১৩৮.৭৫ কোটি টকা আৰু ২০২৪-২৫ চনত ৩৬০৯.৪৫ কোটি টকাৰ ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । অৰ্থাৎ প্ৰত্যেক বছৰে সুৰাপায়ীৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ সমান্তৰালকৈ আবকাৰী ৰাজহৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাই আহিছে ।
|ক্ৰমিক নং
|বিত্তীয় বৰ্ষ
|সুৰাৰ পৰা লাভ কৰা ৰাজহৰ পৰিমাণ
|১
|২০২১-২২
|১৯৩০.৬৭ কোটি টকা
|২
|২০২২-২৩
|২৫২৭.৬৪ কোটি টকা
|৩
|২০২৩-২৪
|৩১৩৮.৭৫ কোটি টকা
|৪
|২০২৪-২৫
|৩৬০৯.৪৫ কোটি টকা
|৫
|২০২৫-২৬
|৪০৫৪ কোটি টকা